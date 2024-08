Ik heb een driehoeksrelatie met een getrouwd stel en ben nooit jaloers

My First Time is een column en podcastserie waarin seksualiteit, gender en kinkiness onderzocht worden, vanuit een nieuwsgierig en maagdelijk perspectief. Een “eerste keer” kan over zoveel meer gaan dan je ontmaagding. Van experimenteren met kinky dingen tot het uitproberen van iets nieuws en wilds: iedereen ervaart duizenden eerste keren tussen de lakens – dat is hoe seks leuk blijft, toch?



Deze week deelt Nicole haar ervaring over hoe het is om met drie mensen in een relatie te zitten. Je kunt de podcast beluisteren op Google Podcasts, Apple Podcasts of Acast.

Ik groeide op in een heel klein dorpje in Australië. Mijn ouders zijn op mijn zevende gescheiden, en sindsdien zorgde ik veel voor mijn jongere broers en zussen. Door mijn thuissituatie heb ik nooit echt de kans gekregen om mijn seksualiteit te ontdekken, en termen als ‘transgender’ of ‘biseksueel’ behoorden destijds niet eens tot mijn woordenschat.

Toen ik verhuisde zag ik pas voor het eerst hoe verschillend het leven van andere mensen was. Ik begon als stripper te werken en leerde daardoor mijn eigen seksualiteit beter te begrijpen. Er waren constant mooie vrouwen om me heen. Ik vond het geweldig om naar ze te kijken terwijl ze op het podium stonden, en fantaseerde steeds vaker over seks met een vrouw.

Ik kon het heel goed vinden met een meisje dat ook in de stripclub werkte. Op een avond vroeg ze me of ik mee wilde doen aan een trio met haar en haar partner. Het was net uit met mijn vriend en ik dacht: waarom niet? We gingen samen naar hun huis en hadden seks. Het was de eerste keer dat ik seks had met twee mensen tegelijkertijd én de eerste keer met een andere vrouw. Ik vond het geweldig, het voelde zo natuurlijk.

Op dat moment had ik echt niet verwacht dat ik ooit in een relatie met twee andere mensen zou belanden. Een tijd later verhuisde ik naar Engeland, waar ik met een vriend naar het seksfeest Killing Kittens ging. Daar had ik voor de tweede keer seks met een ander koppel, waar ik weer enorm van genoot.

Op dit moment heb ik zelfs een driehoeksrelatie met een stel, met Thomas en Cathy. Ik ben de derde persoon in de relatie, Thomas en Cathy waren al met elkaar getrouwd voordat ik ze leerde kennen, maar we zijn allemaal gelijkwaardig aan elkaar. De derde persoon die een relatie krijgt met een niet-monogaam stel wordt ook wel de ‘eenhoorn’ genoemd.

Soms ben je als eenhoorn onderdeel van een koppel dat elkaar al heel goed kent en sterk met elkaar verbonden is. Dat is bij Thomas en Cathy ook zo. Die twee hebben al zoveel met elkaar meegemaakt, dat kun je nooit meer inhalen. Dus moet je je eigen ervaringen samen maken. Ik voel me daardoor soms een beetje buitengesloten, maar dat vind ik ergens best fijn. Ik kan dan een stapje terug doen en dit prachtige koppel van een afstandje bekijken wanneer ze samen zijn. Ik vind het leuk om andere mensen gelukkig te zien, vooral als ik intiem met ze ben.

Van links naar rechts: Nicole, Cathy en Thomas. Foto is eigendom van Nicole Everett

Het is in een driehoeksrelatie vooral heel belangrijk om te blijven communiceren. Ik denk dat je alleen verder kunt gaan in een relatie als je over dingen praat. Op het moment dat je dingen verzwijgt krop je het alleen maar op. Aan het begin van onze relatie belde ik bijvoorbeeld altijd met Cathy om dingen over Thomas te vragen, en andersom. Dat hielp me om me op mijn gemak te voelen over de situatie.

Als ik één-op-één tijd doorbreng met Thomas of Cathy, of als zij samen afspreken zonder mij, noemen we dat twee-tijd. Als we met zijn drieën zijn noemen we het drie-tijd.

Ik heb nooit jaloezie gevoeld binnen onze relatie. Cathy en Thomas hebben zo’n stabiel huwelijk, daar zou ik als derde persoon nooit tussen kunnen komen, en dat zou ik ook nooit willen. Aangezien we volledig open naar elkaar zijn, zou ik het gewoon aan hen vertellen als ik iemand anders leuk zou vinden. Ik ben niet echt jaloers aangelegd, en ik vind het fijn om positief te zijn. Jaloezie is een negatieve emotie die een hoop kapot kan maken, vaak zonder dat mensen het doorhebben. In onze driehoeksrelatie zijn er soms wel momenten geweest waarop ik dacht: dit is nieuw, ik weet niet precies welke emotie ik nu voel. Is het jaloezie, of iets compleet anders?

Thomas ging bijvoorbeeld een keer op date met een onbekend iemand en hij wilde niet vertellen wie dat was. Ik dacht dat ik toen jaloers was. Ik wist niet wie deze vrouw was of wat ze wilde, en ik was bang dat ze hem misschien van ons wilde afpakken. Toen ik het even liet bezinken realiseerde ik me dat het geen jaloezie was, maar dat ik Thomas wilde beschermen en er zeker van wilde zijn dat hij veilig was.

Ik denk dat ik altijd een open relatie wil. Ik kan van meer dan een persoon tegelijkertijd houden, en ik val op zowel mannen als vrouwen. Mijn relatie met Cathy en Thomas werkt voor mij echt. Een ding waar je goed over na moet denken wanneer je date met twee mensen is dat je hen samen leert kennen, maar ook leert hoe jullie drieën samen zijn. Je moet ervoor zorgen dat je open naar elkaar bent, vragen kunt stellen en dat iedereen zich fijn voelt in de situatie.

Als derde persoon in een driehoeksrelatie is communicatie het allerbelangrijkste. Dat is het beginpunt. Zeg altijd wat je dwars zit, gooi het eruit. Ook is het belangrijk om openminded te zijn over de vorm van de relatie.

Dat we met zijn drieën een relatie hebben voelt voor mij heel veilig. Thomas en Cathy zijn mijn steun en toeverlaat en voelen als familie voor me. In plaats van dat ik de vriendin van één persoon ben, ben ik hun vriendin.