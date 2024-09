Ik heb een hekel aan sporten dus wiet-yoga was perfect voor mij

Dit zegt de vrouw naast me terwijl ze haar yogamat uitrolt voor de komende les.

Ik was net klaar met mijn eerste wiet-yogales, tevens mijn eerst yogales ooit, en de eerste vorm van beweging sinds ik op de middelbare mocht stoppen met gym. De “Lu” waar de vrouw over spreekt, is Lucelene Pancini, de instructrice en oprichter van House of Yoga, en ja, ik was helemaal afgebeuld.

De studio bevindt zich achterin een smartshop in het centrum van Toronto en is een gezellige ruimte zoals ik me andere yogastudio’s voorstel. Waarin deze studio verschilt, is de aanwezigheid van een grote vaporizer (een apparaat dat de THC in wiet verdampt) die voorin de kamer naast de stereoinstallatie staat. Deze vaporizer is een essentieel onderdeel van de yogales.

Ik ben nooit geïnteresseerd geweest in yoga omdat ik simpelweg enorm lui ben en het niet echt in mijn straatje past. Maar lichaamsbeweging waarbij je cannabis gebruikt klonk als iets waar ik me in kan vinden.

De combinatie van yoga en wiet is geen moderne ontwikkeling. India kent een lange geschiedenis van het gebruik van cannabis en er wordt gesuggereerd dat de kruiden waarover in oude yogaverhalen wordt gesproken gewoon wiet is. Het lijkt mij dat een oefening die ontspanning vereist alleen maar baat kan hebben bij een beetje wiet.

Wiet-yoga’s moderne incarnatie komt voort uit de lessen van yoga-instructeur en sekstherapeut Dee Dessault. Dassault runt een succesvolle studio, House of Yoga, waar zij de inwoners van Toronto momenteel wiet-yoga aanbiedt. Het wordt steeds populairder. Soms duren lessen tot laat in de nacht of zelfs de vroege uurtjes van de ochtend. De les die ik bijwoonde bestond vooral uit andere instructeurs, ervaren studenten en mijzelf.

Nadat we onze matten klaar hadden gelegd en in een meditatiepose zaten, werd me geadviseerd niet te hard van stapel te lopen tijdens mijn eerste les. De met wietdamp gevulde plastic zakjes werden doorgegeven en we begonnen aan onze pose – het was een van de moeilijkste dingen die ik ooit heb gedaan. Toch kon ik meer poses doen dan ik had verwacht, schijnbaar door de kracht van wiet. Ik was relaxed genoeg om dingen te proberen die ik anders nooit had gedaan. Zoals de kraaipose. Ja, ik viel direct plat op mijn gezicht, maar ik was ontspannen genoeg om op te staan en verder te gaan met de les. De les van een uur was fysiek een van de zwaarste maar ook meest verjongende dingen die ik ooit heb gedaan. Als een hele kleine paddotrip.

Na de les zaten we op onze matjes te mediteren terwijl er meer van de zakjes met wietdamp rondgingen. Terwijl ik inhaleerde merkte ik dat het totaal anders voelde dan wanneer ik normaal blow. Misschien was het de combinatie van endorfine en cannabis, maar het voelde herstellend.

Na de les sprak ik met wat van de studenten en het viel me op hoeveel hun verhalen op elkaar leken. Ze waren allemaal begonnen met yoga bij een andere studio, probeerden wiet-yoga en zijn nooit meer gestopt. Ik snap dat wel.