Ik heb graag seks verkleed als jong meisje met mijn ‘oom’ en ‘daddy’

In mijn zoektocht naar geile plaatjes, stootte ik op een dag op een ageplay-gemeenschap, waarin meisjes zich verkleden als peuters – met luiers en al – en seks hebben met een dominante man die ze ‘daddy’ noemen. Alhoewel ik de pagina meteen sloot uit angst om op de zwarte lijst van de FBI te belanden, bleef ik toch gefascineerd: wie zijn die vrouwen die zich als vierjarigen kleden, om vervolgens brute seks te hebben? En waarom zou iemand dit in godsnaam geil vinden? Via haar website vond ik Emma (39). Ze is al jarenlang de spilfiguur van de Nederlandse ageplay-wereld. Overdag werkt ze in de IT, in haar vrije tijd verkleedt ze zich als peuter. Ze heeft een luiermerk voor vrouwen, laat zich inhuren door mensen die graag een uurtje voor haar willen zorgen terwijl ze als peuter is verkleed, en ze geeft geregeld een peuterfeestje voor volwassen mensen in haar ‘nursery’. Ook heeft ze seks met haar ‘daddy’ en ‘oom’, terwijl ze zich verkleedt als jong meisje.



Ik ontmoet haar in haar nursery, die tot de nok gevuld is met schattige, roze spulletjes, knuffeltjes en speelgoed; even ben ik heel ver weg van de harde werkelijkheid. Terwijl ik wegzak in een hoopje knuffels, vertelt ze me over hoe ze terechtkwam in de wereld van ageplay, welke vooroordelen erover bestaan, en hoe je seks combineert met ageplay.



Ik was zes jaar, moest naar de basisschool en baalde als een stekker: de grote, ‘serieuze’ school had namelijk geen speelgoed en dat vond ik ongelooflijk kut. Ook als ik ouder werd, bleef ik gefascineerd door lieve kleertjes, schattige schoentjes en speelgoed voor peuters. Op de havo liep ik bijvoorbeeld rond met een rugzak van Sesamstraat. Ik dacht op dat moment vooral dat ik anders en recalcitrant was, maar nu ik erover nadenk, besef ik dat door mijn koptelefoon ook de muziek van Sesamstraat klonk en dat de liefde voor kinderspulletjes en me jonger voordoen dan ik was dieper ging dan puur een drang naar rebels gedrag.



Videos by VICE

Emma’s drinkbekers

Toen ik als jonge twintiger op zoek ging naar schattige spulletjes op het internet, kwam ik de term ‘ageplay’ tegen, een spel waarbij je je een andere leeftijd speelt dan je bent. Ik besefte dat ik eigenlijk altijd al aangetrokken was tot het spelen van een jonger meisje. Zo rolde ik in de ageplay-community en ontdekte al snel dat het veel meer was dan een groepje mensen die zich verkleden als peuters. Ik ontdekte dat je de rol van zorger, of ‘caretaker’ op je kon nemen of de rol van een jong persoon, een ‘little’. Als je een little speelt, word je verzorgd door je caretaker, die dan je ‘daddy’ of ‘mommy’ kan worden. Die verzorging mag je best letterlijk nemen: een daddy zorgt voor je door bijvoorbeeld je eten klaar te zetten, je berichtjes te sturen of je warm genoeg aangekleed bent en je ‘s avonds in bed te leggen. Dat spel tussen caregivers en caretakers hoeft niet altijd seksueel te zijn: zo kan je evengoed als caregiver zin hebben om iemand te verzorgen, net zoals je als little het heerlijk kan vinden om zacht en liefdevol behandeld te worden, alsof je een peutertje bent. Ook kan je evengoed met een groepje littles genieten van een middagje samen spelen met kinderspeelgoed, boekjes lezen of samen puzzels leggen in een lieve en zachte omgeving die je doet denken aan je kindertijd.

“Ik had van kinds af aan grote verantwoordelijkheden, en wilde daarom graag mijn jeugd zelf creëren en deze keer heel goed beleven.”

Ik ontdekte ook dat er verschillende misverstanden waren over de gemeenschap. Zo gaan mensen er vaak vanuit dat ageplay ontstaat vanuit een soort jeugdtrauma. Sommige mensen hebben bijvoorbeeld inderdaad een nare jeugd gehad, en houden ervan om voor zichzelf een nieuwe, warme en comfortabele kindertijd te maken. Anderen hebben dan weer een prachtige jeugd gehad, en vinden het gewoon heerlijk om hun kindertijd na te bootsen. Ik ben een combinatie van de twee: ik heb geen extreem nare jeugd achter de rug, maar had van kinds af aan grote verantwoordelijkheden, en wilde daarom graag mijn jeugd zelf creëren en deze keer heel goed beleven. Die liefde voor roze lieve spulletjes was er altijd al, maar ik heb snel ontdekt dat ik er echt van hou als iemand voor me zorgt. Als iemand tegen me zegt: “Nou, kom maar lekker zitten, ik maak een lekker hapje voor je. Ik zorg ervoor dat je niet morst, en je bent veel te jong om dit zelf te doen, dus ik zal je wel voeren.” Ik hou ervan als alles lief, zacht en zorgzaam is, weg van de felle buitenwereld.



Ageplay wordt vaak ook gecombineerd met een luierfetisj. Anders dan het woord doet uitschijnen, is een luierfetisj ook niet altijd seksueel. Het dragen van een luier is vergelijkbaar met een lekker warm bad nemen, een goed muziekje opzetten en wat kaarsjes aandoen. Als je een luier draagt, voel je je lekker warm en veilig ingepakt. Het geeft een comfortabel en warm gevoel, alsof iets of iemand voor je zorgt en je geen verantwoordelijkheden meer hebt. Ik hoef niet te plassen of poepen in die luier, al heb ik het wel al eens meegemaakt dat ik geen zin had om naar de wc te gaan om te plassen. Toen dacht ik wel: hé, ik heb een luier aan. Handig!

“Ik had er nog nooit aan gedacht mijn liefde voor schattige kleertjes te combineren met geile seks.”

Toen ik in contact kwam met de ageplay-community, besefte ik dat ik niet alleen was en dat ik dus ook mijn passie voor ageplay kon combineren met seks. Ik had er nog nooit aan gedacht mijn liefde voor schattige kleertjes te combineren met geile seks. Ik had wel al aan mijn eerste vriendje voorgesteld om een broer-zus-rollenspel te spelen, maar hij hield het geen twee minuten vol en gaf me het gevoel dat ik me hiervoor moet schamen. Toen ik in contact kwam met de wereld van de fetisjes, was er nog geen echte community voor de ageplayers. Wel had ik contact met een groepje kinksters, die me uitnodigden voor een weekendje weg. Dat was de eerste keer dat ik gewoon in mijn roze sokjes en lief ondergoed mocht rondlopen. Anders dan je zou denken, was dat toen helemaal nog niet zo seksueel. Ik kreeg van de kinksters speelgoed, en kon het hele weekend gewoon een klein meisje spelen.



Tot ik mijn huidige man, Hans, leerde kennen op een kinky feestje. Ik had roze kniekousjes aan, een klein jurkje van kant en strikjes in mijn haar. Ook had ik een speelgoedhondje bij me. Normaal gezien weten mannen niet goed hoe ze met me moeten flirten op zo’n moment. Ze zeggen dingen als: “He, moet jij niet al lang in bed liggen?” Dan stap ik meteen uit mijn rol en zeg ik: “Huh, nee, ik ben volwassen?” Maar bij Hans was het anders. Hij vroeg me hoe mijn speelgoedhondje heette. Ik zei: “Hondje!” Hij vroeg dan of ik nog een speelgoedbeer had. En ik zei: “Ja, en die heet beer.” Ik vond zijn interactie met me zo lief en zacht. Ietsje later vroeg ik hem of hij mijn daddy wilde worden. Met hem kon ik mijn seksuele fantasieën voor het eerst echt ontdekken. Ik vond het heerlijk: ageplay is mijn happy space, en het is heel fijn om daarin seks te hebben.



Hans is een liefdevolle dominant. Dat betekent dat hij houdt van zorgen, maar ook van een vrouw domineren en pijn doen tijdens de seks. Ik hou ook van gedomineerd worden als we seks hebben, en combineer dat graag met ageplay. Tijdens de seks speel ik graag een dertienjarige, die al een beetje bewust is van wat ze meemaakt. De seks begint met lief knuffelen, en eindigt in ruige seks. Alhoewel Hans en ik allebei houden van kinky zijn, merkten we wel na een tijdje dat onze seksuele fantasieën konden clashen. Hij zorgt voor me, kent me door en door en het daddy-aspect is door de jaren heen betekenisvoller en dieper geworden. Daarom vindt hij het moeilijk om me pijn te doen als ik in die rol zit van een onschuldig meisje dat zorg nodig heeft. Gelukkig zijn we allebei polyamoreus, en kan hij zijn fetisj voor seksuele vernedering met andere vrouwen exploreren. Ik heb daarom ook een andere man, mijn ‘oom’, die ook houdt van ruige seks combineren met ageplay. Hij stuurt me de hele dag honderden appjes, waarin hij vraagt of ik ‘flink mijn best doe’. Als we seks hebben, doe ik alsof ik erg onervaren ben en hij me dus alles kan wijsmaken. Mijn oom begint me liefdevol te knuffelen, maar maakt dan ‘misbruik’ van mijn onwetendheid door hele ruwe en brutale seks met me te hebben. Zo kan hij me ‘skullfucken’, en terwijl ik bijna stik, zegt hij dat hij trots is op me en dat ik flink aan het leren ben. En dat vind ik ongelooflijk geil: ik word ontslagen van alle verantwoordelijkheden, waaronder de sociale ‘verplichting’ om vrouwelijk te doen, want in die rol van dertienjarige ben ik onschuldig en alle geile dingen die ik doe, worden me ‘aangedaan.’



Dat is iets wat vaak verkeerd begrepen wordt in bijvoorbeeld schoolgirlporno. Die begint als een soort verkrachtingsfantasie, waarin kleine meisjes dingen moeten doen waarin ze geen zin hebben, maar vijf minuten later zuigen ze een piemel af alsof ze het al honderd keer gedaan hebben. Bij ageplay geef je de volledige macht uit handen en hoef je niet te presteren. Uiteraard wordt hier vaak de link gelegd met pedofilie. Ik vond het vroeger een mindfuck dat ik graag een kind speelde, verzorgd wilde worden en ook ruige seks wilde met diezelfde verzorger. Ik vroeg me af of ik een aanstichter was van pedofiele gevoelens. Daarom vond ik het boeiend om dit te onderzoeken. Ik ben zelf seksueel voorlichter en heb vaak boeiende gesprekken met andere ageplayers en seksuologen en iedereen zegt in die gesprekken hetzelfde: ageplay en pedofilie staan mijlenver van elkaar af. Helaas is ageplay dus geen oplossing voor pedofilie. Dat zou mooi zijn. Maar een pedofiel is aangetrokken tot kinderen, terwijl in ageplay de caretakers aangetrokken zijn tot volwassenen die zich onschuldig en naïef gedragen. Ageplay draait – net zoals bij veel fetisjes – rond het idee dat je een volwassen persoon behandelt als iets wat die eigenlijk niet is.



Vijftien jaar na mijn eerste ontdekking van ageplay, is er al veel veranderd. Er is een hele warme Nederlandse gemeenschap ontstaan van volwassen mensen die een passie hebben voor ageplay. Ik organiseer feestjes in mijn ‘nursery’, waarbij we samen gezellig spelen, praten over wat ons dwars zit en we even samen de harde buitenwereld vergeten. Ik heb me nooit geschaamd voor wie ik was, maar besef meer dan ooit dat het belangrijk is om zonder schaamte je seksuele – en niet seksuele– fantasieën te exploreren, hoe vreemd mensen je hierdoor soms ook aankijken.



Volg Broadly op Facebook, Twitter en Instagram.