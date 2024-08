Ik hielp mijn 28-jarige vriendin aan haar eerste orgasme

Ik hou wel van een uitdaging, en door de jaarwisseling was ik in een vrijgevige bui. Dus toen mijn seksueel ongemakkelijke en geweldige vriendin me vertelde dat ze in haar 28-jarige leven nog nooit was klaargekomen (“Zelfs niet door masturberen?!” hoor ik je schreeuwen. Nee, zelfs niet door masturberen…), besloot ik om al mijn energie te stoppen in het helpen van een vriendin in nood. Hattie vertelde me dat ze zelfs nog nooit heeft geprobeerd te vingeren. Ik stond met mijn bek vol tanden. Wat doet ze dan als ze niet kan slapen?!

Eén op de drie vrouwen kan geen orgasme krijgen tijdens de seks en men denkt dat 80 procent van de vrouwen er weleens eentje nept. Maar voor mijn vriendin Hattie – die anoniem wil blijven omdat ze niet het seksuele zelfvertrouwen van haar voormalige partners de grond in wil boren – is een orgasme neppen de enige manier hoe haar seksuele escapades eindigen sinds ze seksueel actief werd, zo’n tien jaar geleden.

Videos by VICE

“Ik ben een fantastische actrice,” zegt ze terwijl ze me één van haar orgasmes laat zien. “Faken hangt af van de persoon. Met mijn vriendje was het meer een show… Ik denk dat ik meer van hem hield dan hij van mij, dus het was mijn manier van geven.” Hattie geeft toe dat haar gekrijs en gekreun naar een mythische climax een manier was om mannen tevreden te houden. Maar dit betekende wel dat haar eigen seksuele ontwikkeling nooit plaats heeft gevonden. Hattie’s amateuristische acteerwerk kan er zomaar voor hebben gezorgd dat die mannen zichzelf nu als seksgoden zien. Ze is misschien wel verantwoordelijk voor die ene Tinderdate waarop een gast je vroeg of je al was gekomen na twee stoten en een slordige tik op je clitoris.

Hattie is eigenlijk de enige vrouwelijke vriend die ik heb, waarvan ik weet dat ze vroeger niet seksueel nieuwsgierig was. Of het nou gaat om die geile waterstralen in zwembaden of meedoen aan seksuele spelletjes met vrienden. Ze is de enige 28-jarige die ik ken die zweert dat ze zichzelf niet vingert en het ook echt niet doet. “Ik voel me er niet comfortabel bij,” zegt ze. “Ik ben extreem seksueel onderdrukt.”

Hattie wil het wel proberen, maar ze weet niet waar ze moet beginnen. “Ik wil het natuurlijk wel, maar ik heb misschien wat hulp nodig,” vertelt ze me. Dus we geven onszelf een week de tijd om van haar seksuele repressie af te komen en haar de climax te laten ervaren die ze verdient. Het orgasme is niet eens het ultieme doel, het gaat er vooral om dat ze inziet dat het leuk is om van jezelf te houden. Het is heel normaal voor sommige vrouwen om niet tot een volledige climax te komen. En ik weet dat er ook psychologische aspecten aan vastzitten die misschien beter verholpen kunnen worden door therapie in plaats van mijn gebrekkige sexpertise. Maar door aandacht te geven aan het fysieke kunnen we denk ik wel iets bereiken. En mocht dat niet een knallend einde worden: niet geschoten is altijd mis.

Dus, hoe gaan we deze seksuele openbaring tot stand brengen? Ten eerste moet Hattie zich meer op haar seksuele gemak gaan voelen. Ze moet zich comfortabel genoeg voelen om erachter te komen hoe haar lichaam werkt en wat ze fijn vindt. Uiteindelijk kan ze dan stoppen met het faken van orgasmes. Vriendschappelijk beffen zou heel veel kunnen oplossen, maar ik voel me niet prettig bij het idee dat ik een orgasmeloos leven van 28 jaar in een keer moet goedmaken. De druk is te hoog. Dus ik vraag Hattie om naar de enige plek te gaan die haar ervan kan overtuigen dat deze zoektocht heel normaal is. Een plek die van onschatbare waarde is voor haar ultieme doel – een seksshop.

Dag 1

Dus Hattie en ik gaan naar Womyns’ Ware, een seksshop voor vrouwen. In eerste instantie vindt Hattie het verschrikkelijk. Er is te veel seks en zelfs een plekje vinden om op te leunen is onmogelijk zonder per ongeluk een fallus aan te raken. Lesley – de eigenaar van de winkel – en Hattie beginnen een gesprek en op dat moment trek ik mezelf even terug. Ik denk dat Hattie als een normale klant behandeld moet worden. En een opdringerige vriendin die constant vriendelijk naar je glimlacht op je zoektocht naar seksuele vrijheid is niet zo normaal. Ik loop dus een rondje door de zaak.

De winkel lijkt wel een erotische snoepzaak. De felgekleurde seksspeeltjes en de indrukwekkende dildo’s en vibrators zien er fantastisch uit — ik betrap mezelf erop dat ik in een soort Pokémon “gotta catch ‘em all”-vibe kom. Wie had gedacht dat seksspeeltjes zo visueel aantrekkelijk konden zijn?

Er zijn rijen van piemels: grote, kleine, kromme, met aders, met ballen en haar. Het valt me op dat ze nogal plakkerig zijn. “Dat zijn de meest realistische,” zegt Anne, de mede-eigenaar. “Ze voelen als huid aan.” Ik kan het niet laten om te grijnzen als ik naar de kleine stukjes dons kijk die aan het huid-achtige plastic kleven. Deze dildo’s hebben plastic ballen erbij inbegrepen. “Sommige mensen houden van die met de ballen.” Waarom? Een paar losse plastic ballen is zeker niet mijn ding, maar alleen al door te kijken naar deze indrukwekkende verzameling van piemels kom ik erachter hoe divers smaken en verlangens zijn. Ik wil dat Hattie een 22 centimeter lange, kleurrijke monsterpenis mee naar huis neemt, maar helaas is die keuze niet aan mij. Voor een meisje dat op dit moment bijna stikt terwijl ze het woord ‘glijmiddel’ uitspreekt, is zo’n monsterpik misschien ook niet enorm geschikt.

Hattie en haar nieuwe seksmoeder Lesley zoeken wat speeltjes uit voor Hattie. Ze concentreren zich op het multifunctionele speelgoed dat zowel de clitoris als de g-spot stimuleert. Lesley denkt dat het goed is om hiermee te beginnen omdat Hattie nog niet weet wat ze lekker vindt. Dit speelgoed is blijkbaar populair bij verschillende vrouwen omdat ze vrij basic zijn. Toch hebben ook deze dildo’s een enorm palet aan verschillende kleuren en groottes. Ze zijn allemaal zo fijn om naar te kijken, en ik ben blij dat er hier geen nephuidpiemels zijn met harige ballen. Het lijkt alsof Hattie haar keuze heeft gemaakt: een kleine vibrator ter grootte van een aansteker, roze en multifunctioneel. Lesley keurt het goed. Hattie was helaas minder enthousiast over mijn voorstel om de enorme dildo die zelf stoot uit te proberen – wat niet is, kan nog komen.

De avond is aangebroken en Hattie en ik hebben nog een laatste gesprek voordat ze haar nieuwe cadeautjes gaat uitproberen. Ik vraag haar wat ze van haar eerste orgasme verwacht. “Ik denk dat hij gaat tegenvallen,” zegt ze. “In drie woorden?” vraag ik. “Goed, niet geweldig,” antwoordt ze. Misschien, maar de vooruitgang die ze vandaag heeft geboekt, maakt de hele ervaring goed. “Ik voel me een beetje seksueel bevrijd,” zegt ze, “of het gaat die kant op, ik voel me er in elk geval beter door.” Dus met zo’n 330 euro aan seksspeeltjes gaat Hattie de avond tegemoet. Ik voel me als een ouder die eindelijk haar kind durft te laten fietsen zonder zijwieltjes.

Dag 2

Zodra ik wakker word, zie ik een sms: “Niet gebeurd.” Dit voelt nog erger dan opstaan op 1 januari en, hoewel er geen emoji in staat, kan ik de teleurstelling van het bericht voelen. Ik voel me een beetje schuldig. De druk die ik Hattie heb opgelegd, kan niet seksueel bevrijdend zijn geweest. Het versterkt alleen maar het idee dat vrouwelijk genot er alleen is van en voor andere mensen. Dit is haar ervaring dus ik moet stoppen met me er zo druk over maken. Ik vertel haar dat het normaal is en ik bied mijn excuses aan.

We bellen later die dag nog en Hattie vertelt me dat ze de kleine vibrator had geprobeerd. Ze had zelfs een uur lang met het ding gezwoegd en er was niets gebeurd. “Er gebeurde niets boeiends, het was wel prima,” zei ze. “Het voelde goed, maar ik heb dit al eerder gevoeld.” Shit. “Prima” en “goed”. Dit was niet het aardverschuivende gevoel dat ik haar had voorspeld. “Ik denk dat ik er iets handiger mee moet worden,” vertelde ze nog. “Ik wist niet echt wat ik aan het doen was.”

“Ik concentreerde me niet echt,” antwoordde ze me toen ik vroeg waar ze aan dacht. Het idee dat Hattie de babyvibrator gebruikte terwijl ze aan eten dacht of wat ze dit weekend zou gaan doen, hoort niet bij het beeld van een seksueel zelfverzekerde vrouw. Na een uur zou zelfs de beste zelfbevrediger behoorlijk verveeld raken. “Ik denk ook dat ik gewoon wat meer op mijn gemak moet voelen met die dingen.” Oké, dus ze heeft alleen wat oefening en spannende gedachtes nodig. Hattie is een fan van erotische fictie, altijd al geweest, dus ik stel voor dat ze daar iets mee doet voordat ze het andere speeltje probeert. Aan het eind van ons gesprek laat Hattie het woord ‘orgasme’ vallen zonder dat ze naar lucht hoeft te happen en ik voel me toch al een beetje trots.

Dag 3 en 4

De volgende keer dat ik haar spreek, lijkt Hattie in hogere sferen. Ze heeft geen verwijde pupillen en ziet er niet uit als iemand die net haar eerste orgasme heeft gehad, maar ze ziet er wel een stuk vrijer uit. “Ik heb de afgelopen twee nachten de grote gebruikt en hij is heel intens.” Met “grote” bedoelt ze de roze multifunctionele vibrator die Lesley had aangeraden als tweede optie. Die is krachtiger dan de kleine vibrator, die vooral voelt alsof iemand zachtjes in je kruis aan het neuriën is. “Het is echt wel iets dat ik nog niet eerder heb gevoeld en ik denk dat het wel iets kan gaan worden.”

Er is nog geen climax bereikt, maar ik ben bang dat ze opnieuw zo seksueel ongemakkelijk wordt als ik haar daarop zou wijzen. “Ik denk dat ik mezelf nog net wat meer moet uitvogelen,” zegt ze, en ik moedig haar aan om de tijd te nemen. “Ik heb het nog niet erin gestopt, ik denk dat ik dat vanavond misschien wel doe.” Ik heb haar misschien nog nooit zo comfortabel horen praten. Ze wil dingen in zichzelf stoppen en wordt niet ongemakkelijk – wat een vooruitgang!

Als fan van erotica besluit ik om Hattie advies te geven van de nieuwsgierige 15-jarige ik, die erotische fanfictie las in haar kamer. Ik stuur haar een website waar je links kan vinden van allerlei soorten genres van erotica waaronder, en verrassend genoeg het meest intrigerend voor Hattie, buitenaardse, niet-menselijke erotische verhalen. “Oh, ik ga echt best wel goed op die shit,” zegt ze nadat ik haar de link had gestuurd. Drie dagen geleden was Hatti nog doodsbang voor het woord ‘penis’ en nu is ze op haar gemak met me aan het praten over sexy aliens, erotisch geladen vampiers en zelfs sexy engelen. Ik ben verbluft. Misschien helpt die buitenaardse erotica haar om iets opener te worden. Het is bijna alsof de aliens een vorm van ontsnapping waren uit de klauwen van die tien jaar seksuele onderdrukking. Wie weet.

Dag 5

Ik zit tegenover Hattie en ik heb een driehoek gemaakt van mijn wijsvingers en duimen. Ik gebruik mijn neus om denkbeeldige gevoelige plekken aan te geven zodat ze wat meer houvast heeft. “Ik weet waar alles zit,” zegt Hattie nadat ik met tegenzin minimaal vier keer het woord ‘clitorishoed’ heb herhaald. “Het is gewoon nog niet gebeurd.” Ze heeft de nacht ervoor opnieuw een lange sessie gehad, en ik ben onder de indruk van haar uithoudingsvermogen. Helaas was het de vijfde dag en was er nog steeds geen succes. “Wanneer besluit je dat je er genoeg van hebt?” vraag ik haar. “Als de batterij opgaat” antwoordt ze. Dat is ruim een uur, ik ben onder de indruk!

“Het was lekker,” zegt ze, “de beste tot nu toe.” Ik wacht nog steeds geduldig op de woorden ‘fenomenaal’ of ‘buitenaards’ en deze seksuele openbaring valt tot nu toe, zoals Hattie had voorspeld, nogal tegen. Maar toch, ze praat er openlijk over en ik moet mezelf eraan herinneren dat dat ook heel wat is. Dit meisje zou zichzelf vorige week daar nog niet aanraken. Hattie maakt kleine stapjes naar haar doel en gisternacht nam ze een aantal extra stappen met behulp van de sexy engelen. Nadat ik zelf ook wat onderzoek had gedaan, kan ik met zekerheid zeggen dat ik op geen enkele manier warm wordt van een sexy engel. Het laat zien hoe verschillend we zijn.

Het blijkt dat sexy engelen echt een ding zijn. Het internet barst van de erotica die over gevleugelde wezens en hun levendige seksuele activiteiten gaat. Er is waarschijnlijk niets storender dan erotica uit de context lezen. Ik kan gewoon niet over een “kloppende lid” van een engel of “engelensap” lezen zonder het direct weer uit mijn geheugen te willen wissen. Die nacht denk ik aan Hattie die waarschijnlijk met een nieuwe sessie begint en ik hoop dat vannacht dé nacht wordt. Een deel van me weet dat ze er klaar voor is, dus ik kruis mijn vingers en bid, tot de seks-engelen, uiteraard.

Dag 6

Ik ontvang een sms met zes emoji’s.

Het is een vrij cryptische selectie, maar ik heb geen moeite met het ontcijferen van het bericht. Ze heeft het geflikt. Door de brede selectie aan emoji’s weet ik niet precies wat er nou is gebeurd, vooral omdat er geen emoji van een engel tussen zit.

“Hoe voel je je?” vraag ik haar. “Waarschijnlijk hetzelfde,” antwoordt ze. “Ik geloof dat ik gelukkig ben omdat ik nu weet dat ik het kan doen.” Ze is zo saai! Waar zijn alle superlatieven?! Ik hoopte op een Fifty Shades Of Grey-achtige beschrijving van alle details van haar ervaring, maar die wil ze me niet geven. “Het voelde goed,” zei ze, “het voelde nieuw — het is echt moeilijk te omschrijven.” Al die erotische fictie heeft haar niet geïnspireerd om grootse verhalen te vertellen, maar ik denk dat ik het ook moeilijk zou vinden om uit te leggen. “Alles is nu een stuk duidelijker omdat ik weet waar alles naartoe moet leiden,” vervolgt ze, “nu wil ik er gewoon goed in worden.” Haar goede voornemen is duidelijk: goed leren klaarkomen.

Wat is de conclusie? Als je ergens hard genoeg voor werkt, dan zal je het bereiken? Het is zeker een les in doorzettingsvermogen. Hattie heeft zes dagen op rij een uur lang geprobeerd een orgasme te bereiken en het is haar gelukt. Dat is zes uur aan zelfverbetering en zelfrespect en ze is daardoor oprecht een openere vrouw geworden. Maar zelfs als ze niet geslaagd was, was ze me dankbaar geweest, zegt ze. “Door dit hele ding durf ik nu eindelijk openlijk te praten over mijn eigen genot – ik wou dat ik dat eerder had gedaan,” vertelt ze me nadat we elkaar virtueel een high-five geven via de telefoon.

Het doel van seks zou moeten zijn om je goed te voelen. Het zou niet alleen om een orgasme moeten draaien. Een orgasme krijgen is voor sommige mensen namelijk nog steeds onmogelijk. Ik ben ontzettend blij voor Hattie dat ze eindelijk aan het ontdekken is wat ze lekker vindt. Ze voelt zich nu op haar gemak om een avondje met zichzelf, haar roze vibrerende vriend en sexy engelen te spenderen.