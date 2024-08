Ik hing met mijn generatiegenoten in de nieuwe “Experience Zone” van Holland Casino

“Er is zoveel te doen op vrijdag en zaterdag, waarom zou je naar het casino gaan?” zegt een meisje dat achter een speelautomaat zit met een cocktail. Ze is niet de enige die het zich afvraagt: het casinopubliek vergrijst en het klassieke avondje uit dreigt langzaam ten onder te gaan in al het festivalgeweld. Holland Casino opende daarom in hun Utrechtse filiaal een speciale ruimte die afgestemd is op de behoeften van jonge mensen, millennials in marketingtermen. Omdat ik een millennial ben, ging ik checken of ik het casino nu ineens leuker vond, en ik vroeg het ook aan de andere bezoekers.



De “Experience Zone” voelt als een bingokaart vol millennialclichés. Lage inzetten omdat millennials arm zijn? Check. Mensen die je uitleggen hoe het werkt, omdat millennials gepamperd willen worden? Check. Vijf schermen waarop je tegelijk verschillende gokspelletjes kunt spelen én ook nog het WK kunt kijken, omdat millennials niet kunnen kiezen? Check. Optredens van Maan en Jonna Fraser omdat millennials van Maan en Jonna Fraser houden? Check. Foto’s maken toegestaan omdat millennials alles op instagram willen zetten? MILLENNIALBINGO!!!

Friends-gokautomaat met Latte Jackpot

Millennials houden van koffie en van dit lettertype

Speluitleg

Voordat we mogen gaan gokken is er een spectaculaire lasershow

Millennials zijn inmiddels een economische kracht om rekening mee te houden, maar ik heb niet het idee dat we verder serieus genomen worden. Het voelt zelfs een beetje neerbuigend, dit soort opzichtige marketing. Toch is het niet iemands vader of een grijzende onderzoeker die bedacht heeft dat we dit willen, blijkt als ik even mag praten met de CEO van Holland Casino, Erwin van Lambaart. Hij brainstormde met een panel van jonge casinobezoekers die aangaven wat zij graag veranderd wilden hebben. “Het traditionele casino vonden ze te stijf, de etiquette vonden ze te ingewikkeld, en de muziek soms wat tuttig. En ze wilden het spel kunnen leren zonder meteen vijftig euro lichter te zijn. Met deze nieuwe zone willen we beginnende spelers wegwijs maken in de wereld van wereld van casino’s en James Bond.” James Bond? Die is toch koning etiquette en een beruchte big spender? Van Lambaart benadrukt de glamour en de “reuring” die het nieuwe casinogedeelte heeft.



De CEO dadsplaint me wat mijn generatie wil

Op de tv kun je precies zien wat de bedoeling van de avond is

Erwin van Lambaart poseert met zijn personeel

Als ik vraag waarom het eigenlijk zo belangrijk is dat jonge mensen meer gaan gokken, zegt hij dat ze dat sowieso al doen. “Gegokt wordt er toch wel, vaak illegaal online. Maar het is juist zo belangrijk dat het verantwoord gebeurt. En daar staan wij heel erg achter.” Ook denkt de CEO dat casinobezoek een sociale functie heeft: “De klassieke speler wil het liefst in zijn eentje spelen, maar de millennial wil met zijn vieren vijven spelen. En hier maak je ook makkelijker nieuwe vrienden dan online.” En als je op een gegeven moment als enige van je vriendengroep verslingerd bent geraakt aan het gokken, kun je altijd nog doorverhuizen naar een andere zone om lekker in je eentje achter een gokautomaat te zitten.



Ik ga kijken of de filosofie van Van Lambaart ook aanslaat bij mijn leeftijdsgenoten. Zijn de verwenmaatregelen van Holland Casino voor hen een reden zijn om hier vaker te komen gokken?

William en Jennifer

“Een James Bond-gevoel? Dat is wel heel hoog gegrepen,” zegt William (30) uit Rosmalen die met zijn vriendin Jennifer (25) achter een speelautomaat staat. “Maar ze hebben er moeite voor gedaan om er iets moois van te maken.” Het stel kwam niet speciaal voor de opening van het nieuwe gedeelte. Ze gaan ongeveer één keer per maand naar het casino, en het hoefde niet per se te veranderen, zegt William. “Maar nu ik het zie, vind ik het stukken beter.” “Het oubollige is er een beetje vanaf,” voegt Jennifer eraan toe. “Het is wat hipper.”

Joop en Mitchell

Joop (23) en Mitchell (23) gaan soms naar het casino, met een derde vriend (19), die anoniem wil blijven, omdat hij wat vaker gaat. “Ik heb net een platinumkaart gekregen, dat mag mijn moeder niet weten.” De mysteryvriend vindt de nieuwe zone een succes. “Het is anders dan het normale casino. Dat is wat strenger. De croupiers zijn hier zelfs aan het dansen.” Mitchell vult hem aan: “Het is niet te serieus, en je kunt ondertussen het voetbal in de gaten houden. Het is een lekker avondje met je vrienden weg en je weet dat het goedkomt. Ik zou wel vaker komen denk ik.” De drie vrienden spelen allemaal met 25 euro en als er iemand wint, verdelen ze de buit. Lief. “Je bent dan ook blij als de anderen winnen,” zegt Joop. Toch zijn er altijd verbeterpunten. “Nu is er gratis drank en eten vanwege de opening, dat mogen ze altijd wel doen,” zegt Mitchell. “Bij Jack’s Casino hebben ze dat wel,” weet hun anonieme derde.

Joris en Cecile

Cecile (20) en Joris (22) uit Amsterdam zijn het er niet over eens hoe vaak ze naar het casino gaan. “Eén keer in de maand ongeveer,” zegt Joris. “Nee joh, doe normaal. Eén keer in de drie maanden. Ik weet niet met wie jij gaat, maar ik kom er één keer in de drie maanden.” Ze waren net lekker big aan het spenden op de bovenverdieping, toen ze naar beneden werden gestuurd. Cecile: “We kregen ineens een bandje, en ze zeiden: we hebben een nieuwe “Experience Zone”, dat is ook leuk voor jullie. Er komen artiesten, er zijn cocktails…” Ze is aangenaam verrast en wil vooral graag het optreden van Jonna Fraser zien. “Het is beter dan een normaal casino,” beaamt Joris. Hij vindt het eigenlijk wel prettig dat je hier lage bedragen in kan zetten. “Dan gaat het niet zo hard. Maar het winnen gaat ook niet zo snel.” Want veel geld winnen is toch wel waarvoor ze komen. “Het heeft niks met het James Bond-gevoel te maken.”

Chanda en Jaimy

Chanda (22), die met vriendin Jaimy (20) achter een digitale roulettetafel zit, is de eerste die desgevraagd wel zegt dat ze hier meer een James Bond-gevoel krijgt dan in een traditioneel casino. Ze komt wel vaker, en is blij verrast met de Experience Zone. “Ik vind het gezelliger geworden, en de muziek is leuker.” Ook de vrouwelijke croupier die enthousiast staat te dansen vindt ze sfeerverhogend. “Het ziet eruit alsof ze nu haarzelf kan zijn.”

Uw verslaggever is inmiddels goed op weg met de gin-tonics. Rechts ‘Delafloes’, ‘Pampjeater’, en ‘Bolle’

‘Bolle’ (23), is een echte gokliefhebber. “Hij wordt ook wel mister Roulette genoemd,” zeggen zijn vrienden ‘Pampjeater’ (24) en ‘Delafloes’ (19). Ze komen helemaal uit Sittard, en hebben via een winactie op de radio deze avond inclusief hotelovernachting gewonnen. “Maar ik heb met gokken ook al weer twee hotelkamers inclusief ontbijt verloren,” zegt Bolle. Soms wint hij ook. “Mijn record is 8,5 duizend in een weekend, maar van alles wat ik heb ingezet in mijn leven had ik een mooie Mercedes kunnen kopen. Als je op je vijftiende al met geleende ID’s naar de gokhal gaat, gaat het hard.” Zijn vriend Pampjeater vindt het “wel mooi” dat je nu ook voetbal kunt kijken in het casino, maar voor Bolle had het niet gehoeven. “Ik heb liever meer roulette, dat voetbal kan me gestolen worden.” De drie schermen waarop je live roulette en blackjack kunt volgen zijn ook al geen succes volgens de Limburgers. Delafloes: “Het lijkt net alsof het nep is.” Bolle: “Dan kun je net zo goed thuis op Unibet blijven.” Toch heeft opening de Experience Zone zeker voordelen volgens hem: “Normaal moet ik betalen voor drank, en nu krijg ik het gratis.” De drie vrienden doen nog een shoutout naar hun vriend Nick, “die eigenlijk mee zou gaan maar bij zijn vriendin aan de ketting ligt,” en gaan dan weer naar de speeltafels.

Marguerite gaat op de foto met haar oude liefhebberij, de gokautomaat. Inmiddels is ze “uitgespeeld”.

Ik vermoed dat Marguerite geen millennial is, en met enige tegenzin vertelt ze me haar leeftijd: 79. “Ik ben hier met mijn peetzoon, we gaan regelmatig samen naar het casino.” Ze wil best voor de gezelligheid met hem de Experience Zone verkennen. “Ik ben jong van hart. Het is alleen een beetje lawaaiig hier.” Ze bedankt er dan ook vriendelijk voor om te gaan dansen bij het optreden van Maan. Een generatiegenote van Marguerite die ik er tegenkom is wel nieuwsgierig naar de nieuwe muzieksensatie. “Vorige week was hier Willeke Alberti, die ken ik dan weer,” zegt ze vanonder haar perfect gecoiffeerde krulspeldhaar. Als Maan begint doet de vrouw haar gehoorapparaat uit, maar loopt wel naar voren, de dansende menigte in.

De ene oudere dame is de andere niet, en ook niet alle millennials zijn hetzelfde. Voor mij bijvoorbeeld zijn de oubollige stijfheid en de authentieke cynische beroepsgokkers een cruciaal onderdeel van de casino-ervaring: de hysterische knipperschermen hadden achterwege mogen blijven. Op andere vlakken was het dan weer niet hip genoeg: de Radio 538-dj’s zaten in de dad-modus (ik hoor, onder meer, twee keer Shakira) en van de hapjes was bijna niks vegan, behalve de avocadosushi. Toch ga ik als een tevreden millennial naar huis: ik heb nieuwe vrienden gemaakt, cocktails gedronken en Maan Zij gelooft in mij zien coveren. Het was allemaal zo leuk dat ik vergeten ben om te gokken.

Even een selfie met de 538-dj’s

Vijf schermen zodat je je nooit verveelt

