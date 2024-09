Ik investeerde al mijn studiegeld in ethereum (en mijn vrienden ook)

Al die opwinding was besmettelijk toen de prijs van ethereum een paar weken geleden verdubbelde. Ik werd doodgespamd door mijn vrienden toen de prijs gigantisch begon te stijgen. Het kwam mij goed uit. Ik had net al mijn zakgeld in ethereum gestoken.

Toen een vriend me een paar maanden geleden voor het eerst warm maakte voor cryptocurrencies, wist hij me over de streep te trekken met de uitspraak “Geld is vrijheid.” Ik studeerde op dat moment in Spanje. Wat begon als te lang uitgesteld bijpraten met vrienden, ontaardde al gauw in een trans-Atlantisch zakengesprek. In de hoop binnen te lopen, had mijn vriend al zijn spaargeld in ethereum gestoken en moedigde hij me aan om hetzelfde te doen.

