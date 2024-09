Ik investeerde al mijn studiegeld in ethereum (en mijn vrienden ook)

Al die opwinding was besmettelijk toen de prijs van ethereum een paar weken geleden verdubbelde. Ik werd doodgespamd door mijn vrienden toen de prijs gigantisch begon te stijgen. Het kwam mij goed uit. Ik had net al mijn zakgeld in ethereum gestoken.

Toen een vriend me een paar maanden geleden voor het eerst warm maakte voor cryptocurrencies, wist hij me over de streep te trekken met de uitspraak “Geld is vrijheid.” Ik studeerde op dat moment in Spanje. Wat begon als te lang uitgesteld bijpraten met vrienden, ontaardde al gauw in een trans-Atlantisch zakengesprek. In de hoop binnen te lopen, had mijn vriend al zijn spaargeld in ethereum gestoken en moedigde hij me aan om hetzelfde te doen.

Mijn gedachten dwaalden af naar de studieschuld die ik na mijn afstuderen zou hebben. Met dat in mijn achterhoofd had die vriend van me best een punt, en een beetje zakgeld komt altijd van pas, dacht ik. Dus ging ik op onderzoek uit.

Mijn ouders maakten € 900 naar me over, wat mijn zakgeld voor het hele semester in het buitenland was. Binnen een week had ik daar € 700 van in ethereum geïnvesteerd.

Ik wist van bitcoin af, maar ik had echt nog nooit van ethereum gehoord. Ik begon een beetje rond te klikken op internet en was al gauw geobsedeerd. Ik wilde alle ins en outs van smart contracts weten, alle belangrijke spelers van de Ethereum Enterprise Alliance en weten wat de sceptici erover te zeggen hadden. Ik had zelf mijn twijfels na het lezen over mogelijke veiligheidslekken en de chaos in de ethereum-gemeenschap na de DAO-hack.

Zoals met iedere investering zijn er risico’s, maar ethereum heeft een hele consistente groei laten zien dit jaar. Het is meer dan 2000 procent gegroeid sinds februari. Nu de eerste verhalen van mensen die in één klap miljonair zijn geworden op Reddit zijn verschenen, wil iedereen ineens meedoen. Daardoor is de markt inmiddels ongeveer $20 miljard waard.

Ik wilde meedoen. Kort nadat ik in Spanje was gaan studeren, maakten mijn ouders € 900 naar me over. Dit was mijn zakgeld voor het hele semester in het buitenland. Binnen een week had ik daar € 700 van in ethereum geïnvesteerd, tegen een prijs van € 87 per ether.

Er zijn de afgelopen maanden een paar pieken geweest, maar die vielen in het niets bij die van twee weken geleden, toen de prijs binnen een paar dagen ineens van $100 naar $200 schoot. Op het moment hangt de prijs zo rond de $350 en heb ik mijn oorspronkelijke investering al drie keer terugverdiend. Vrienden die het eerst nog niet zeker wisten, investeren nu massaal.

De informaticanerds onder mijn vrienden zijn inmiddels begonnen met het investeren van hun spaargeld in bitcoin en ethereum. Investeringsadvies en de achtbaan aan emoties die komt kijken bij het stijgen en dalen van de koers is onderdeel geworden van onze dagelijkse gesprekken.

Niet iedereen investeert evenveel, natuurlijk. Een van mijn vrienden kreeg ooit € 50 in bitcoin voor zijn verjaardag, wat hij zegt te gaan gebruiken om muziekinstrumenten te kopen als de prijs nog verder stijgt. Iemand anders stopte ondertussen € 10.000 van zijn spaargeld in ethereum. Van de winst wil hij een onbetaalde stage in de zomer doen: “Hiervan kan ik de komende vier maanden mijn huur, eten en vervoer betalen,” zei hij.

We hebben ook verschillende investeringsstrategieën. Sommigen doen mee voor de lange termijn, terwijl anderen handelen, waarbij ze meerdere keren per dag kopen en verkopen.

“Als arme student heb ik niet de liquide middelen om op de lange termijn te investeren,” zei een vriend. “Met daytraden verdienen we meer, maar wel tegen een hoger risico.” Van de winst gaat hij op reis.

Zelf ben ik meer van de lange termijn. Ik geloof in het potentieel van ethereum en het biedt me een mogelijkheid die je steeds minder ziet.

Jonge mensen leven in samenlevingen die eindeloze ambitie prijzen, maar studieschulden, stijgende huur en lonen die maar niet stijgen zorgen niet bepaald voor een rooskleurig financieel plaatje. Wie weet hoe mijn investering in ethereum er over vijf jaar uitziet? Misschien groeit het uit tot de investering die ik nodig heb om mijn eigen startup te beginnen. Of het blijkt weer een van mijn domme ideeën te zijn. We zullen het zien.