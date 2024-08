Ik kan mijn bed niet uitkomen zonder eerst te masturberen

In dit nieuwe jaar onderzoekt Broadly hoe we de motivatie vinden voor de moeilijke missies die ons allemaal te wachten staan – zoals uit bed komen . Daarom introduceerden we deze maand ‘Getting Out of Bed,’ een serie vol verhalen over alle dingen die te maken hebben met rust en veerkracht.



Ik begon met masturberen toen ik vijf jaar oud was. Zoals de meeste mensen die nog niet volgroeid zijn, had ik geen idee waar ik mee bezig was. Het enige wat ik zeker wist, was dat het fijn voelde. Ik wist ook dat ik mijn problemen ermee kon oplossen. Het bood afleiding als ik me verveelde, maakte me rustig als ik bang was en zorgde ervoor dat verdrietige dingen – zoals de scheiding van mijn ouders of de verhuizing van mijn beste vriendin – ineens een stuk minder verdrietig leken. Zo begon ik het altijd te doen. Nu, 20 jaar later, lukt het me niet om uit bed te komen voordat ik klaarkom.

Als ik een schatting moest maken, zou ik zeggen dat ik 360 van de 365 dagen in het jaar begin met een orgasme. In sommige gevallen is dat orgasme het resultaat van seks, maar meestal doe ik het werk zelf. Zelfs als ik met mijn partner slaap, wrijf ik mezelf vlug tot een hoogtepunt als hij onder de douche staat of nog voor hij wakker wordt.

Dit betekent absoluut niet dat ik geen interesse heb in hem of in seks (ik vind het alle twee ook nadat ik klaarkom nog leuk). Het heeft simpelweg te maken met het feit dat ochtendmasturbatie voor mij een heel belangrijke en specifieke rol in mijn leven is gaan spelen. Het maakt me wakker, verbetert mijn humeur en vermindert mijn stress precies genoeg om als een functioneel mens door het leven te gaan zodra ik mijn dekens van me af sla. Als ik het niet doe, ben ik niks waard. Ik voel me angstig, depressief en uitgeput. Mijn hersens weigeren gewoon te werken, waardoor ik een complete zombie ben tot het moment dat die drie koppen koffie inkicken.

Maar ik ben niet de enige die haar dagen zo begint. Rebecca*, een 28-jarige chef-kok die ik heb ontmoet in een sekspositieve Facebookgroep, vertelt me dat ze ook elke ochtend masturbeert.

“Ik kan niet anders,” zegt ze. “Het geeft me de motivatie om mijn bed uit te springen en aan mijn dag te beginnen – alsof alle vermoeide energie uit mijn lichaam komt.” Als ze er een ochtend niet aan toekomt, gaat ze daar beter mee om dan ik. Toch zegt ze dat het de rest van haar dag een stuk makkelijker maakt als ze het wel doet.

Mijn partners en ik hebben mijn gewoonte om ’s ochtends te masturberen nooit als een probleem gezien. Voor ons is het niet meer dan een van mijn eigenschappen. Toch heb ik nooit echt kunnen begrijpen waarom ik het precies doe. Waarom worden de meeste mensen wakker van koffie, een warme douche of lichaamsbeweging, terwijl ik ’s ochtends drie tot vijf minuten met mijn clitoris in de weer moet zijn?

Om hierachter te komen nam ik contact op met Holly Richmond, een somatisch psycholoog en sekstherapeut. Als het aankomt op ochtendrituelen, is masturbatie volgens Richmond niet anders dan de dingen die de meeste mensen doen om wakker te worden. Ze vertelt me dat ze klanten van alle genders heeft die na het wakker worden meteen masturberen om zich gezond, helder en functioneel te kunnen voelen. Het enige verschil is dat hier minder openlijk over wordt gepraat dan over koffie en rekoefeningen.

“We hebben snel de neiging om seks en genot buiten beschouwing te laten wanneer we het hebben over dingen die goed zijn voor je gezondheid. Dat is jammer, want ze zijn net zo gezond (misschien zelfs wel gezonder) dan de meeste andere gewoonten die mensen hebben wanneer ze aan hun dag beginnen,” legt Richmond uit. “Het is een volkomen gezond ritueel, alleen in plaats van je in het zweet te werken of jezelf op te peppen met cafeïne, doe je het met genot.”

En er zijn behoorlijk wat redenen waarom mensen eerder voor een orgasme kiezen dan voor koffie.

“Aan de ene kant doe ik het omdat ik mezelf dan in toom kan houden als ik heterojongens om me heen heb. Maar aan de andere kant doe ik het ook omdat het oprecht mijn humeur verbetert,” vertelt muzikant en beeldend kunstenaar Daniel Crook me. “Iedereen die me weleens heeft gezien voordat ik ’s ochtends ben klaargekomen, kan bevestigen dat het een ander persoon van me maakt.”

Charlie McGuire, een barista uit Californië, zegt dat hij het doet omdat hij vaak depressief en angstig wakker wordt. Masturberen en het kijken van porno helpen hem echter om die gevoelens wat meer los te laten. “Het eerste wat ik voel als ik mijn ogen open is een mix van paniek en uitputting,” legt hij uit. “Maar masturberen helpt me om rustig te worden, terwijl het me ook meteen wakker maakt. Het werkt zoveel beter dan een wekker.”

Dit heeft volgens Richmond te maken met het feit dat er tijdens het masturberen een hele stroom aan hormonen en neurotransmitters vrijkomen in je lichaam, wat ervoor zorgt dat je in de energieke, vrolijke en gefocuste toestand terechtkomt die je nodig hebt om de ochtend draaglijk te maken. De oxytocine, endorfine en dopamine die vrijkomen tijdens een orgasme verbeteren de gemoedstoestand, kalmeren angstgevoelens, verminderen de twijfel aan jezelf, verhogen de focus en dragen bij aan een enthousiast gevoel. Tegelijkertijd heeft adrenaline hetzelfde effect op je zenuwstelsel als een shot espresso, waardoor je je direct wakkerder voelt. Zelfs als je niet klaarkomt, kan spelen met jezelf je helpen om je lichaam en geest met elkaar te verbinden. Dit meditatieve effect verbetert je zelfvertrouwen en geeft je een stabiel begin van de rest van je dag. Daarnaast helpt het je bloedsomloop op gang te krijgen.

Volgens klinisch seksuoloog Shannon Chavez wordt er dankzij de kleine hoeveelheid lichaamsbeweging die nodig is om tot je hoogtepunt te komen zelfs zuurstofrijk bloed naar je spieren en zenuwen gepompt, waardoor stress en spanning op dezelfde manier worden losgelaten als tijdens het sporten.

“De ademhalingsritmes, de beweging in het lichaam en de fysieke stimulatie door masturbatie zorgen ervoor dat het zenuwstelsel ontwaakt,” legt Chavez uit. “Net als het doen van sportoefeningen, kan dit je productiviteit gedurende de dag verhogen door je een goed gevoel te geven, en de focus en concentratie te vergroten.”

De combinatie van hormonen en fysieke inspanning kan daarnaast ook je cognitie verbeteren, wat de perfecte manier is om je hersens weer op gang te krijgen als je moe bent tijdens je werk. Maar als masturbatie zo’n geweldige manier is om je dag te beginnen, waarom heeft dan niet iedereen de drang om dit ’s ochtends te doen? En nog belangrijker: waarom kunnen mensen als ik juist niet zonder?

Chavez denkt dat het allemaal een kwestie van gewoonte is. “Sommige mensen hebben simpelweg een ochtendroutine voor zichzelf ontwikkeld waar masturberen een onderdeel van is,” legt ze uit. “Deze gewoonten worden bepaald door je seksuele toestand, hormoonspiegels en je mentale gesteldheid.” Anders gezegd is de kans dus groot dat mijn medemasturbeerders en ik niks waard zijn tot we klaarkomen, omdat we onze lichamen zelf hebben getraind om hierdoor wakker te worden. Het is namelijk iets wat we dag in dag uit positief voor onszelf hebben bevestigd.

Verschillen in de dagelijkse en maandelijkse testosteron-cycli van mensen kunnen ook verklaren waarom sommige mensen meer zin hebben om ’s ochtends te masturberen dan anderen. Voor sommigen piekt hun testosteronlevel ’s morgens (dit is meestal het geval bij cisgender mannen), terwijl dit bij anderen juist ’s nachts of midden op de dag gebeurt (zoals gebruikelijk is bij cisgender vrouwen). Er zijn ook mensen die zelfs meerdere pieken in 24 uur ervaren. Volgens Richmond kunnen deze pieken worden beïnvloed door dingen als stress, medicatie en iemands stemming, en kunnen ze in de loop der tijd veranderen. Als je ochtendritueel altijd hetzelfde is, betekent dit echter vaak dat je hormoonlevels dat ook zijn.

De penis, clitoris, schaamlippen en vagina beschikken allemaal over zwellichamen die uitzetten bij een hoog testosteronlevel. Dit gebeurt meestal tijdens de remslaap (deze toename van de bloedstroom kan er bovendien voor zorgen dat de vagina vochtiger wordt). Als je wakker wordt tijdens of vlak na de remslaap, is de kans groter dat je ontwaakt met een erectie, wat je meestal ook geil maakt. Iedereen is wel bekend met het fenomeen van de ochtenderectie, maar hoewel de vulva-variant hiervan een stuk minder zichtbaar is, betekent dit niet dat het minder vaak voorkomt.

Die hormonen en zwellichamen zijn allemaal leuk en aardig, maar zorgen er niet per definitie voor dat mensen er ook direct naar gaan handelen. “Zelfs als je testosteron-levels in de ochtend hoog zijn of je wakker wordt met een erectie, houdt dit niet in dat je ook meteen maar moet masturberen om uit bed te kunnen komen,” zegt Richmond. “Er zijn geen algemene regels als het aankomt op seksualiteit.”

Helaas wordt er in mijn ervaring zelden openlijk gesproken over de drang om ’s ochtends te masturberen (op wat ongeruste berichten op Quora na dan). Het is logisch dat dit gebrek aan openheid je het gevoel geeft dat je gewoonte een beetje vreemd is. Maar Richmond zegt dat het gebrek aan discussies over dit soort masturbatie geen reden tot schaamte of bezorgdheid zou moeten zijn.

“Omdat masturbatie iets seksueels is, wordt het al snel als iets abnormaals of ongezonds gezien,” legt ze uit. “Zeker als het voelt alsof je niet zonder kan. Van iemand die zegt dat ze moeten sporten, mediteren of koffiedrinken om zich functioneel te voelen, vinden we dit gedrag echter niet vreemd. Naar mijn idee slaat het nergens op dat we een bepaald soort gedrag problematiseren, terwijl het bijna precies hetzelfde is als de dingen die we normaal vinden. Iets wordt pas een probleem op het moment dat het je leven negatief beïnvloedt.”

Dat laatste is voor mij absoluut niet het geval, dus blijf ik mijn lichaam gewoon geven wat het nodig heeft: een enthousiaste en oppeppende clit-workout aan het begin van iedere dag.

*De achternaam is om privacyredenen weggelaten, maar bekend bij de redactie.