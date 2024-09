Ik keek ‘Adam zkt. Eva vips’ zodat jij het niet meer hoeft te doen

Gisteren zond RTL5 de eerste aflevering van het programma Adam zkt. Eva VIPS uit. In dat programma gaat een bekende Nederlander uit de kleren om vervolgens een dag en een nacht op een eiland met twee naakte niet-vips door te brengen. Uiteindelijk mag de VIP een van de niet-vips uitkiezen om elkaar beter te leren kennen. Volgens het programma is er sprake van een ‘uniek liefdesexperiment, die de naakte waarheid zal blootleggen’. Ze bedoelen hiermee dat het naakte element verdieping brengt, want iedereen weet: als er vier paar kokosnoten voor je neus staan hoef je tenminste nergens omheen te draaien, en kun je het gelijk hebben over serieuzere zaken in het leven, zoals je moeilijke jeugd, de nucleaire dreiging vanuit Noord-Korea, of wat je in hemelsnaam aan moet met je white privilege. Dat belooft veel goeds!

Ik had tot mijn spijt nog nooit van het format gehoord – het eerste seizoen werd al in 2014 uitgezonden, zonder vips – totdat een vriendin uit Canada, geheel toevallig, me er een week geleden op wees:

Mijn vriendin uit Canada heeft een gruwelijke hekel aan het programma.

Rustig aan, dacht ik. Het kan nooit zo teleurstellend zijn als ze beschrijft, want laat ik vooropstellen dat mensen die met hun hele hebben en houden op televisie verschijnen, diep respect verdienen. Mijn interesse was gewekt, ik moest dit programma zien. Bovendien: In de eerste aflevering van het programma zou Tony Star, die ene dj van Oh, Oh, Cherso, met zijn poedelnaakte bipsje over het eiland banjeren. Als mijn donderdagavond bestaat uit het bekijken van de pik van Tony Star met een bakje Griekse yoghurt met kaneel en honing, dan vind ik dat een zeer goede invulling van mijn tijd.



Het allereerste shot doet me denken aan Expeditie Robinson. We zien Tony in zijn t-shirt dobberend op een vlot, terwijl hij probeert om tegen de stroming in te roeien. Dat lukt niet, dus trekt hij gauw zijn kleding uit. Het doel van Tony wordt al snel duidelijk: hij wil de kijker, en zijn toekomstige Eva bewijzen dat hij heus diepgang heeft: “Ik word gezien als een randdebiel, maar ik heb veel meer te bieden dan dat.” Het lijkt daarom niets anders dan een logische keuze om aan dit programma deel te nemen.

Billetjes.

Vervolgens zegt hij op een serieuze toon: “Ja, dat naakt, dan kom je achter de ware aard, dan gaat het echt om karakter.” Voor die uitspraak heb ik respect, ikzelf zou denk ik alleen maar naar iemands tieten kunnen kijken. Tony springt met zijn billetjes van het vlot af, en zwemt naar de kust. Ondertussen vertelt de voice-over dat hij bedrogen is door vorige liefdes, al een hele tijd single is, en in dit programma zijn ware Eva hoopt te vinden. Hij staat klaar op het strand om zijn Eva te ontvangen. Een vleugje tragiek omhelst zijn naakte gestel.



Dit is Sofia. Sofia heeft net als Tony last van de stroming die driftig gutst voor de kust van het Zuid-Chinese eiland. Ze probeert zichzelf te corrigeren met een aantal flinke roeislagen, maar het ongewenste resultaat is dat ze van het eiland weg dobbert, in plaats van naar het eiland toe. Omdat RTL5 geen zin heeft om dat vermoeiende proces te laten zien, trekt ze in het volgende shot haar kleren al uit.

Ook Sofia, die wordt beschreven als de ‘optimistische blondine’, zoekt verdieping. Dat hoopt ze te vinden bij Tony. “Naar zijn piemel ga ik eerst kijken, denk ik”, vertelt ze.

Hier ontmoeten Tony en Sofia elkaar. Het is hartstikke ongemakkelijk: “Ja, welkom. Lekker gepeddeld?” vraagt Tony aan haar. “Eh, ja”, antwoordt Sofia, een beetje terughoudend. “Daar had jij me beter bij kunnen helpen,” vervolgt ze. Ik zit knikkend voor de televisie. Het poedelnaakte ijs is gebroken. Tijd voor wat verdieping.

Dit is denk ik mijn lievelingsshot uit het programma. Het scherpte-diepte effect dat je hier ziet is een beeldend metafoor voor de diepgang die Tony zoekt, en wellicht gaat vinden bij het meisje dat letterlijk in de diepte staat, achter hem. Hetzelfde geldt voor Sofia:

Dit is ook het shot waarin Sofia op cryptische wijze verwijst naar de grootte van de pik van Tony, een wetenschap waar ik al meer dan elf minuten op wacht. Dat is misschien kinderachtig, want wat maakt het nou uit, maar ook ik ben slachtoffer van de giftige nadruk die wordt gelegd op het macho-denken waar onze samenleving van doordrongen is. Zo ook Sofia, die toch discreet blijft. “Ik heb wel even gekeken stiekem, maar dat hou ik verder voor me, die gedachte,” zegt ze.

OMG OMG OMG DE PIK VAN STERRETJE!!!!11

Sofia en Sterretje hebben het hartstikke leuk met elkaar. Ze kijken naar de zonsondergang, drinken wat, en gaan daarna lekker slapen. De volgende ochtend worden ze wakker, en komt er een stel tieten het water uitgelopen. Daar zit natuurlijk ook een mens aan, namelijk Josje, maar RTL5 maakt graag gebruik van de mogelijkheid om iemand even lekker seksueel te objectiveren. Het is namelijk nou eenmaal zo dat RTL5 van zoiets natuurlijks als naaktheid een ongemakkelijk spektakel maakt, waardoor de weg wordt vrijgemaakt voor ongegeneerd voyeurisme. Kunnen de kijkertjes niks aan doen. Waar het lichaam van Sofia nog half in beeld werd gebracht, doen ze bij Josje, een Amsterdamse coffeeshopeigenaar, niet moeilijk meer. Hoe dan ook, ik ben nu al fan van Josje, want ze krijgt het als enige in dit programma voor elkaar om richting het eiland te roeien, en niet ervan af.

Josje, omschreven door RTL5 als de ‘gezellige blondine’.

Ja, Josje is leuk. Ze heeft het erover dat ze onzeker is over haar lichaam, dat ze het eng vindt. Ze klinkt oprecht, en komt het water uitgelopen alsof naakte BN’ers ontmoeten op een onbewoond eiland voor haar dagelijkse kost is. Dat waardeer ik. Ik zal Josje’s natuurlijke gang van zaken demonstreren aan de hand van het eerste gesprek tussen Tony en Josje:

(Voice over Josje): “Ja, jeetje, ik ga hem zo gewoon echt zien, ik word niet goed”

Josje: “Oh, zo leuk!”

Tony: “Hoi, hoe is het?”

Josje: “Ik vind het heel eng.”

Tony: “Je vindt dit heel eng?”

Josje: “Ja joh! Tuulak.”

Misschien is zij wel degene die het verdiepende element, waar zowel Tony, Sofia als RTL5 zo naar op zoek is, gaat toevoegen.

Het gaat goed tussen Tony en Josje. Eigenlijk heeft niemand meer oog voor Sofia. Er wordt nog een soort schilderwedstrijd gespeeld, waarbij de dames de inborst van Tony moeten vangen in een kunstwerk. Josje schildert de sterren van de hemel, door hem te portretteren als een leuke vent die ook wat te vertellen heeft, maar Sofia slaat helaas de plank mis. Ze tekent hem als een clown, een oppervlakkige toneelspeler die zijn onzekerheden en diepgang probeert te verbloemen middels grapjes. Juist het imago waar Tony zo graag vanaf wil. Het moge duidelijk zijn, Sofie mag van Tony zo snel mogelijk het weer het vlot op, want roeien in een richting die niet het eiland is gaat haar gemakkelijker af dan verdieping vinden.

Sofia tekent een rode stip op Tony’s neus. Dat had ze beter niet kunnen doen.

Als het keuzemoment nadert kunnen we er niet meer omheen. Tony en Josje zijn stapelverliefd op elkaar. Sofia probeert de boel tijdens het laatste avondmaal nog te redden door hem te verzekeren dat ze nog om hem gaan vechten, waarop Tony verbitterd antwoordt: “Oh jee, ga je het nu weer ongemakkelijk maken?” Zijn wens dat Sofia eens even lekker oprot spettert van het beeldscherm af.

De aflevering is bijna afgelopen, dus is het tijd om de dames op seksistische wijze in beeld te brengen. Ze strelen hun lichaam terwijl ze douchen en trekken hun strings en kleding aan. Aangekleed en wel ontmoeten ze Tony en Dennis Weening (de presentator) op een pier, ergens op het eiland. Ik heb inmiddels een tweede kom yoghurt Griekse stijl gepakt, omdat-ie zo lekker was. Tony kiest de gezellige blondine Josje. Sofia kan met haar optimistische kapsel een andere vent gaan zoeken. Het is RTL5 gelukt. Het programma heeft zowel mij, de kijker, als Tony emotionele verdieping gebracht. En dat komt door Josje. Een leuke en oprechte coffeeshopeigenaar van 33, die op haar allernaaktst het meest natuurlijk is. Dat heeft niet alleen Tony’s, maar ook mijn hart gestolen.