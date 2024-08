Ik keek de videoclip van Tom Catnip en nu heeft een robot mijn baan afgepakt

Als je van sciencefiction houdt (of ooit die ene film met Will Smith hebt gezien) weet je dat mensen bang zijn dat robots de wereld (of in elk geval al onze banen) overnemen. Na het zien van deze videoclip weet je dat die angst meer dan terecht is: robots kunnen niet alleen autorijden, ze kunnen je ook een heleboel vertellen over het belang van hydratatie en hoe dat een metafoor is voor het kwijtraken van je ego. Dit alles terwijl ze een zeer chill lied ten gehore brengen.



Ho, wacht even, er staat nu ineens een grote robotmeneer naast mijn bureau. Hij wijst naar de deur? Hé! Dat gaat zomaar ni********ZIP ZIP hier spreekt 4410r03. ***** BZZ. Het is tijd om de clip te kijken. Stop met lezen. **** Maximale efficiëntie, hoogste niveau behaalt. Bliep bloep. Bekijk de clip voor Dehydration van [band: Tom Catnip] hierboven *****