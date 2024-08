Ik keek uren naar geautomatiseerde kinder-tv en nu heb ik therapie nodig

Ik heb in mijn jeugd qua kindertelevisie behoorlijk wat te verduren gehad. Purno de Purno, de hysterische pixelman in een paars schaatspak die het ene na het andere double entendre uitkraamde. De plaaggeest van Bassie en Adriaan. En de ergste: de heks/vis karbonkel die zo traumatisch bleek dat er hele facebookgroepen voor slachtoffers zijn. De acteur die hem speelde bood ook zijn excuses aan voor het door hem veroorzaakte leed. Dank nog daarvoor, dat was helemaal op zijn plaats. Nu kijken kinderen vooral tv op YouTube, en ook daar zijn er veel trauma-aanzwengelende filmpjes te zien. Maar niemand gaat zijn excuses aanbieden voor toekomstige jeugdtrauma’s: de nare filmpjes worden namelijk gemaakt door een algoritme. Een algoritme kent geen spijt.



Een ongeruste James Bridle, een Londense schrijver die zelfs niet eens kinderen heeft, sloeg alarm op Medium, een site waar iedereen zijn verhalen en blogs kwijt kan. James kwam erachter dat de automatisch gegenereerde filmpjes die kinderen urenlang achter elkaar schijnen te kijken op tablets helemaal niet zo onschuldig zijn als hun esthetiek doet vermoeden. Op het eerste gezicht lijken de filmpjes namelijk een soort digitale Tik Tak. Mil Lenssens, de maker van die hele lieve serie ontdekte volgens zijn wikipediapagina “dat weerkerende beelden met een begeleidend muziekje genoeg waren voor een kleuterprogramma,” nadat hij kinderen gebiologeerd naar de lottotrekking zag kijken.





