Ik keek urenlang naar lokale politici om de ultieme campagnevideo te vinden

Verkiezingen zijn een feest voor de democratie, maar ze zijn ook een feest voor de amateurregisseur. Bij de vorige verkiezingen werd de beste campagnevideo gemaakt door N-VA met een acht minuten durende parodie op een Vlaamse politieserie. Dat filmpje was zo goed dat alle hoofdrolspelers er rijkelijk voor werden beloond: Geert Bourgois werd minister-president, Marc Descheemaeker werd – nadat hij bij de NMBS de stiptheid en klantentevredenheid deed dalen en de schulden stijgen – voorzitter van De Lijn én onze nationale luchthaven en #MeToo-dader avant la lettre Pol Van Den Driessche werd gecoöpteerd senator, zowat het minst democratisch verkozen mandaat van het land. Om maar te zeggen: met een leuk filmpje spring je best ver.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van deze zondag zijn de kandidaten en potentiële mandaten iets minder high-profile. De bijbehorende campagnevideo’s zijn dat niet. Omdat ik van politiek en cinema hou, combineerde ik deze twee passies door uren beeldmateriaal te bekijken. Daaruit bleek dat je drie dingen nodig hebt om een filmpje te maken dat je dorps- en stadsgenoten overtuigt om voor je te stemmen: een fiets, een lied en een dier.

Fietsen

Heel België vindt fietsen belangrijk. Als je deze filmpjes bekijkt, vraag je je af wie die mensen zijn die elke dag met de auto in de file staan. Alvast niet de lokale politici, want die doen alles met de fiets. Ruwweg kan deze categorie in twee delen worden opgesplitst: de filmpjes waarin de fiets een partijpunt vormt en de filmpjes waarin toevallig een fiets figureert.

CD&V Wervik



Ook wie nog nooit in Wervik is geweest kent deze baan, een aaneenschakeling van betonplaten die dwars door de velden twee dorpskernen met elkaar verbindt. Zonder fietspad uiteraard. Dat kan de lokale CD&V niet langer aanzien, dus besluiten die rebelse christen-democraten er zelf een te schilderen. Naar goede Belgische gewoonte staan er al snel meer mensen op te kijken dan dat er aan het werken zijn.

N-VA Essen

Wie denkt dat N-VA’ers altijd voorrang geven aan rechts heeft het mis. In deze video pleit de afdeling uit Essen voor voorrang aan fietsers. Een krachtige boodschap. Let ook op de man die na een halve minuut met koffie uit een elektriciteitscabine komt gewandeld en in een super griezelig einde plots in een leeuwenpak in een bos staat.

CDH Luik

Deux Benoît, un projet! Niet elke video heeft een enorm plot nodig om een punt over te brengen. De CDH van Luik gaat conceptueel te werk. Beide kandidaten heten Benoît. Benoît en Benoît gaan samenwerken. Benoît en Benoît rijden dus voorbij op een tandem. Klaar. (De Benoît achterop de tandem is sowieso de profiteur van de twee.)

Ook goed:

Christophe Baele van Open VLD in Melle wil graag dat de halve suggestiestrook aan het rondpunt vervolledigd wordt. Misschien moet hij de CD&V’ers van Wervik eens bellen? Die hebben daar ervaring mee.

Peter Bellens (CD&V) maakte een filmpje over de fietspunten aan de stations en lanceerde in een keer het woord van de campagne: kempenknokkersmentaliteit.

Bjorn komt op voor Ecolo-Groen in Brussel en vertelt ons dat hij apotheker op de fiets is, een beetje zoals wielrenner en dopingzondaar Lance Armstrong. Dat was een apotheek op een fiets.

Jean Paul Van Durme fietst op zijn mountainbike door Knokke alsof hij die net heeft gekregen voor zijn communie. Hij probeert zelfs te slippen. JPVD wil meer plaats voor de fiets, maar wat is zijn belangrijkste punt? Knokke nog exclusiever maken.

Benoît nummer 2 van hierboven heeft nog een filmpje gemaakt waarin hij vijf miljoen euro voor nieuwe fietspaden vraagt. Benoît nummer 2 is erg tech-savvy, dat bewijzen zijn elektrische fiets en het draadloze iPhone X-oortje in zijn rechteroor. Het linker iPhone X-oortje is waarschijnlijk uit zijn oor gewaaid toen hij langs de Maas richting stadscentrum scheurde.

Oh ja, ook dit zijn campagnefilmpjes met fietsen in een hoofdrol. Graag gedaan.

Liedjes

In tegenstelling tot fietsen zijn liedjes nooit een punt op het partijprogramma. Geen enkele lokale politicus pleit voor meer zanglessen, gezongen gemeenteraden of een permanente soundtrack voor de plaatselijke winkelstraat. De liedjes dienen om de partij en de kandidaten leuker te doen lijken. En dat werkt. Jongens toch, wat een effect hebben die serenades en dansjes op mijn politieke voorkeuren. Ik durf het ondertussen toe geven: zing een lied en je hebt mijn stem. En dat geldt zeker voor Rohnny uit Gingelom:

Leef Gingelom

DIT IS DE ALLERBESTE CAMPAGNEVIDEO OOIT! Ik heb het uitgezocht, maar ik kan mij voor zondag niet meer domiciliëren in Gingelom. Anders had ik het wel geweten op wie te stemmen, op mijn nieuwe held Rohnny Dams. Rohnny is de Vlaamse André Hazes die zijn job als buschauffeur snel moet inruilen voor eentje in de politiek of – nog beter – als zanger van het Vlaamse levenslied. Zijn motto is – I kid you not – “Van House tot Strauss.” Dit is bovendien het soort clip waarvan Wes Anderson zou zeggen: knap geregisseerd. Geen idee waarover het ga-a-a-a-at, maar dit is fantastisch.

MR Luik

Oorwurm alert. Christine Defraigne, de leading lady van de Luikse MR, heeft de meest catchy regels van deze verkiezingen geschreven. Op de tonen van Cookie Dinglers ‘Femme libérée’ zingt ze: “Je ne suis pas une femme fatale, je suis pas fragile. Je suis une femme libérale, je suis la force tranquille.” Even goed als het lied is de clip: een klassieke afwisseling van beelden op straat met beelden in de studio. Wie beweert dat je in de politiek geen vrienden kunt hebben, heeft Christine en partijgenoot Katty Firquet nog niet om ter hoogst zien zingen. Ik kijk ernaar uit om met hen op vrijdag na het werk te gaan aperitieven. Die halfblote Coca-Cola-man (02:32) mag ook mee.

CD&V Antwerpen

Dat ‘Leef’ en ‘Femme liberale’ geen zomerhits werden valt moeilijk te begrijpen, maar misschien ligt het eraan dat de uitvoerders niet ‘cool’ genoeg waren. Dat kan van deze knaller niet worden beweerd. Soufiane Amro Amrani slaagde erin heel hip Antwerpen voor zijn camera te krijgen – én collega-CD&V’ers Sammy Mahdi en Orry Van de Wauwer. Hoogstwaarschijnlijk is dit ook de enige campagnevideo waarin het woord ‘drarrie’ wordt gebruikt. Goeie gast in de nacht, goeie gast overdag!

Ook goed:

Roxanne van lokale partij Demain, c’est Maintenant (DcM) uit Nassogne, die een weddenschap verloor en in kippenkostuum de vogeltjesdans doet. Ik denk dat ze die weddenschap heel graag wilde verliezen.

Voormalig minister van Binnenlandse Zaken Guido De Padt die op een zolderkamer in Geraardsbergen als een kleinkunstenaar zijn partij beschrijft: de Blaat (dialect voor ‘de blauwen’).

(dialect voor ‘de blauwen’). Deze cover van ‘Zoutelande’, wat dan weer een cover is van het Duitse ‘Frankfurter Oder’. Het is compleet maar dan ook compleet onduidelijk waarover dit nummer gaat. Het is wel duidelijk dat twee hoofdrolspelers op zondag 14/10 sowieso gaan vogelen, wat de uitslag ook is. Het nummer heet ‘Eeklo City-lande’, een gevolg van de kleinstedelijke reflex om je gemeente van het suffix ‘City’ te voorzien.

‘Laat het gras maar groeien’ van Sam Gooris was mijn eerste singletje, dus ik vind het een beetje heiligschennis dat op deze tonen ‘Stem voor N-VA’ wordt gezongen. Het gespeelde enthousiasme van de Lommelse afdeling is echter zo ontroerend dat ik het hen vergeef.

Dit is een voorbeeld uit Aalst van hoe het niet moet: gemaakt op een zondagmiddag waarop iedereen een trappist te veel had gedronken, en op het punt stond naar huis te vertrekken om te kunnen eten voordat Sportweekend begint. Het resultaat is navenant en net als de rest van de Sp.a gezellig, ongevaarlijk en klungelig.

Dieren

De legendarische komische acteur W.C. Fields zei ooit: “Never work with animals or children.” Dat is echter buiten de Belgische gemeenteraadsverkiezingen van 2018 gerekend. Een kleine shout-out naar dieren kan erg veel sympathie en stemmen opleveren. Vraag dat maar aan Vera Celis uit Geel.

N-VA Geel

Op vraag van Facebookgroep ‘Dier in de kou’ vertellen burgemeester Vera Celis (N-VA) en schepen van Dierenwelzijn Bart Julliams wat hun lievelingsdieren zijn. Bart houdt van katten en honden en adopteerde twee achtergelaten katjes. En Vera? Vera houdt van legbatterijkippen.

Vlaams Belang Jongeren



Ik vind mezelf best ruimdenkend, maar een Vlaams Belang-filmpje dat extreemrechts combineert met een sadomasochistische dierenfetisj gaat voor mij toch wat te ver. Los daarvan ben ik helemaal mee met ‘Eigen dieren eerst!’.

DcM Nassogne

Hier is DcM uit Nassogne weer. Eerder schitterden ze al met de vogeltjesdans, nu overtuigt Véronique me helemaal om voor hen te stemmen. Eerlijk is eerlijk, een vrouw die twee bruine beren aan een leiband in bedwang kan houden straalt leiderschap en gezag uit. Wel een tip voor Véronique: zet nooit je telefoonnummer op het internet. Voor je het weet hangen er Vlaams Belangers met een dierenfetisj aan de lijn.

Afronden doen we met een video waarin ook twee dieren de hoofdrol spelen. In onderstaand filmpje worden vrouwen gekeurd op hun uiterlijk, als jaloers afgedaan en op het einde vergeleken met koeien. De video werd verwijderd, maar mijn collega had hem gelukkig opgeslagen. Op deze twee uilen van OpenVLD Brecht moet je dus niet stemmen:

