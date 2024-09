Ik kreeg een spoedcursus saoto maken van de vrouw die er zelfs een liedje over schreef

Met weemoed denk ik weleens terug aan de brakke zondagen bij mijn lieve moeder thuis. Terwijl ik nog in mijn bed lag te rotten als een scheepswrak op de bodem van de oceaan, stond mama alweer in de keuken. In de wetenschap dat zoonlief soms domme dingen doet, zorgde ze iedere zondagmiddag voor een liefdevol maaltje waar ik weer helemaal van opknapte. Meestal was het enige wat ik naar binnen kreeg rijstepap. Heerlijk zoete, fluweelzachte rijstepap. Na zo’n bordje voelde ik me als herboren, zodat ik de rest van de zondag genoeg kracht had om zachtjes huilend in bed te liggen en al mijn zonden van de nacht daarvoor te overdenken.

Iedereen heeft wel een gerecht in zijn leven dat de oogjes laat twinkelen en de tandjes doet wateren. Voor Nicole Bus is dat gerecht saotosoep. Met een Grote Prijs-titel en een kwartfinale-plek bij The Voice reeds op zak zette de 27-jarige zangeres afgelopen jaar haar handtekening onder een contract bij TopNotch, waarop zij in maart haar debuutalbum Magnolia uitbrengt. De eerste single is inmiddels twee weken uit en heeft als titel (je raadt het al): Saoto Soep. Voor MUNCHIES dus hoog tijd om eens bij Nicole langs te gaan om het met haar te hebben over haar liefde voor saoto.

