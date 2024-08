Ik kreeg op snode wijze eindeloos veel gratis pizza en nu verzuip ik erin

Gratis pizza: twee woorden die me al sinds de basisschool achtervolgen. Gratis pizza was de heilige graal, de magneet die me naar feestjes en familiegelegenheden lokte. Maar naarmate ik ouder werd, walste het volwassen leven over me heen en besefte ik dat er niet zoiets bestaat als gratis pizza.

Maar is dat wel zo? Ik ging tot het uiterste om de klantenservice van een grote, nationale pizzaketen te pushen, en begin nu anders te geloven.

Ik woon in een slaperige buitenwijk van een middelgrote Amerikaanse stad, dus mijn bezorgopties zijn beperkt – vooral ’s avonds laat. Ik woon op loopafstand van een aantal van de beste pizzeria’s van St. Louis, maar die bezorgen allemaal niet. Dus als ik geen zin heb om de deur uit te gaan of te koken na een uitputtende dag werken, zijn er eigenlijk maar twee of drie restaurants die ik kan bellen.

Van de weinige opties die mijn buurt te bieden heeft, heb ik besloten dat een pizzeria – laten we ‘m ‘Papa Pizza’ noemen – de beste is. En ik gebruik het woord ‘beste’ heel losjes.

Ik kreeg een paar jaar geleden voor het eerst door hoe makkelijk het is om een goedkope pizza te krijgen, toen een vriend van me een code op Twitter had gevonden, waarmee je 50 procent korting bij Papa Pizza kreeg. Die codes werden al snel een onderdeel van de wekelijkse routine van mijn vriendengroep. We pasten zelfs ons taalgebruik aan: “Zullen we pizza bestellen?” werd “Zullen we even Twitter checken?”

Op dat moment besefte ik dat je een sukkel bent als je niet ten minste 50 procent korting krijgt op de pizza’s van een grote keten. (Als je nog steeds sceptisch bent over hoe gemakkelijk het is om zo’n deal te vinden, googel dan ’50 procent korting coupon’ samen met de naam van je favoriete pizzaketen, probeer een paar van de codes uit totdat je er eentje hebt die werkt, en ziedaar: opeens opent pizza-Petrus de poort van de afgeprijsde-pizza-hemel voor je.)

Ik ontdekte ook dat hoe meer pizza’s van Papa Pizza je eet, hoe vaker je fouten zult ontdekken. Sterker nog, fouten gebeuren vaak. Ik ben niet iemand die in een restaurant klaagt als er iets mis is met mijn eten, maar als de ervaring daadwerkelijk vreselijk is, wil ik er nog weleens iets van zeggen. Een tijdje geleden fietste ik hongerig van de kroeg naar huis, dus bestelde ik een afgeprijsde pizza via de app van Papa Pizza. Toen de pizza werd bezorgd, bleek dat hij te lang in de oven had gezeten en er verkeerde toppings op zaten. Ik besloot om feedback te geven en binnen na enkele minuten kreeg ik een e-mail van de klantenservice van Papa Pizza, waarin stond: “Het spijt ons dat we niet aan uw verwachtingen van uw lokale Papa Pizza hebben voldaan. Ik wil u persoonlijk mijn excuses aanbieden dat uw ervaring onbevredigend was. Dat is niet onze standaard en ik zou uw pizza graag willen vervangen.”

En zo begon het.

Hoe meer ik Papa Pizza hield aan hun hoge kwaliteit en goede service waar ze prat op gaan, hoe meer gratis pizza ik kreeg. Papa Pizza stuurde me zonder maar iets te vragen coupons voor gratis pizza’s. Ze compenseerden me voor elk kleine probleempje dat ik meldde.

Hier zijn een paar anekdotes over de gratis pizza’s die ik onlangs kreeg.

Op een avond bestelde ik samen met mijn buurman Thomas twee pizza’s voor de helft van de prijs bij Papa. Kort daarna kregen we een telefoontje van de restaurantmanager, waarin hij ons vertelde dat hun bezorger niet was komen opdagen en dat we onze pizza’s zelf moesten ophalen. Aangezien we allebei niet meer mochten rijden op dat moment (ik was nog even vergeten te vertellen dat dronkenschap voor mij een van de belangrijkste redenen is om bij Papa Pizza te bestellen), annuleerden we de bestelling en lieten ons geld terugstorten. We belden een andere grote pizzeriaketen – laten we ze ‘Domino’s’ noemen. Daarna stuurden we feedback naar Papa Pizza en we kregen meteen twee kortingscodes voor gratis pizza.

Een bestelling van twee afgeprijsde pizza’s leverde me twee gratis pizza’s op, en door die gratis pizza’s kreeg ik nóg een gratis pizza.

Voor onze volgende gezamenlijke maaltijd gebruikten we een van deze coupons. Toen onze bestelling er eindelijk was, zagen we dat er weer een probleem was: Papa Pizza was vergeten om het extra cupje marinarasaus te leveren, waar we om hadden gevraagd. We waren natuurlijk compleet verpletterd door de teleurstelling, dus ik stelde Papa Pizza op de hoogte van hun vergissing. Ik schreef dat we de extra marinarasaus niet hadden gekregen, en dat ik het geld dat ik voor de saus had betaald graag teruggestort wilde krijgen. Hun antwoord: “Bedankt voor uw feedback. Ik vind het vervelend te horen dat u het extra sauscupje niet heeft ontvangen. Ik kan geen gedeeltelijke terugbetaling doen, maar hier is een code voor een gratis pizza bij uw volgende bestelling.” Op dit moment had een bestelling van twee afgeprijsde pizza’s me twee gratis pizza’s opgeleverd, en door die gratis pizza’s kreeg ik nóg een gratis pizza. Dat zijn drie pizza’s voor 0 euro. We begonnen het spel in onze vingers te krijgen.

De week daarop dronken Thomas en ik een paar biertjes en we besloten om weer eens wat pizza’s te laten aanrukken. Toen we de bestelling hadden geplaatst, zetten we de app aan, zodat we de status van onze bestelling konden volgen, terwijl we ondertussen doorgingen met bier drinken en tv-kijken. We zouden de pizza iets meer dan een uur later krijgen, maar toen onze bestelling eindelijk kwam, was er bijna twee uur verstreken. We waren half in slaap gevallen. “We zijn gepiepeld, maat,” klaagde Thomas. “Ze hebben ons verneukt.” We waren hongerig en uitgeput, en terwijl we onze maaltijd na middernacht opaten, mailde ik Papa Pizza om ze te laten weten dat de bezorging veel langer had geduurd dan verwacht. Na enkele uren had ik weer een coupon voor een gratis pizza te pakken. En daarnaast stuurden ze met de post een andere code voor een gratis grote pizza met keuze uit twee toppings. Deze bestelling had me dus twee gratis pizza’s opgeleverd.

Ik voelde me onoverwinnelijk. Maar Thomas, die mijn talent om gratis pizza’s te verkrijgen gade had geslagen, vloog te dicht bij de zon, als een Icarus met pizzapunten als vleugels.

Thomas vertelde me later dat hij ook naar Papa Pizza had gemaild over het incident met de te late bezorging, maar dat hij het mailadres van de klantenservice had gebruikt in plaats van het feedbackformulier op de site. Dat is niet de juiste manier. Als je gratis pizza wilt, moet je je uiterste best doen om menselijk contact te vermijden, en daarom is de feedbackpagina van Papa Pizza absoluut noodzakelijk. Thomas had de klantenservice direct gemaild, en toen iemand reageerde en hem om meer informatie vroeg, zette hij mijn techniek op z’n kop en vroeg hij expliciet om gratis pizza. “Ik zou echt gewoon tevreden zijn met een kortingscode of twee voor een gratis pizza of voor de twee pizza’s die ik van plan was te eten,” had hij gemaild. Papa Pizza wilde er niks van horen en Thomas kon fluiten naar zijn gratis pizza.

Gelukkig was dat geen ramp. Vanwege de anekdotes die ik met je heb gedeeld en alle die ik niet heb verteld, heb ik meerdere coupons klaarliggen voor de volgende keer dat we samenkomen.

Mijn meest recente ervaring met Papa Pizza was gisteravond. Ik had met collega’s wat gedronken en fietste rond 1 uur ‘s nachts terug naar huis. Op de fiets realiseerde ik me dat ik sinds de lunch niets had gegeten, dus ik ging naar de site van mijn favoriete pizzabezorgers. Toen ik had besteld, zag ik dat de bezorging minstens 80 of 90 minuten zou duren, wat in Papa Pizza-termen betekent dat ik bijna twee uur zou moeten wachten. Nadat ik 30 minuten naar het trackingscherm had gekeken en zag dat iemand nog steeds de pizza aan het ‘maken’ was, besloot ik dat ik niet wakker kon blijven tot 3 uur ’s nachts, annuleerde ik m’n bestelling en ging ik naar bed.

Vanmorgen heb ik stevig ontbeten, terwijl ik aan het schrijven ging. Drie keer raden naar wie ik mijn eerste e-mail verstuurde.



