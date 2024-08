Ik leerde mijn escortklant om minder snel klaar te komen

Olga* is 25 jaar, studeert, en is escort. Niet alleen kan ze hiermee een beetje bijverdienen, er komen ook een hoop bijzondere verhalen opdoemen die ze voor ons opschrijft. Lees hier Olga’s andere VICE-columns.

Het profiel van Anu ziet er heel doorsnee uit. Hij schrijft dat hij houdt van reizen, lekker eten en muziek. Ik kan uit zijn beschrijving niet afleiden wat hij precies zoekt. Anu is achtentwintig jaar oud en de jongste man die me benaderd heeft voor een afspraak. We sturen elkaar wat berichten over wat we zoal doen. Al vrij snel wordt het expliciet. Als ik hem vraag wat hij leuk vindt en wat hij van onze date verwacht, stuurt hij me een paar websites door. Op die sites worden bepaalde standjes uitgeprobeerd. Hij stuurt me ook een link naar een pornofilmpje dat hij geil vindt. Anu wil dit pornofilmpje naspelen, en hij wil graag klaarkomen binnen twee uur.

Wanneer ik zijn eisen lees moet ik heel erg lachen. Het lijkt erop dat hij goed heeft nagedacht over wat hij met me wil doen. Bijna als een robot. De knullige, maar charmante berichten die hij stuurt trekken me over de streep. Ik stel voor om wat te gaan drinken. Ik heb namelijk ook wel door dat de porno die hij mij doorstuurt gewoon een beetje machogedrag is.

Twee dagen later spreken we af. Hij herhaalt steeds weer dat hij niet kan geloven dat ik echt voor hem zit. Ik ben de eerste vrouw die hij op deze manier ontmoet. Na twee glazen wijn vraag ik hem naar zijn liefdesleven. Hij woont sinds drie jaar in Nederland, maar heeft nog geen vriendin gehad. Hij vertelt me dat meisjes voornamelijk geïnteresseerd zijn in een vriendschap met hem. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Hij ziet er namelijk lief uit, is kleiner dan ik, en heeft een jong gezicht. Hij lijkt niet ouder dan eenentwintig.

Anu vraagt tijdens ons gesprek voortdurend of het goed met me gaat, of ik nog iets nodig heb, of ik het niet te koud heb en of mijn stoel comfortabel is. Niet veel later vertrouwt hij me toe dat hij nog maar een keer met iemand naar bed is geweest. Op vakantie, een paar jaar geleden. Hij vertelt me dat hij van plan is om heel goed te worden in bed. “I want to get better at sex”, zegt hij. Hij benoemt het alsof het een vak is. Iets waar je lessen voor kan volgen en een diploma voor haalt. Daarom wil hij graag vaker met me afspreken. Hij wil leren hoe hij vrouwen kan bevredigen. Ik vind het aandoenlijk dat hij zo direct is.

Maar ik vraag me af of je seks op deze manier kan leren. Moet je niet eerst je eigen lichaam, en dat van een ander leren kennen om er meer van te kunnen genieten?

Anu en ik gaan samen naar huis. Hij zoent me. Ik merk dat hij geen ervaring heeft. Hij laat zich misschien te veel inspireren door porno. De bewegingen die hij maakt lijken op alles dat je ziet op, bijvoorbeeld, Pornhub. Hij volgt zijn eigen lichaam niet, en lijkt zich niet bewust te zijn van de lichamelijke sensatie. Ik probeer tijdens het zoenen het ritme te vertragen om hem wat meer te voelen. Wanneer ik zijn nek en onderbuik aanraak moet hij lachen. “I’m sorry I can’t handle the tickles!” roept Anu uit.

Die eerste avond gaan we niet verder dan zoenen. We drinken een glas ijsthee in de keuken en hij drukt me nog een keer op het hart dat hij graag van me wil leren. Wanneer ik naar huis fiets vraag ik me af of ik dat wel voor hem kan betekenen. Misschien ligt de oorzaak van zijn problemen niet bij weinig ervaring, maar bij iets anders. Iets waar een therapeut beter bij zou kunnen helpen.

Ik heb nog nooit de taak gehad om iemand anders iets te leren op het gebied van seks. Ik lees weleens over sekstherapie of coaching, maar is dit iets wat ik ook zou moeten kunnen in dit werk?

Anu en ik hebben elkaar al vier keer gezien. De eis die hij in het begin stelde, het twee uur volhouden, heeft hij inmiddels wel losgelaten. Op de tweede date gingen we met elkaar naar bed, en had hij binnen twee minuten een orgasme. Hij vond dat heel vervelend, en schaamde zich ervoor. Sindsdien probeer ik hem steeds langer van seks te laten genieten, en het moment uit te stellen. Ik geef hem nu bijvoorbeeld massages voordat we seks hebben. Hij geniet ervan, en hij komt wat beter in contact met zijn eigen lichaam. We concentreren ons op zijn lichaam, en niet op het mijne. We proberen stapje voor stapje te ontdekken wat hij fijn vindt. Soms voelt dat alsof we samen college volgen. Alsof ik tijdens het masseren aantekeningen moet maken.

Als we samen zijn besef ik me eigenlijk best vaak dat ik geen idee heb wat ik doe. Ik ben geen therapeut, en ik heb geen doctoraat in seksuologie. Maar ik kan wel iemand zijn waarmee hij in vertrouwen kan experimenteren. Tijdens onze laatste date probeerden Anu en ik twee standjes uit. Daarna kwam hij pas klaar. Dat voelde voor hem als een overwinning. We lagen in bed en hij vertelde me dat hij wilde leren om mij te behagen. Ik zei tegen hem dat hij daar nog niet klaar voor is. Hij moet, volgens mij, eerst leren hoe zijn eigen lichaam werkt, voordat hij een ander kan plezieren. Ik adviseerde hem om vaker te dansen, zijn heupen te draaien, en wellicht een meisje te versieren. Maar we hebben geen haast.

