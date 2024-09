Ik liet Football Manager voorspellen wie Engeland het beste door de Brexit kan slepen

Theresa May heeft geen absolute meerderheid meer en moet met Jeremy Corbyn uitmaken wie het land door de Brexit moet loodsen. Maar hoe? Football Manager heeft de voetballerij al grondig veranderd, maar ook op politiek gebied kan het spel een verschil maken. De makers hebben namelijk voor zowel May als Corbyn statistische profielen gemaakt. En wie zijn wij dan om niet even de verschillen tussen May en Corbyn bloot te leggen met Football Manager?



En hoe kun je beter zien welke leider het beste is om Groot-Brittannië politiek te leiden dan te testen wie het beste presteert als bondscoach van Engeland op het WK van 2018? Om met succes door een Brexit te komen heb je namelijk dezelfde eigenschappen nodig als een leider die een land richting de wereldbeker wil loodsen. Het moet iemand zijn die een succesvolle strategie uitstippelt, de natie verenigt en op een creatieve manier omgaat met tegenslagen en andere landen.

Met Theresa May aan het roer denk je al gauw terug aan de tijd van oud-bondscoach Roy Hodgson. Ze vormt een sterke, stabiele, maar ook fantasieloze selectie. Spelers als Harry Maguire, Nathan Redmond, Phil Jones en Joe Hart reizen af naar het toernooi in Rusland, terwijl Wayne Rooney achterblijft. May gaat voor een 4-1-4-1 opstelling, waarbij Marcus Rashford vanaf de flank Harry Kane moet bedienen. Engeland zit in de poule met Bosnië, Mexico en Uruguay.

May maakt een goede start met een overwinning op Bosnië, maar het spel is stug en er wordt maar één goal gemaakt. Toch is haar populariteit enorm, maar die neemt behoorlijk af nadat Engeland verliest tegen Mexico in de tweede groepswedstrijd. Ze wordt heel streng en verbiedt de spelers van alles. De beloning is een 1-1 gelijkspel tegen Uruguay en daardoor kunnen de Engelsen naar huis. Haar populariteit neemt in hoog tempo af. Ze besluit meteen op te stappen als bondscoach en Ernesto Valverde is haar waarschijnlijke opvolger.

Corbyn is een meer avontuurlijke manager. Een kruising tussen Kevin Keegan en Graham Taylor. Het team is onvoorspelbaarder en spannender. Hij kiest voor een verrassende selectie. Jon Toral, Troy Deeney en Jamaal Lascelles spelen in het elftal dat in een ouderwetse 4-4-2 opstelling de wereldbeker probeert te veroveren. Bondscoach Corbyn wil er een sterk collectief van maken en niet alleen afhankelijk zijn van de individuele klasse van de spelers. Harry Kane en Marcus Rashford spelen samen voorin en moeten nu allebei voor de doelpunten zorgen. Engeland treft Tunesië, Zuid-Korea en Kroatië in de groepsfase. Het land heeft een enorm vertrouwen en droomt al van de wereldtitel.



Ondanks een 1-1 gelijkspel tegen Tunesië speelt Engeland in haar tweede wedstrijd Zuid-Korea van de mat. In de laatste wedstrijd heeft Engeland aan een gelijkspel genoeg, maar speelt een van de slechtste wedstrijden in de geschiedenis van het Engels voetbal. Kroatië maakt gehakt van het team van Corbyn en wint met 4-0. Alweer struikelt het elftal over de eerste horde. De baanstatus van Corbyn wordt omschreven als ‘zeer onzeker’, maar toch blijft hij aan als bondscoach.



Als Football Manager de leidraad is voor de komende periode leert het ons vooral dat Engeland nogal de lul is. Als we de lijn doortrekken naar de politiek, zien we dat Engeland in de toekomst nog wel in staat is om Bosnië en Zuid-Korea op economisch gebied te verslaan, maar verder moeten de Engelsen zich tevreden stellen met politieke impasses en wordt het land voorbijgestreefd door Kroatië, Mexico en hun vrienden.



Uiteindelijk maakt het niet uit of er een conservatieve of socialistische leider komt. Het gaat sowieso helemaal fout en waarschijnlijk zal Ernesto Valverde een staatsgreep plegen en als dictator van Engeland furore maken. Maar toch, willen we dat Engeland ploeterend ten onder gaat onder leiding van Theresa May of een vrolijke teloorgang beleeft met de avontuurlijke Jeremy Corbyn? Bij de laatste optie kies je ook voor een kansloze 4-0 nederlaag tegen Kroatië, maar wel in de wetenschap dat dit het meest vreugdevolle Engeland is dat je in jaren hebt gezien.

