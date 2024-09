Ik liet me een vakantie in virtual reality aansmeren

De Vakantiebeurs is geen fijne plek. Maar tussen de duizenden dagjesmensende babyboomers staat Emma Verhoeven daar deze week VR-vakanties te verkopen. Een beetje als kunstgrap, maar ook zeker met een serieuze boodschap. Ik zocht haar stand op voor zo’n nepvakantie in virtual reality.

Tussen alle clichés waarmee de bedrijven die geld verdienen aan vakanties ‘hun landen’ aanprijzen – bijvoorbeeld ivoor en zebravellen voor Afrika en etnische danseressen voor Indonesië – staat een klein standje met een strandstoel en twee campingstoelen. Op een bordje staan de verschillende pakketreizen die je kunt nemen, vanaf 1 euro tot 7,50 voor de ‘Super Complete VRkantie’. Maar dat is dan wel inclusief kokosnoot, massage, ansichtkaart én souvenir. Ik moet even wachten op de klant voor me, die later aangeeft dat hij de massage – het behelst niet veel meer dan een massagekussen – “een beetje vond tegenvallen”.

Deze meneer vond de massage een beetje tegenvallen.

Ik neem plaats in de strandstoel en stop mijn voeten in gele zakken strandzand. Met een massagekussen om mijn nek en een plastic kokosnoot tussen mijn benen, zet ik de VR-bril op. Dan volgt iets wat lijkt op De reis om de wereld in tachtig dagen, maar dan eerder in tachtig seconden. Samen met een reisgids, die qua doen wat wegheeft van Steve Irwin, reis ik van de Golden Gate Bridge naar de Amazone, de Malediven, Venetië, de Grand Canyon en het Sydney Opera House. Enfin, het ging snel. Op iedere locatie had ik precies genoeg tijd om even om me heen te kijken – niet veel meer dan dat. Mijn reis voelt eigenlijk precies zo gehaast zoals ik verwacht dat de gemiddelde groepsreis met een volle bus ouderen in werkelijkheid is.

“Al het beeld staat gewoon op YouTube,” zegt Emma Verhoeven, “Je kan alle beroemde plekken al vinden in 360-gradenvideo.” Ze studeerde vorig jaar af aan de Design Academy met Evolutions of Travel. Dit project begon toen ze vorig jaar de Vakantiebeurs bezocht en schrok van alle clichés waarmee reizen worden aangeboden. Ze stelde zich de vraag: wat is vakantie? Is het een zoektocht naar authenticiteit, of alleen een oppervlakkige en gefabriceerde ervaring die je kunt consumeren? Uit die laatste gedachte ontstond de VR-vakantie – of VRkantie.

Tijdens de afstudeershow van de Design Acadamy tijdens de Dutch Design Week werd Emma door mensen van de Jaarbeurs gevraagd of ze op de Vakantiebeurs wilde staan met haar project, zonder maar een cent te betalen voor de stand. “Dat is normaal superduur, dus misschien dat daarom iedereen ook gelooft dat dit echt is.”

Maar waarom doet de Vakantiebeurs dat godsnaam? “Ja, dat is voor mij ook een vraag,” zegt Emma. “Ze zeiden: ‘we denken wel dat het goed als mensen hier over na gaan denken’. Ze zagen het wel als een leuk en vermakelijk project.” Ze zegt dat het ook helemaal niet haar doel is om de reisindustrie een hak te zetten en dat veel mensen uit die wereld oprecht geïnteresseerd zijn in haar project. “Ik gebruik VR puur als medium, omdat ik het een mooie metafoor vind voor passiviteit.” Verder gelooft ze niet echt in de VR-trend die ook op de Vakantiebeurs overal terug te vinden is.

“Het voelt echt als winkeltje spelen,” zegt Emma als ik vraag of ze zich niet een beetje een bedrieger voelt tussen alle serieuze vakantiemensen. “Veel mensen zeggen dat ze er meer van hadden verwacht. Het hoort er ook gewoon bij dat alles heel goedkoop en het net niet is.”

“Het feit dat mensen dit al serieus nemen vind ik wel zorgelijk. Dat ik denk: had ik het nóg meer moeten overdrijven?”

Emma Verhoeven verkoopt nu VR-vakanties op de Vakantiebeurs, die nog tot en met zondag te bezoeken is in de Jaarbeurs in Utrecht. Meer van haar werk vind je op haar website.