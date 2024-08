Ik liet me hypnotiseren door een hypnofetisjist

In deze serie onderzoekt Djanlissa Pringels de wereld van fetisjes. Niet alleen laat ze mensen in de fetisjwereld hun verhaal doen, ook gaat ze langs bij fetisjisten om het zelf te ervaren. Bijvoorbeeld als ze zich in de touwen laat hangen door een bondagefetisjist . Ditmaal laat ze een exhibitionist vertellen over zijn zoektocht naar een ethische manier om zichzelf – letterlijk – bloot te geven aan de wereld.

Nathalie uit Nijmegen heeft een hypnose-fetisj. Dat houdt in dat ze het ongelooflijk opwindend vindt om gehypnotiseerd te worden, en vooral om zelf mensen te hypnotiseren. Ze kwam erachter toen ze als kind in een stripboek van Robbedoes en Kwabbernoot aan het bladeren was, en elke keer enorm geil werd van een scène waarin Kwabbernoot gehypnotiseerd werd.