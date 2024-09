Ik liet me injecteren met een wonderdrug om slimmer en fitter te worden

Het is goed om sceptisch te zijn over wondermiddeltjes, vooral omdat ze vaak helemaal niet zo wonderbaarlijk zijn. Dus toen een vriend van me die in de financiële sector werkt me vertelde dat hij een fantastisch middel had ontdekt dat hem een enorme voorsprong geeft op zijn collega’s, was ik niet gelijk overtuigd. “Nee echt, ik zit elke dag vol energie en voel me een totaal ander mens!” beloofde hij. “Ik hoef niet meer acht koppen koffie te drinken op een dag; dit is zoveel beter, en ik laat het gewoon om de zoveel weken weer even aanvullen.”

Ik dacht eerst dat hij gewoon net Modafinil had ontdekt, of een van de andere smartdrugs die online psychonauten al jaren gebruiken. Maar ik had het mis. Hij stuurde me een link naar een kliniek in Londen die “Brain Reboot Infusions” aanbiedt – wat natuurlijk veel te veel klinkt als iets uit Minority Report om echt te zijn. Maar ik besloot mijn vriend het voordeel van de twijfel te geven en wat onderzoek te doen.

Het hoofdingrediënt van de cocktail die je hersens moet herstarten is nicotinamideadeninedinucleotide, of NAD+. Het werd ontdekt in 1906 en is een co-enzym dat voorkomt in alle levende cellen, en “eigenlijk verantwoordelijk is voor het omzetten van energie uit voeding in cellulaire energie,” aldus dr. Mark Collins, een psychiater bij het Priory Hospital in Roehampton.

Volgens het internet is NAD+ populair bij de ‘anti-verouderingsgemeenschap’, dankzij een onderzoek van de Harvard Medical School dat ontdekte dat het “aspecten van leeftijdsgerelateerde aftakeling in muizen” terugdraaide. Het schijnt ook goed te zijn voor het detoxen van alcohol en drugs, meer energie en concentratie, het verminderen van chronische vermoeidheid, het verbeteren van de stofwisseling, en van je cardiovasculaire gezondheid.

Het klonk nog steeds als klinkklare onzin, maar de enige manier waarop ik dat zeker kon weten was door het uit te proberen. Ik was die week net even gestopt met drinken, en – zo had ik online gelezen – deze behandeling kon blijkbaar helpen om mijn trek in alcohol te verminderen, dus de timing was perfect. Ik maakte een afspraak voor de volgende dag.

Zen Healthcare specialiseert in het soort dingen die je zou verwachten van een kliniek die in een van de chicste buurten van Londen ligt. “Innovatieve afvalmethodes”, reisvaccinaties voor exotische locaties, botox, “vampire facials” en natuurlijk de Brain Reboot Infusions – die rond de 550 euro kosten. (In het kader van transparantie: ik heb mijn behandeling gratis gekregen).

Ik was een beetje vroeg, maar ene dr. Yassine was aanwezig om me te verwelkomen en te vertellen over de bijwerkingen die ik mogelijk zou ervaren tijdens de behandeling.

“Je zal druk op je borst voelen, en je kan hoofdpijn krijgen,” zei hij. “Maar dat gaat vanzelf over.”

Ik tekende wat formulieren en werd naar een kamertje gebracht waar Yassine mijn bloeddruk opmat, die overigens normaal was.

“Kan je goed tegen naalden?” vroeg hij.

“Ja, prima.”

Yassine bracht het infuus in, en een minuut later stroomde de “Brain Reboot Cocktail” door mijn aderen. Zoals hij al had gewaarschuwd, voelde ik druk op mijn borst. Na dertig minuten begon ik me af te vragen waar ik mee bezig was – mijn hoofd deed zeer, het fysieke ongemak werd een beetje zorgelijk, en ik was me er opeens heel erg van bewust dat een lichaamsvreemde stof nu mijn hele bloedbaan door raasde. Ik speelde met het idee om op de bel te drukken die Yassine me had gegeven voor het geval ik de behandeling eerder wilde stoppen, maar ik besloot door te zetten.

Na vijftig minuten voelde ik een warm gevoel van positiviteit over me heen komen. Yassine kwam binnen en zei dat ik nog tien minuutjes moest, en die vlogen voorbij. Terwijl hij het infuus verwijderde, vroeg hij hoe ik me voelde.

“Een beetje dromerig,” zei ik.

“Dat zeggen veel mensen. Wees voorzichtig op weg naar huis.”

Ik bedankte Yassine uitvoerig – uitvoeriger dan nodig was. Het was duidelijk tijd voor mij om te gaan.

Ik liep naar buiten en toen voelde ik het: een golf van energie, maar ik voelde me niet prikkelbaar of trillerig. Mijn stemming was aanzienlijk verbeterd. Ik voelde me evenwichtig, positief, en daadkrachtig. Ik weet nog dat ik dacht: dit is fantastisch – en dat ik dat toen ook hardop zei. Ik stapte op de metro, die net zo druk was als altijd, maar deze keer stoorde ik me niet aan de bedompte lucht en de zweetlijven om me heen.

Ik werd de volgende dag om zeven uur ’s ochtends wakker en voelde me niet verschrikkelijk, wat ongebruikelijk is voor mij. Sterker nog, ik voelde me geweldig. Het dromerige gevoel was weg, maar er was wel een duidelijke verbetering in energie, concentratie, en stemming. Dit bleef de rest van de dag zo, en daarna voor nog een dag of acht. Maar hoe zat het met de effecten die het volgens het internet zou hebben op mijn onwrikbare liefde voor bier?

“Het is al tientallen jaren bekend dat een hoge dosis vitamine B3 – de goedkopere manier om het NAD-niveau op te krikken – een voordelig effect heeft voor alcoholisten, zowel op het gebied van ontgiften als het verminderen van de behoefte aan drank na het detoxen,” zei dr. Mark Collins in een e-mail.

En het lijkt erop dat die theorie een kern van waarheid heeft: gedurende de tijd dat ik de effecten van de behandeling voelde, snakte ik geen enkele keer naar een koud glas bier aan m’n lippen. Maar goed, het was dan ook niet alsof ik echt verslaafd was aan alcohol; ik hou gewoon af en toe van een drankje. Om erachter te komen hoe zinvol behandelingen met NAD+ zijn voor drank- en drugsverslaafden, vroeg ik dr. Yassine om me uit te leggen hoe Brain Reboot Infusions hen kunnen helpen.

“NAD+ speelt een belangrijke rol in het verminderen van de ontwenningsverschijnselen door de neurotransmitterbalans te herstellen, die aanzienlijk verschuift nadat de drug in kwestie uit het systeem is verdwenen,” zei hij. “Daardoor ervaart de patiënt vrijwel geen ontwenningsverschijnselen tijdens en na de infusiecyclus.”

Maar ja, dr. Yassine werkt bij de kliniek die deze infusen aanbiedt, dus is het nogal logisch dat hij alleen maar positieve dingen te zeggen heeft over NAD+. Maar ook dr. Collins – die gespecialiseerd is in verslavingen en geen achterliggende reden heeft om de behandeling te prijzen – is voorzichtig optimistisch. “Ik heb het gebruik ervan bij veel patiënten gezien en ben erg onder de indruk van de resultaten op de korte termijn,” zei hij in een e-mail. “Er moet nu meer onderzoek gedaan worden, vooral naar de gevolgen en resultaten op de lange termijn.”

Dr. Yassine bracht me in contact met een paar patiënten, op de voorwaarde dat ze anoniem konden blijven, zodat ik kon horen hoe de behandeling voor hen heeft uitgepakt.

“Ik gebruikte de laatste paar maanden codeïne,” zei Jeff*. “Het begon met rugpijn, en ik realiseerde me niet dat ik eraan verslaafd zou raken. Toen probeerde ik ermee te stoppen, en dat was echt een hel. Maar nadat ik aan de NAD+ ging, werd het makkelijker om te stoppen met de codeïne; ik voelde niet alle slopende symptomen die ik eerder had.”

Ian*, die crack en heroïne gebruikte, had een vergelijkbare ervaring.

“Ik zou liegen als ik zei dat ik er niet aan dacht [om weer te gebruiken], en vaak ook, maar die enorme drang die verslaafden hebben is weg,” zei hij. “Ik ga ook naar een therapeut om erover te praten en erachter te komen waarom ik me aangetrokken voel tot zulke dingen, maar op het moment heb ik een gevoel van zelfbeheersing dat ik al lang niet meer heb gehad. Ik moet nog een paar behandelingen, en ik denk dat ik altijd wel in therapie moet blijven, maar godzijdank besloot ik een paar vreemden te vertellen over mijn grootste problemen. Het had allemaal heel anders kunnen lopen.”

Ians punt is belangrijk: hoewel NAD+ volgens iedereen die ik sprak goed werkt, is het geen wondermiddel. Bij sommige patiënten vermindert het misschien de zucht naar drank en drugs, maar voor anderen werkt het mogelijk niet – en je kan er niet volledig op vertrouwen zonder aanvullende therapie en andere vormen van behandeling.

Voor mij deed de behandeling precies wat-ie beloofde, en er zijn veelbelovende indicaties dat het helpt bij het afkicken van drugs en alcohol. Maar als het gaat om de vermeende anti-verouderingseffecten, of het verbeteren van je stofwisseling en cardiovasculaire conditie, staat NAD+ nog in de kinderschoenen. Zoals dr. Collins al zei, moet er eerst nog meer onderzoek worden gedaan voordat er iets met zekerheid te zeggen valt.

*Sommige namen zijn veranderd.