Ik liet me onderdompelen in de eerste bierspa van België

Bier en ik kennen elkaar maar al te goed. Of dat bier nu donker is of licht, IPA of 30% alcohol bevat, geïmporteerd is uit Azië of gemaakt werd van pis – deze goudgele vloeistof is mijn levenselixir.

Voor het eerst ga ik niet gewoon bier proeven, maar duik ik er letterlijk in voor een totaal nieuwe ervaring. In het hart van de Belgische hoofdstad, midden op het de Grote Markt, ligt de eerste bierspa van België. Onder de sprankelende naam ‘Bath & Barley’ brengt het nieuwe kuuroord van Bart De Brabanter en Louis Raes ongegeneerd twee schijnbaar tegengestelde werelden samen: zuipen en ontspanning.

Louis en Bart lieten hun carrière in de financiële sector achter zich en gooiden hun leven volledig over kop. Ze verhuren ook geen vakantiewoningen meer in Durbuy, in plaats daarvan besloten de twee om zich volledig te wijden aan hun nieuwe passie: bier waar je rustig van wordt. Na hun reis naar Tsjechië, waar dit concept al een paar jaar bestaat, begreep het duo niet waarom de bierspa nog niet in België bestond: “We zijn het idee beginnen uit te werken en hebben alles aangepast aan de Belgische markt. De Tsjechische biercultuur is anders: laat ons zeggen dat ze daar een voorliefde hebben voor pils in GROTE hoeveelheden. In België hebben we net een gigantische waaier aan bieren, en er wordt ook veel meer aandacht besteed aan smaak en textuur. In Tsjechië is de spa een nogal goedkoop en grappig concept, maar wij besloten om de nadruk te leggen op de echte ervaring, de kwaliteit en de diversiteit van onze lokale bieren,” vertelt Louis terwijl hij ons verwelkomt in de eerste ontspanningsruimte van Bath & Barley.

Zonder enige ervaring in de lichaamsverzorging of zythologie, werden Louis en Bart bij deze onderneming vooral gedreven door hun passie voor de biercultuur en hun connecties met verschillende lokale brouwerijen: “Ik weet niet waarom er in België geen gelijkaardige ondernemingen zijn. Wij denken dat dit soort spa’s een aanvulling kunnen zijn op onze bier- en wellnesscultuur, dus waarom zouden we die Belgische principes niet professioneel aanpakken?”, vraagt Louis zich hardop af, voordat hij aan de presentatie van zijn wellnessinstituut begint.

Bijna tijd om in de wereld van bubbels en hop te duiken, maar eerst geeft Louis ons een korte inleiding in het universum van bier. Net als iedereen die hier in een bierbad wilt komen weken, is de eerste vraag die bij me opkomt: “Mag je het bier in je badkuip ook drinken?”. Het antwoord is helaas nee (maar ik heb het in ieder geval geprobeerd). De badkuip is spijtig genoeg niet gevuld met Jupiler of Cara Pils, maar met badwater waarin alle bier-ingrediënten gelukzalig ronddobberen.

De drie verschillende hoppen

Tijd voor het echte werk. Voor je naakt in zo’n bierbad duikt, mag je je favoriete hopscrub uitzoeken. Vervolgens krijg je een klein zakje met een touwtje eraan, waarmee je je huid grondig kunt scrubben. Als je dat scrubben beu bent, kun je het zakje hergebruiken als een soort van theezakje in bad dat allerlei aroma’s afgeeft. “We kopen de hop lokaal bij een boer in Warneton, op de grens tussen Henegouwen en West-Vlaanderen,” vertelt Louis. “Het effect van de verschillende soorten hop is vergelijkbaar, het is vooral het aroma dat verschilt.” De gist die wordt toegevoegd aan het bad heeft dankzij veel vitamines en levende organismes een positief effect op je huid. Hop, het bewaarmiddel dat in bier zit, zit vol met antioxidanten. Hop is ook verwant aan hennep en cannabis, dus het heeft een ontspannende werking op je hoofd – je voelt je bijna euforisch. De spa biedt haar gasten drie kleine zakjes aan, elk met een andere geur:

Cascade hop: aromatische, citrusachtige geuren (vooral grapefruit), lekker voor mensen die van IPA houden.

aromatische, citrusachtige geuren (vooral grapefruit), lekker voor mensen die van IPA houden. Hallertau hop : ruikt veel subtieler en een beetje kruidiger, deze hop wordt gebruikt in de Estaminet, het bier dat je hier ook van ‘t vat kunt krijgen.

: ruikt veel subtieler en een beetje kruidiger, deze hop wordt gebruikt in de Estaminet, het bier dat je hier ook van ‘t vat kunt krijgen. 7784 (de postcode van Warneton): een wilde Belgische hop die zeven jaar geleden door de leverancier werd gevonden, en sindsdien is blijven telen.

De ingrediënten worden toegevoegd

Nadat je je zakje hop hebt uitgekozen stap je in de warmwatertank (38°C), waarin samen met jou ook alle bier-ingrediënten belanden: gist, hop en een beetje gerst. Naast de tanks met bierwater is er in de grote cabine ook een mini-sauna beschikbaar om de poriën van je huid te doen ademen. Er is ook een grote rieten bank om – tussen het baden en het zweten door – op uit te rusten.

Hoewel in een klassieke spa alles in het teken staat van producten en behandelingen die ‘goed zijn voor je gezondheid’, valt het op dat Bath & Barley voor een andere aanpak heeft gekozen: naast elke tank werd er een persoonlijke biertap geïnstalleerd, die je van een eindeloze stroom aan Estaminet voorziet. Om optimaal van deze ervaring te genieten, besluit ik om het spel mee te spelen en me zo naakt als een pier uit te leven in m’n bierbad, terwijl de Estaminet rijkelijk vloeit.

Ahhhh

Na een halfuurtje begin ik mij een beetje eenzaam – en al behoorlijk aangeschoten – te voelen. Uit nieuwsgierigheid vraag ik of ik een blik Cara of een ander pilsje kan krijgen om de ervaring ietwat te personaliseren. Keer op keer krijg ik ‘nee’ te horen: “We hebben alleen Estaminet van de tap,” aldus Louis. “Om eerlijk te zijn is dit ook de beste pils van België – volgens Sofie Vanrafelghem dan toch, de bekende biersommelier uit Vlaanderen. Ze gaf Estaminet maar liefst een 9/10! Stella Artois kreeg een 7/10 en Jupiler een 6/10. We hebben niet echt commerciële of objectieve keuzes gemaakt bij onze bierselectie, we drinken zelf ook gewoon graag Estaminet.”

Voor degenen die godslastering roepen bij het idee van baden in bier: het gebruik van bier bij balneotherapie en verzorging is niks nieuw. De Belgische kloosterzusters uit Brecht gebruikten lang geleden al bier omwille van de verzorgende eigenschappen voor de hoofdhuid. Ze wasten hun haren met dubbel bier, zoals Westmalle, omdat het de uiteinden van je haar hydrateert, klitten tegengaat, kleurbehoudend werkt en zelfs kaalheid zou vertragen. Na afloop van mijn bezoek aan de bierspa krijg ik van Bath & Barley nog een hele resem producten op basis van bier mee naar huis. Handzeep, bodygels en shampoo’s geproduceerd door de trappistinnen van Brecht, die naast het klooster van Westmalle zijn gevestigd. Brussels Beer Project produceert trouwens ook harde zepen op basis van bier, en in Tsjechië wordt er zelfs cosmetica van gemaakt.

Over het algemeen was deze ervaring net iets minder rustgevend dan een bezoekje aan een traditionele spa, maar de combinatie van ontspanning en biertjes drinken werkt wat mij betreft goed. Of je nu wilt ontstressen, je bezatten of gewoon graag eens wilt weken in een bruisende tank vol hop en gist: deze spa biedt avontuur voor iedereen die niet bang is om iets nieuws te ontdekken. Kleine kanttekening: vermijd een bezoekje tijdens de werkweek, de dronken roes komt onverwacht en is genadeloos.

