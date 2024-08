Ik liet mijn billen vergroten voor meer likes op Instagram

Misschien komt het door de Kardashians, of misschien had Sir Mix-A-Lot het met Baby Got Back altijd al bij het rechte eind. Hoe dan ook, een grote kont is populairder dan ooit; mensen verzetten bergen vet om hun billen te vergroten. Tussen 2012 en 2017 nam de Brazilian Butt Lift, de BBL, in de Verenigde Staten toe met 134,5 procent. In deze video spreken we drie vrouwen die ieder hun eigen verhaal hebben op weg naar een steeds grotere kont.

Als eerste zien we de 22-jarige Instagram-influencer Graciela Montes. Haar eerste plastisch-chirurgische ingreep onderging ze toen ze 18 was: een borstvergroting. Deze operatie was het gevolg van de aanhoudende kritiek van haar toenmalige vriendje op haar platte voorkant. “Ik voelde me geen vrouw,” vertelt Montes over haar leven voor de operatie. Na de succesvolle borstvergroting keek ze naar andere mogelijkheden, en besloot uiteindelijk voor een BBL te gaan. Deze operatie kost net iets meer dan 4000 dollar, en dat is nog zonder de narcose en andere toeslagen. Montes’ moeder betaalde de operatie voor haar dochter, maar helaas liep het niet zoals gehoopt. “De dokter heeft het helemaal verpest,” vertelt Montes, die na de operatie in levensgevaar kwam door een infectie.

Videos by VICE

R&B-zangeres Kimberly Michelle, ook wel bekend als K. Michelle, vertelt ons over een soortgelijke ervaring in haar zoektocht naar grotere billen. “Ik worstelde altijd al met mijn zelfbeeld,” vertelt ze. “Ik wilde koste wat kost een perfect lichaam.” Toen Michelle hoorde over een man die – zonder licenties – bilinjecties deed voor een stuk minder geld dan een BBL, dacht ze dat dit perfecte lichaam binnen handbereik lag. Maar nadat de injecties erin zaten, en ze met haar nieuwe lichaam een hele hoop aandacht genereerde, begon ze steeds zieker te worden. Haar eigen dokter ontdekte toen dat de illegale injecties als vergif werkte op haar lichaam. Twee weken voorafgaand aan onze opnames, onderging Michelle een operatie die de injecties uit haar moeten ‘tappen’. “Nog altijd zijn er meiden die hun kont laten injecteren, en ze denken dat het allemaal leuk is en zonder gevolgen, maar zo zit het niet,” zegt Michelle. “Als je erover denkt om iets aan jezelf te veranderen – laat dat idee dan alsjeblieft zitten.”

Danielle Marrone is schoonheidsspecialist, en ze heeft besloten om een BBL te ondergaan – maar in tegenstelling tot Michelle gaat zij wel naar een professional toe. Broadly volgt Marrone op weg naar de operatiekamer. Ze vertelt dat de Kardashians een grote inspiratiebron voor haar zijn, en dat ze uitkijkt naar het moment waarop ze haar Instagram-foto’s niet meer zo erg hoeft te photoshoppen – die grote kont heeft ze na de operatie gewoon ‘van zichzelf’. Chirurg David Schafer legt uit dat hij vet uit haar onderrug en bovenbenen haalt, om dit vervolgens in haar billen te stoppen.

Zowel Marrone als Montes zien plastische chirurgie als een manier om hun imago hoog te houden op sociale media. “Ik heb zoveel zin om te zien hoe mijn foto’s eruit zullen zien op Instagram,” zegt Marrone.