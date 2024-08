Ik liet mijn leven een week lang bepalen door een fitnessapp

Ik ben slank, maar vreet mezelf een ongeluk en sport eigenlijk nooit. Sterker nog: de 68 traptreden naar mijn voordeur kom ik nauwelijks op. Door mijn lichaamsbouw lijk ik van de buitenkant gezond, maar volgens mij is mijn binnenkant stiekem gewoon aan het afsterven.



Ik heb al meerdere keren dezelfde fout gemaakt door een abonnement op de sportschool af te sluiten; het grootste obstakel is voor mij namelijk de weg naar de sportschool toe. Omdat mijn aard naar het luie neigt, was ik benieuwd of het toch mogelijk is om een gezond en fit leven te leiden, terwijl je er je woonkamer praktisch niet voor uit hoeft, en je enkel een telefoonscherm gebruikt. Ik testte het uit door mijn leven een week lang te laten bepalen door een fitnessapp: dat betekent zeven dagen lang orders opvolgen van een app (ik gebruikte 8Fit) op het gebied van eten en sporten.

Maandag

Rond een uur of twaalf ’s middags ontwaak ik uit een diepe comaslaap omdat er gister een festival op de planning stond, en de realisatie dat ik mezelf deze week aan een streng eet- en sportregime moet houden druppelt langzaam binnen. Ik pak een meetlint en zet mezelf op een weegschaal, zodat er ongeveer uitgedokterd kan worden hoeveel procent lichaamsvet er aan mij kleeft.

Videos by VICE

Aan het begin van de week heb ik 19,4% lichaamsvet

Ik vul mijn gegevens in in de app, kies als doel ‘fit worden’, en er komt meteen een heel weekplan uitrollen. Per dag wordt aangegeven welke oefeningen ik moet uitvoeren: volgens de app kun je schijnbaar prima fit worden met tien minuten sporten per dag, want zo lang duren de trainingen ongeveer. Tevens staat er al een heel weekmenu met recepten voor ontbijt, lunch, avondeten en twee tussendoortjes per dag klaar. Mijn angst wordt bevestigd; dat wordt deze week allerlei ingrediënten kopen die het normaal gesproken nooit tot mijn keuken halen. Spruiten, kikkererwten, witte bonen, en kokosolie bijvoorbeeld.

De app vraagt hoe het er met mijn uithoudingsvermogen voor staat. Hoewel ik al vermoeid raak van mijn veters strikken, denk ik best dat ik vijf trappen op kan joggen

Ik sleep mezelf en mijn fikse kater richting de supermarkt om boodschappen te doen: de app heeft alle ingrediënten voor de recepten van vandaag en morgen in een handig online boodschappenlijstje gezet. Onderweg komen we langs mijn favoriete snackbar, en ik word meteen chagrijnig.

Zelfs tijdens het boodschappen doen, wijken mijn ogen niet van de app af. Foto door Rebecca Camphens

Als bij thuiskomst blijkt dat ik de kipfilet vergeten ben, gooi ik de handdoek in de ring en besluit ik om het experiment maar een dag uit te stellen. Want aangezien het avondeten letterlijk uit veel kip met daarnaast een beetje groenten en bonen bestaat, is er dus geen avondeten. Dit is m’n dag niet.

Op woensdag besluit ik om in de gym van kantoor te sporten. Foto door Rebecca Camphens

Dinsdag

Ik begin de dag vol goede moed door meteen op mijn slaapkamervloer te gaan sporten. Wel handig om meteen vanuit mijn bed een workout in te kunnen rollen. Ik volg het een-na-lichtste sportprogramma (niveau 2/8), omdat de app mij dit aangeraden heeft toen ik aangaf dat ik echt nooit sport. Mijn telefoon laat mij eerst door middel van filmpjes van de oefeningen zien welke warming up er uitgevoerd moet worden. Dan komt het echte werk: een full body lap intervaltraining in tien minuten.



Uiteindelijk doe ik er 07:36 minuten om een aantal sets squats, leg raises, russian twists, army crawls, bent over rows en mountain climbers uit te voeren. Voor de bent over rows gebruik ik extra gewichten die volgens de app eigenlijk niet nodig zijn: twee keer 2.3 kg, het zwaarste wat er in mijn niet-sportershuis te vinden is. Hoewel er van conditie bij mij geen sprake is, ben ik niet buiten adem, waardoor de app mij adviseert om een niveau hoger te gaan. Ik accepteer moedwillig.

Mijn ontbijt van vandaag. Foto door de auteur

Als tussendoortje na het eten van een flinke omelet gevuld met champignons, paprika, basilicum en ui staat er ijs van bevroren fruit op het menu. Per ongeluk gooi ik daar twee megagrote eetlepels pindakaas in plaats van theelepeltjes bij, waardoor ik zó vol zit dat ik de hele lunch maar oversla. Het sporten ging tot nu toe nog prima, maar ik merk dat ik het moeilijk is om precies te eten wat me verteld wordt. Ik trek altijd graag mijn eigen plan, en nu dat niet gaat voel ik me enorm gelimiteerd.



Uitgezonderd van de tien minuten krachttraining van vanmorgen en een vrijwillige fietstocht van ongeveer een half uur hoef ik voor de rest niet meer te sporten vandaag.

Gegeten: omelet, ijs van bevroren fruit en pindakaas, zelfgemaakte burger met courgette en paprika, hüttenkäse met kiwi.

Woensdag

Onder het mealpreppen kom ik niet uit. Foto door de auteur

Ik ga vandaag de hele dag werken, en kom er net voor vertrek achter dat mijn lunch voorbereid moet worden. Ik gooi snel groene aspergetips, witte bonen, ui, basilicum en tonijn bij elkaar in een bakje en ren de trap af. Eenmaal beneden herinner ik me dat een salade niet alleen met handen kan worden gegeten (ik mag dan wel geen controle meer hebben over mijn leven deze week, maar ik heb nog wel wát waardigheid over), waardoor ik de trap weer helemaal op moet rennen om een vork te halen. Als ik vorken blijf vergeten krijg ik vanzelf wel een conditie van heb ik jou daar.

Foto door Rebecca Camphens

Ik besluit om vandaag gebruik te maken van de gym op het VICE-kantoor, waar ik een Tabata high intensity workout uitvoer. Korte periodes van intensieve oefeningen (20 seconden) worden afgewisseld met rustmomenten (10 seconden). Crunches en flutter kicks worden gecombineerd met step ups en side lunges voor een tijdsbestek van negen minuten en tien seconden. Ik gebruik spieren die al een fikse tijd niet meer getraind zijn, en hoewel ik op zich niet heel gelukkig word van intensief trainen, voelt het wel fijn dat ik eindelijk weer eens aan mijn lichaam en gezondheid aan het werken ben.



Ik moet in de loop van de middag een vriendin teleurstellen dat we vandaag en ook de rest van de week niet uit eten kunnen gaan, omdat ik een eetschema heb. Ik ben een beetje teleurgesteld, en beland ’s avonds per ongeluk toch op een borrel. Daar worden een paar gin-tonics en wat biertjes weggetikt. Fuck it, de app heeft niets verteld over wat er gedronken moet worden, en aangezien ik een kilo moet aankomen werkt dit vast mee.



Gegeten: yoghurt met banaan, pure chocolade met amandelen, tonijnsalade, Indiase rijst met kidneybonen, rijstwafel met pindakaas en banaan.

Donderdag

Ik eet mijn zelfgemaakte Chileense stoofpot op kantoor. Foto door Rebecca Camphens

Mij kun je niet veel chagrijniger krijgen dan vroeger te moeten opstaan om een Chileense stoofpot te bereiden om mee naar het werk te nemen als lunch, maar het zal vandaag toch moeten van de fitnessapp. Tevens heb ik een bijna onherkenbare pijn in mijn lichaam omdat ik ‘m al maanden niet meer gevoeld heb: spierpijn!



Enigszins moeizaam doch trots (want: het sporten werkt) laat ik mezelf weer op mijn sportmatje op de slaapkamervloer vallen om me vandaag te focussen op een lap intervaltraining. Ik krijg acht minuten om mezelf in het zweet te werken met push-ups, squats, russian twists en bicycles. En zweten doe ik: vooral de push-ups vallen me zwaar. Daarentegen merk ik zeker vooruitgang bij de russian twists. Zou het kunnen dat mijn core al sterker aan het worden is? Hoewel de wekker vandaag extra vroeg afging voel ik me eigenlijk toch al een stuk energieker dan ik me doorgaans voel voordat ik mijn eerste kop koffie achter de kiezen heb.



Gegeten: omelet, hüttenkäse met fruit, Chileense stoofpot met varkensvlees en bonen, aardappelen met feta en pesto.

Vrijdag

Vandaag eet ik voor het eerst in mijn leven spruitjes en ik vind ze heerlijk. Foto door de auteur

De trainingen worden steeds intensiever. Tevens heeft er deze hele week nog geen brood of pasta op mijn bord gelegen – ik had altijd verwacht dat ik een halve zenuwinzinking zou ondergaan wanneer deze uit mijn dieet geschrapt zouden worden, maar het gemis is klein.



Omdat ik gister voor een heel weeshuis gekookt heb, eet ik vandaag ongeveer hetzelfde als gister. Qua sport staat er vandaag een Tabata full body workout op de planning met als oefeningen de bow (ook wel superman genoemd), boat, squats en high knees. De boat lukt me voor geen meter en ik ben dan ook blij dat ik in mijn eigen vertrouwde omgeving ben zonder dat er kritische, meer gevorderde sporters meekijken zoals in de sportschool. Daar zou ik de boat waarschijnlijk zonder blikken of blozen overslaan om niet voor lul te staan.



’s Avonds beleef ik een van de saaiste vrijdagavonden ooit. Terwijl de rest van de wereld hun werkweek aan het wegdrinken is, zit ik zielig onderuitgezakt voor de tv. Mijn sociale leven gaat best wel ten onder nu ik dit eet- en sportregime onderga. Gelukkig gunt de fitnessapp me zelfgemaakte popcorn om mijn verdriet weg te kunnen eten.



Gegeten: roerei met avocado, Chileense stoofpot, ijs van bevroren fruit en pindakaas, bieflap met spruitjes en cashewnoten, zelfgemaakte popcorn.

Foto door Rebecca Camphens

Zaterdag

Deze ochtend merk ik voor het eerst dat er misschien nog wel wat te maken valt van mijn aspiratie om fit te worden: voor het eerst in mijn leven lukt het me om side hip raises fatsoenlijk uit te voeren. Samen met military presses, russian twists, leg lifts en lunges ben ik elf minuten zoet met een time intervaltraining. Na de training voel ik me enorm voldaan, omdat er vooruitgang geboekt is. Dat geeft me goede moed en een extra zetje in de rug, als gevolg dat ik zelfs vooruit kijk naar de training van morgen. Geloof me, ik ben nog nooit enthousiast geworden van het idee om te sporten.



Waar ik ook achter ben gekomen is dat het eetschema onmogelijk op te volgen is wanneer je een surpriseparty hebt waarbij een cateraar allerlei hapjes geleverd heeft. Ik ben vandaag zwak en doe mezelf tegoed aan al het lekkers dat voorbij komt. Gekruide kippenvleugeltjes, speklappen waar het vet vanaf druipt en krokante frietjes zijn slechts een paar voorbeelden van mijn ‘dieet’ van vandaag. Ergens voel ik me schuldig dat ik zo rebels mijn eetschema aan mijn laars aan het lappen ben, maar ik kan me niet inhouden. Omdat ik het gevoel heb dat mij deze week allerlei voedsel ontnomen is eet ik zelfs zoete meuk zoals een mini tompouce en andere gebakjes, terwijl ik daar normaal gesproken niet van houd. Diëten doet rare dingen met me.



Gegeten: yoghurt met banaan en amandelen, te veel lekkere hapjes.

Boodschappen doen duurt ineens een stuk langer, aangezien ik allemaal ingrediënten moet kopen die ik normaal gesproken nooit koop. Foto door Rebecca Camphens

Zondag

Vandaag ben ik bij mijn ouders op bezoek, dus zoek ik een oud sportmatje op zolder en begin met sporten op mijn oude slaapkamer. Voor het eerst in deze week is er cardio toegevoegd aan de sportroutine. Tijdens het uitvoeren van de paleo run (een training met herstelperiodes die hetzelfde soort bewegingen bevat die men in het paleolithische tijdperk ook uitvoerde) voel ik me eigenlijk super gaar. Met beeldschermen werk ik de hele week al, dus het is niet super bevorderlijk dat zelfs tijdens het sporten mijn ogen nog samengeperst moeten worden om op een klein schermpje te kunnen zien welke oefening er gedaan moet worden. Uiteindelijk worden hyperextensions, lunges, leg lifts, tricep dips, bent over rows, push-ups, en pointers afgewisseld met een minuut cardio tussen iedere oefening. Ik zweet me drie slagen in de rondte, maar waar ik zo’n gevoel een week geleden de absolute horror zou vinden, vind ik het nu eigenlijk wel lekker. Best bijzonder om te zien dat een luiaard zoals ik al binnen een week compleet om kan slaan.



Omdat ik mijn eetschema gister nogal heb verwaarloosd besluit ik dit laatste dagmenu helemaal te gehoorzamen. Gelukkig staan er veel lekkere gerechten op het menu. Zo bestaat mijn ontbijt uit bananenpannenkoekjes – die een blijvertje blijken te zijn. Niets meer nodig dan twee eieren en een banaan, en je hebt een heerlijk hartig doch zoet ontbijt. Ik sluit de week af met een van de lekkerste gerechten van deze week: kip met een sausje van balsamicozijn en honing met tomaten uit de oven en witte bonen.



Gegeten: bananenpannenkoekjes, hüttenkäse met fruit, erwt- en tonijnsalade, balsamico-kip met tomaten en witte bonen, pure chocolade met amandelen.

Maandag

Na een week sporten heb ik nog 18,9% lichaamsvet over

‘s Ochtends loop ik nietsvermoedend de vier trappen van mijn huis op, en eenmaal boven gaat er iets dagen: voor het eerst in de twee jaren die ik hier woon ben ik niet buiten adem. Enthousiast tover ik mijn meetlint en weegschaal tevoorschijn. Ik ben 0.6 kilogram afgevallen (terwijl ik eigenlijk 1 kilogram moest aankomen), er is 1 cm van mijn middel verdwenen en mijn vetpercentage is met 0.5 procent gezakt. Hoewel ik blij ben dat ik weer mag eten wat ik wil, het gevoel heb dat ik mijn sociale leven weer terug heb, en niet meer hoef te sporten, kriebelt er toch iets.

Ik besluit om toch maar even tien minuutjes te sporten en wat yoga te doen. Deze try-out met een fitnessapp geeft uiteindelijk dus toch een goede kickstart naar een gezonder leven voor mij. Een soort van gezonder leven dan, want hoewel het nu fijn is om ’s ochtends actiever de dag te beginnen en mij veel gezonde en lekkere recepten geleerd zijn, vind ik het het allerfijnst dat ik nu gewoon weer ongelimiteerd bier kan drinken.