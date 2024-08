Ik liet mijn man en leven als radicale moslim achter omdat ik lesbisch ben

My First Time is een column en podcastserie waarin seksualiteit, gender en kinkyness onderzocht worden, vanuit een nieuwsgierig en maagdelijk perspectief. Een “eerste keer” kan over zoveel meer gaan dan je ontmaagding. Van experimenteren met kinky dingen tot het uitproberen van iets nieuws en wilds: iedereen ervaart duizenden “eerste keren” tussen de lakens – dat is hoe seks leuk blijft, toch?

Als ik met iets nieuws begin in mijn leven, duik ik er meteen bovenop. Ik wacht niet voorzichtig af – ik ga er gewoon voor.

Mijn vader komt uit Afghanistan en hij probeerde altijd zijn strenge religieuze overtuigingen op te leggen aan mijn moeder, die nogal westers was. Toen ik elf was sloten we ons aan bij een islamitische sekte en op mijn dertiende stopte ik met school en werd ik een gedisciplineerde, religieuze, praktiserende moslim.

Als je in een sekte zit, geloof je niet dat je in een sekte zit. Mensen vragen me nu weleens waar ik radicaliseerde: “Was het in Afghanistan?” En dan zeg ik: “Nee, het was in Oost-Londen.”

We dachten dat wat wij geloofden de waarheid was en we niet konden stoppen voordat we de sharia in Londen hadden geïmplementeerd. Wij dachten dat het een utopische levensstijl was en dat isoleerde ons. Andere moslims zagen ons niet als moslims en we konden letterlijk alleen omgaan met mensen uit onze naaste familie, en vrouwen. Alles was gebaseerd op angst: er zat een man aan de top en iedere dag veranderde hij zijn gedachten en moesten wij ons aan zijn regels houden.

Ik zat vast in deze identiteit en leefde jaren op die manier. Ik trouwde toen ik begin twintig was, kreeg kinderen en dacht: dit is hoe mijn leven zal zijn.

Toen ik 25 was, begon ik alles te ontgroeien. Ik was minder bang voor de hel of om een zonde te begaan. Ik verloor de angst. Ik werd minder afhankelijk van mijn man.

Tijdens een ruzie met mijn man vertelde ik hem dat ik lesbisch was. In eerste instantie probeerde hij me ervan te overtuigen dat het een fase was – hij vroeg of we een keer een trio konden proberen. Ik moest mijn poot stijf houden en zei: “Ik wil hier geen deel meer van uitmaken. Dit is niet wat ik wil.”

Hij nam het niet goed op. Hij was geschokt, maar ik denk dat hij ook wel zag hoe mijn seksualiteit het ontbrekende stukje van de puzzel was: de reden dat we nooit op seksueel gebied hadden geklikt. Hij raakte in paniek, en ik begreep dat. Het is nogal wat, voor een moslim. Ik wilde mijn religie verlaten en mijn hijab afdoen. Het was te veel om te verwerken.

Ik zette me snel over deze gevoelens heen, want zo ben ik. Ik ging de deur uit, deed mijn hoofddoek af en ging naar de Candy Bar, een gaybar. Ik vond het geweldig. Het was de hemel – een kroeg vol vrouwen, waar ik me veilig voelde.

Ik had geen idee hoe ik met vrouwen moest praten. Ik dacht dat als je iemand aansprak, je gelijk zou trouwen. Ik wist niet dat je eerst een telefoonnummer moest vragen en een week moest wachten met sms’en. Het was een nieuwe wereld voor me. Ik moest het allemaal in mijn eentje ontdekken – zelfs hoe ik me moest kleden – omdat ik geen vriendinnen had. Mijn eerste echte ontmoeting met een andere vrouw was met een meisje die ik had leren kennen in de Candy Bar. Ik was dronken. Ik had nog nooit gedronken, dus alles was nieuw voor mij – na een half biertje lag ik onder de tafel.

Ik heb altijd een fetisj gehad voor oudere vrouwen. Ik weet nog dat ik verliefd was op mijn lerares op school. Ik greep elk moment aan om met haar te kunnen praten en ik schreef haar liefdesbrieven.

Ik ging al een tijdje naar een sportschool waar alleen vrouwen mochten komen – van toen ik nog een hijab droeg – en daar sportte een vrouw met het androgyne, mannelijke uiterlijk waar ik in die tijd op viel. Ze was een fitnessinstructeur die heel veel sportte en haar lichaam was behoorlijk androgyn. Ik voelde me tot haar aangetrokken, omdat ze zich comfortabel voelde met haar seksualiteit.

Ik was extreem verliefd op haar. We waren allebei zo verlegen dat er maandenlang niets gebeurde, ook al voelde ik de seksuele spanning tussen ons. Daarnaast was ze ondeugend: ze had me niet verteld dat ze een vriendin had.

We moesten alles plannen, want ik had maar een paar uur in de middag voordat ik de kinderen moest ophalen van school en zij terug moest naar haar vriendin. We dronken wijn. Een heleboel keren gebeurde er niets, omdat we zo verlegen waren.

Toen we eindelijk seks hadden, was het geweldig. Het was alles wat ik gehoopt had dat het zou zijn. Ik was naakt met deze vrouw, en alles was zo teder. Het was anders. Ik wist dat het was wat ik wilde.

Ik had gefantaseerd en me voorgesteld hoe intimiteit met een vrouw zou zijn. Ik herinner me dat de tijd stilstond en ik echt naar haar kon kijken. Het was zo mooi – ik zag hoe het was als twee vrouwen met elkaar waren, en het was alles wat ik wilde. Een kus in mijn nek was als de hemel. Ik had geen idee dat mijn nek het gevoeligste deel van mijn lichaam was, en ik had geen idee dat iemand me in mijn nek kon kussen en dat het zo zou voelen.

Zij was degene die leidde. Het begon langzaam: ik werd van top tot teen gekust en ze nam de tijd om erachter te komen waar ik van houd. Alles was nieuw voor me. Ik herinner me dat ze tatoeages op haar armen had en kort haar had, en ik vond het zo sexy.

Omdat het allemaal zo nieuw voor me was, kwam ik niet klaar. Het was te intens – ik moet me echt ontspannen bij iemand voelen om een orgasme te kunnen krijgen. We zoenden gewoon heel veel. Ik denk dat ik er te veel over nadacht.

Het is een heel andere wereld met vrouwen, het is zo anders dan met een man. In het begin was ik te bang om orale seks te geven aan een vrouw. Dat maakte me gek. Het kostte me heel veel tijd voordat ik dat kon, en ik moest echt ladderzat zijn.

Het grappige is dat mijn volgende vriendin een dominatrix was. Door haar raakte ik bekend met vastgebonden worden, en alles wat erbij komt kijken. Ik ging dus van een zachte, liefdevolle ervaring naar een hardcore relatie met een dominatrix. Ze neukte me met een voorbinddildo en ze had de macht over me, zelfs als ik niet bij haar was. Ze maakte me constant geil. Het was erg ongezond, maar een onvergetelijke ervaring.

Als ik nu terugkijk, zie ik hoeveel ik ben veranderd. Alles heeft geleid tot wie ik nu ben als persoon. Ik heb zoveel over mezelf geleerd, en door alle ervaringen kijk ik anders naar de wereld. Niet veel mensen hebben het achtergrondverhaal en het leven dat ik heb gehad.