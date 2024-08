Ik loste mijn problemen op met instantkoffie en pumpkin spice

Een ochtendmens ben ik nooit geweest. Mijn biologische klok loopt verre van synchroon met de maatschappij. Ik vermoed weleens dat ik afstam van Amerikaanse voorouders. Ik heb de neiging om op hetzelfde moment te gaan slapen en op te staan als de yankees. Alleen heb ik helaas te maken met een West-Europese tijdzone. Gelukkig bestaat er een eeuwenoude lifehack om dat probleem te tackelen: koffie.

Ik ben hier wel een tijd in doorgeslagen. Met mijn ogen nog half gesloten sjokte ik elke ochtend naar het koffiezetapparaat. Ik schonk mijn eerste bak in nog voordat de koffie volledig was doorgelopen, waardoor de druppels op de warmhoudplaat vielen. Na dit eerste kopje vertoonde ik pas de eerste tekenen van leven. Je zou het zelf-reanimatie kunnen noemen.

Alleen kleefde er een groot nadeel aan die zes bakken die ik elke dag weggewerkte. Een hete vloeistof sla je niet een, twee, drie achterover. Dat kost tijd en daar heb ik ’s ochtends weinig van. Ik kwam steeds vaker te laat. Ik besloot daarom twee weken lang zonder bakkie pleur te doen om mijn cafeïneverslaving te beperken tot een minimum. Dat is even doorbijten – ook voor mijn omgeving – maar nu ben ik kakelfris na slechts een mok troost.

Toch blijft koffie een essentiële levensbehoefte. Zonder dat ben ik niets. Toen ik onlangs verhuisde realiseerde ik me dat weer. In de keuken ontstond lichte paniek toen ik ’s ochtends geen koffiezetapparaat aantrof. Voor ik het wist stond ik de supermarkt naar het schap oploskoffie te kijken. Ik dronk het vroeger bij mijn oma, toen was ik niet echt een fan. Maar in dit geval lost het poeder – naast in water – mijn vermoeidheidsprobleem op. Met een pakje NESCAFÉ AZERA rende ik naar huis.

Het grote voordeel van oploskoffie is dat het snel klaar is. Ik kon dus vrijwel direct opgelucht ademhalen. Maar verward was ik ook enigszins, want het was nog echt een lekkere bak ook. Iets wat totaal niet strookte met mijn eerdere ervaringen met instantkoffie. Ik had mijn oma graag NESCAFÉ AZERA willen laten proeven, al denk ik dat ze dat allemaal maar decadent had gevonden. Op mijn aanrecht staat nog steeds geen koffiezetapparaat of espressomachine. Die AZERA in het keukenkastje is voor mij meer dan voldoende.

Met NESCAFÉ AZERA kun je niet alleen je dag vlot beginnen, je kunt het ook uitstekend gebruiken om een chique variant koffie te maken. Daarom hebben we voor jou een recept voor een pumpkin spice latte. Deze kruidige koffie wordt niet alleen veel gedronken, het is ook een geliefd fotomoment voor menig instagramaccount. Drankjes met pumpkin spice worden veel geschonken in veel te dure koffiezaken waar barista’s je naam nooit goed weten te spellen. Ze hoeven geen poging meer te wagen, want nu maak je ‘m gewoon in je eigen keuken.







Aantal: 2

Voorbereidingstijd: 15 minuten

Bereidingstijd: 10



Ingrediënten



Voor de latte:

2 zakjes NESCAFÉ AZERA espresso

400 ml volle melk

1 theelepel pumpkin spice kruiden, plus extra voor garnering

250 gram pompoen, geschild en in blokjes

1 beker gezoete, geklopte slagroom

vanille-extract

1 eetlepel kristalsuiker

versgemalen zwarte peper

Voor de pumpkin spice kruiden:

3 eetlepels kaneelpoeder

een halve theelepel pimentpoeder

een halve theelepel kruidnagelpoeder

1 theelepel nootmuskaatpoeder

1 theelepel gemberpoeder



Bereidingswijze

1. Maak eerst het pumpkin spice mengsel door alle kruiden door elkaar te mengen. Dit is te veel voor de lattes, wat je overhoudt kun je bewaren in een luchtdichte pot.



2. Pak een sauspannetje en doe daar een klein laagje water in met de pompoen. De pompoen mag niet onderstaan. Zet op middelhoog vuur, en kook in 15 minuten gaar. Giet het water af, laat de pompoen nog even droogstomen in de pan en prak in een bakje tot puree.



3. Breng 120 ml water aan de kook en giet dit bij de inhoud van twee zakjes NESCAFÉ AZERA espresso. Dat ging snel hè?









4. Was het sauspannetje af en zet op middelhoog vuur. Doe twee eetlepels pompoenpuree in de pan, wat versgemalen zwarte peper en een theelepel pumpkin spice. Roer goed door tot je de kruiden begint te ruiken. Doe er de 400 ml melk bij, de eetlepel suiker en wat druppels vanille-extract. Blijf goed roeren tot de suiker is opgelost. Proef of je het zoet genoeg vindt en voeg eventueel nog wat suiker toe. Als de melk bijna kookt, haal je de pan van het vuur en roer je de espresso door het pompoen-melkmengsel.



5. Verdeel de latte over twee grote bekers. Garneer met een berg slagroom en strooi er nog wat pumpkin spice over. Drink je barista-waardige koffie meteen op.



Recept: Marieke Migchelbrink