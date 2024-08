Ik luisterde 24 uur onafgebroken naar ‘Last Christmas’ van Wham!

“Waarom?”

Als ik mijn plan uitlegde aan vrienden was dat ongeveer de reactie. De waarom-vraag klonk alsof ik net had verteld dat ik bij wijze van body modification een aantal roestige spijkers door mijn linkerbal zou gaan slaan.

Het antwoord moest ik ze schuldig blijven. Ik wist het zelf ook niet. Waarom beklimmen mensen een berg? Waarom zou iemand vrijwillig de Mont Ventoux op fietsen, of meedoen met een sponsorloop? Grenzen verleggen. Kijken hoe ver je kunt gaan. Balanceren op het randje van de afgrond. Iets leren over jezelf en de wereld. 24 uur non-stop Last Christmas van Wham! luisteren, gewoon, voor de lolz. “Het is een leuk lied,” gaf ik dan uiteindelijk maar als antwoord. Dat was tenminste waar. Het is een leuk lied. Ik kan het niet vaak genoeg horen. Dacht ik.

