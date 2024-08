Ik luisterde een hele week alleen maar Thunderdome-compilaties

Laatst hing ik met een vriend. Ik vertelde dat ik baalde dat ik niet naar Thunderdome: 25 Years of Hardcore kon – dat volgende maand in de Jaarbeurs in Utrecht wordt gehouden nadat in 2012 de toch-niet-zo-allerlaatste editie plaatsvond – omdat ik die week op vakantie ben. Hij keek me argwanend aan. “Ik wist niet dat je dat leuk vond.” Jawel, zei ik, en ik legde uit dat ik afgelopen zomer naar Defqon was geweest en daar de smaak te pakken had gekregen. “Maar heb je überhaupt weleens een Thunderdome-cd geluisterd dan?” Mijn mondhoeken gingen opzij, zoals het beteuterde mondje van een kameleon.



Dat zit zo: toen Thunderdome in 1993 begon met verzamel-cd’s de wereld in te slingeren, was ik acht. In die tijd was je een gabber of een skater. Die keuze werd beïnvloed door ongrijpbare dingen, zoals de sociaaleconomische status van je ouders of wat je vriendjes en je oudere buurjongen waren. Dat dit systeem in feite binair was, werd duidelijk toen ik in de brugklas een jongen betichte van het zijn van gabber. Zijn enorme hand omsloot mijn nek. Terwijl hij me optilde en ik naar adem snakte, zei hij dreigend: “HOE noemde je mij?”



