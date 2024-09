Ik luisterde naar de nieuwe radiozender van 50Plus en kreeg heimwee naar het heden

Het zou best eens kunnen dat ouderenpartij 50Plus een van de grote winnaars van de aankomende Tweede Kamerverkiezingen wordt. De partij van lijsttrekker Henk Krol gaat in de peilingen richting een zetel of tien, maar alleen een paar zetels is niet genoeg voor de politiek overactieve senioren. Krol en zijn grijze leger hebben grootsere plannen, te beginnen bij de verovering van de ether.

Volgens 50Plus worden ouderen – net als in de politiek – niet genoeg vertegenwoordigd op de radio. Goed, er is Radio 2 voor mensen die een beetje oud zijn, Radio 4 voor oude mensen die van klassieke muziek houden, Radio 5 voor mensen die oud zijn en niet van klassieke muziek houden, BNR Nieuwsradio voor mensen die oud zijn en helemaal niet van muziek houden en Omroep MAX – een complete omroep voor oude mensen, maar dat is het dan ook wel zo’n beetje. Is dat niet genoeg? Nee.

Toen Radio Noord-Holland het vorig jaar in z’n hoofd haalde om de onder ouderen populaire radioshow van Anne van Egmond stop te zetten, werd dat gezien als de zoveelste aanval op onze ouderen. “Opnieuw voelden veel mensen uit onze achterban zich in de kou gezet,” schrijft de partij in het persbericht dat de radioshow aankondigt. Wat ze zeggen over kinderhandjes die gauw gevuld zijn blijkt in ook in tegenovergestelde richting waar: die hand waar oma’s je altijd mee in je wang proberen te knijpen kan je volstouwen wat je wil, maar vol raken die handjes maar niet.

Speciaal voor deze oma’s lanceerde 50Plus deze week een nieuwe radiozender, die voorlopig alleen via internet te beluisteren is. Of het oma gaat lukken om via de site van 50plus naar de pagina van de radiozender te websurfen valt nog te bezien natuurlijk. Mij lukte het als professioneel internettende millennial vrij gemakkelijk om de stream van Radio 50Plus aan te slingeren, en ik heb eens een middagje zitten luisteren, zodat jullie dat niet hoeven te doen.

Hoewel de partij een heel blik aan oud-radiocoryfeeën heeft opengetrokken om mee te werken aan de nieuwe zender, komen ze voorlopig nog niet verder dan het non-stop uitzenden van oudbakken liedjes, inderdaad het soort muziek waarvan je verwacht dat volkse oma’s ze leuk vinden – Vader Abraham en Liesbeth List.

Na een paar nummers wordt duidelijk dat er wel goed is nagedacht over de muziek die gedraaid wordt. Die is bijna zonder uitzondering niet alleen oud, maar gaat ook over ouderen, of over die goeie ouwe tijd. Hier is een greep uit de nummers die ik in een paar uur voorbij hoorde komen.

Vader Abraham – Hoera Retteketet

Dit nummer klinkt misschien vrolijk, maar uit keiharde kritiek op het kabinet. Het nummer komt uit 1975 en gaat eigenlijk over het kabinet Den Uyl, maar de thematiek is één op één over te zetten naar het heden. Ook nu zijn de ouderen vooral bang dat hun koopkracht achteruit gaat. Dat de rest van de wereld in de fik staat is ook wel erg, maar wel iets minder dan de koopkracht.

Johnny Hoes – Zilverdraden tussen ’t goud

De eerste regels van dit nummer van de inmiddels overleden charmezanger Johnny Hoes luiden als volgt:



Lieveling ik word nu oud hoor

Kijk eens naar mijn grijze haar

Nee, schud daar nou niet je hoofd voor

Ik zie er elke dag een paar

Langzaam aan verdwijnt de levenslach

Langzaam komt de oude dag

Dit is wat mensen die op 50Plus stemmen elk dag tegen elkaar zeggen. Het zijn oude mensen, die een soort status ontlenen aan hun ouderdom – of er in ieder geval enorm mee bezig zijn – maar tegelijkertijd verbitterd door het leven gaan. Ze denken recht te hebben op al het geld van de wereld, en het maakt ze niet zoveel uit hoe ze de wereld achterlaten. Oké dat laatste heb ik zelf verzonnen, maar ik denk wel dat het waar is.

Na dit nummer volgt een jingle. Die jingle luidt “Hey, hey, heeeeyyy”. Het zijn de eerste woorden van het 50plus-lied Blijf van mijn poen af, dat we nog kennen van de vorige – uiterst succesvolle – muzikale uitspatting van de partij.

Na de jingle volgt een toespraak van Henk Krol, en dat is precies de catch van dit radiostation. Want als je oud bent en je wil naar muziek luisteren die je doet denken aan de tijd waarin vervolging van homo’s en polio nog een belangrijk ding waren is dat prima, maar dan moet je wel de propaganda van 50plus op de koop toenemen. Henk Krol wenst de luisteraars een gelukkig nieuwjaar en drukt ze op het hart toch vooral lid te worden van zijn partij.

Vader Abraham – Hoera Retteketet

Na de toespraak van Henk gooit de dj er nog maar eens een plaatje op. Het is weer Hoera Retteketet van Vader Abraham, die twee nummers hiervoor ook gedraaid werd. Het ligt erg voor de hand om dit foutje te wijten aan de seniele dj, dus laten we dat maar doen.

Het Cocktail Trio – proost, proost, proost

Dit nummer is nergens op het internet te vinden. Om je een idee te geven: neem een vrolijk deuntje in je hoofd en bedenk daar deze tekst overheen:

Na de eerste

En de tweede

Zeg ik: proost, proost, proost

Na de derde

En de vierde

Zeg ik: proost, proost, proost

Na de vijfde

En de zesde

Zeg ik: proost, proost, proost

En na alles wat dan

Na de zevende komt

Zeg ik: proost, proost, proost

Het nummer lijkt speciaal voor alle ouwe zuiplappen. En dat zijn er nogal wat. Het aantal (hoogopgeleide) 50Plussers dat zichzelf met regelmaat klemzuipt is bijna twee keer zo groot als het aantal hoogopgeleiden van 25 tot 45 met drankproblemen. Daar gaan al die pensioenen dus naartoe.

Nadat de “Hey, hey, hey”-jingle nog eens wordt ingezet volgt het Novum-nieuws, maar eerst een boodschap van de sponsor: Golfbaan Het Woold in Asten. Het is een treffende sponsor. Niet alleen is Golfbaan Het Woold een plek waar de partijtop van 50Plus graag verblijft, bijvoorbeeld voor partijcongressen, golf is ook een sport waar jonge mensen – in tegenstelling tot 50Plussers – geen geld voor hebben.

Het levensplezier begint me met iedere minuut luisteren meer in de schoenen te zakken, maar we gaan snel weer door met de volgende plaat: Is everybody Happy van Jackpot. Oef. Na nog een paar klassiekers als Mijn hoempa (een nummer met de enigszins obscene tekst “Als je de eerste keer m’n hoempa ziet / dan denk je meteen: die vergeet ik niet) en BP Supermix van Corry Brokken (een nummer dat gaat over een nieuwe benzinesoort) heb ik wel genoeg gehoord. Ik heb lang niet zoveel zin gehad om even een uurtje Slam FM te luisteren.

50 plus probeert met dit radiostation weer een stukje van het seniorenland voor zichzelf te claimen. De partij probeert alles wat oud is met zichzelf te associëren, om zo ouderen zover te krijgen op 50Plus te stemmen, alleen omdat ze oud zijn. Als het een beetje tegenzit liggen er straks Maria-kaakjes met het 50plus-logo erop in de supermarkt, kun je binnenkort naar 50plus-klaverjastoernooien en stort 50plus zich op de markt van scootmobiels. Ik kijk er niet naar uit, maar ik ben de dertig dan ook nog niet gepasseerd.