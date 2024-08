Ik maakte mijn dinsdagdipdrankje en liet een expert checken of het echt werkt

Voor heel Nederland valt Blue Monday dit jaar op dinsdag 2 januari. Juist, dat is vandaag. Mocht je je afvragen waarom al die mensen al slenterend stoeptegels aan het inspecteren zijn, is het antwoord simpel: ze hebben een fantastische Oud en Nieuws gehad. Maar voor alle euforische momenten moeten ze vandaag een prijs betalen.

Omdat er sprake is van een collectieve dinsdagdip, vermoed ik dat er meer behoefte is aan aan mijn dinsdagdipdrankje. Dit drankje neem ik altijd na een weekend flink feesten zodat ik dikke doei kan zeggen tegen mijn dinsdagdip. En ik zweer er bij. Voor elk poedertje geef ik de hoeveelheid aan en hoe het zou moeten werken. Voordat je als een malle naar een willekeurige gezondheidswinkel rent, raad ik je aan om deze ingrediënten bij webshops met sportpoeders te bestellen, waar ze vaak tien keer goedkoper zijn. Toegegeven, voor vandaag totaal niet praktisch, maar doe je voordeel ermee als van god los weer in je agenda staat.

Nog een kleine waarschuwing: het groene goedje is nou niet bepaald smaakvol. Maar deze dag was toch al verpest, dus dat kan er ook wel bovenop, toch? Mocht je de zure smaak echt niet trekken, dan is een flinke schep suiker voor deze ene keer je vriend. Omdat enkele ingrediënten alleen goed worden opgenomen met iets van vet erbij, heb ik het poeder met wat amandelmelk in een shakebeker gedaan.

Hier dan de ingrediënten. Deze zijn zo samengesteld dat je het tweemaal op de dag neemt: een keer ’s ochtends en een keer ’s middags. Beide keren achteroverslaan op een lege maag. Ik drink deze shake vaak, maar om nu eens echt zeker te weten dat dit allemaal geen bullshit is, liet ik alles ook nog even checken door onderzoeksdiëtist Rob van Berkel.

5-HTP (200 mg)

Dit is meest bekendste en meest effectieve middel tegen de dinsdagdip. Zeker voor wie de afgelopen dagen de nodige Trump-pillen naar binnen heeft gewerkt is 5-HTP een echte life saver. XTC gaat alles behalve zuinig met je voorraad serotonine om en daar word je letterlijk niet blij van. In de hersenen wordt 5-HTP omgezet naar serotonine. Eind goed, al goed. Wel belangrijk is dat je 5-HTP inneemt de dag nadat je ecstasy hebt gebruikt. Bij gelijktijdig gebruik kun je een serotoninevergiftiging krijgen en dat kan dodelijk zijn.

Acetyl-L-Carnitine (ALCAR; 1 gram)

Zomaar een wilde gok, je hebt last van vermoeidheid. Een oppepper als ALCAR kun je daarom wel gebruiken. Een verbeterde concentratie komt je waarschijnlijk ook goed uit. Maar verwacht ook geen wonderen: zo opwekkend als pep is ALCAR niet, maar het is wel stukken gezonder. Zo biedt het bescherming tegen door alcohol veroorzaakte oxidatieve schade. Andere positieve eigenschappen als een verbeterde doorbloeding en verhoging van de spermakwaliteit krijg je er gratis bij.

Agmatine (750 mg)

Dit aminozuur (een bouwsteen voor eiwitten) levert ook de nodige energie en komt je gemoedstoestand ten goede. Agmatine wordt vaak gebruikt voor het onderdrukken van ontwenningsverschijnselen van alcohol en andere drugs. Tot zover het goede nieuws. De EU ziet agmatine als novel food, een voedingsmiddel dat niet gebruikt werd voor 1997 in Europa en die zijn verboden. Kleine studies laten geen nadelige effecten zien bij langdurige gebruik van agmatine, maar uitgebreide studies ontbreken. Amerikaanse webshops bieden voorlopig uitkomst.

N-Acetylcysteine (NAC; 600 mg)

Glutathion is een belangrijke antioxidant in het lichaam, maar deze stof wordt helaas slecht opgenomen en bovendien snel afgebroken als je het gewoon inneemt. NAC is daarom effectiever om de hoeveelheid glutathion in je lichaam te verhogen. Net als agmatine biedt NAC hulp bij ontwenningsverschijnselen. Heb je veel gerookt met je uitgedroogde bek? NAC lost taai slijm op en helpt je zo die bruine zooi op te hoesten.

Alfa Liponzuur (300 mg)

Alfa Liponzuur is een sterke antioxidant dat zowel vet- als wateroplosbaar is en weet gemakkelijk de hersenen te bereiken. Dit vetzuur wordt vaak in combinatie met ALCAR gebruikt, omdat beiden tot diep in de cel doordringen. Daar eenmaal aangekomen is het je wapen tegen door drank en drugs veroorzaakte oxidatieve stress.

Taurine (2 gram)

Bekend als ingrediënt van energiedrankjes, maar Taurine geeft in feite helemaal geen energie. Integendeel, omdat het voornamelijk werkt op GABA-receptoren heeft meer een kalmerende werking. Hierdoor haalt het de scherpe randjes af van stimulerende middelen als cafeïne. Taurine is goed voor het hart en ogen, maar voor vandaag zijn vooral de angstremmende eigenschappen erg fijn.

Beta-alanine (1,5 gram)

Sporters nemen beta-alanine om de verzuring uit te stellen. Dit aminozuur dat omgezet wordt tot carnosine doet dienst als antioxidant en heeft ook een kalmerende werking. Ik ben vegetariër en neem het bijna dagelijks, want alleen in vlees vind je carnosine.

Spirulina (4 gram)

Deze tot poeder vermalen alg, biedt veel gezondheidsvoordelen. Spirulina is ontstekingsremmend, cholesterolverlagend, verlicht allergieën en voert zware metalen af. In je hersenen biedt het bescherming tegen tal van schadelijke stoffen. Kleine tip: bij de Aldi kocht ik laatst een potje voor slechts € 1,89.

Druivenpitextract (200 mg)

Zonde als je altijd pitloze druiven koopt, want die vervelende, bittere dingetjes zijn nu net het gezondst. Ze bevatten krachtige antioxidanten als OPC en resveratrol. Druivenpitten zijn ook zeer fijn als je last hebt van vermoeide benen van het dansen.

Rhodiola Rosea (300 mg)

Dit bruine poeder heeft een positieve uitwerking op je gemoedstoestand en energieniveau. Als adaptogeen (een stof met een stabiliserende werking) is het vooral effectief in stressvolle situaties. In de hersenen heeft Rhodiola Rosea een beschermende functie. Doen we het ook voor.

Olijfblad (500 mg)

De blaadjes van een olijfboom heb ik tot poeder vermalen met een koffiemolen. Slechts een beetje van dit spul beschermt tegen 6-OHDA, ofwel geoxideerde dopamine. Dit ontstaat als je veel speed of coke hebt gebruikt. Bij laboratoriumratten wordt 6-OHDA ingespoten om de ziekte van Parkinson na te bootsen. Dat klinkt toch niet echt als iets wat je wil hebben?.

Broccolipoeder (10 gram)

Dat broccoli heel gezonde is weet bijna iedereen. Dat komt onder andere doordat het sulforafaan, een zwavelhoudende antioxidant, bevat. Zover ik weet heeft het geen specifieke functie in het brein. Broccoli heeft verder een mooie groene kleur, waardoor het voor deze shake de suggestie van gezond zal oproepen.

Ik ben een hobbyist, geen wetenschapper. Daarom heb ik mijn ingrediëntenlijst naar een voedingsexpert gemaild om deze door hem kritisch te laten bekijken. Onderzoeksdiëtist Rob van Berkel stelt regelmatig misleidende gezondheidsclaims aan de kaak, dus met een enigszins trillende hand heb ik mijn mail verstuurd. Al gauw kreeg ik uitgebreid en kritisch commentaar in mijn mailbox. Hij ziet de dinsdagdip vooral als het resultaat van XTC-gebruik. Maar ook door andere soorten pillen en poeders is het volgende dag alles behalve je geluksdag, zo heb ik zelf mogen ervaren.

Commentaar door onderzoeksdiëtist Rob van Berkel

De shake zou stoffen zou stoffen moeten bevatten tegen de dinsdagdip. In de eigenschappen van die stoffen die worden beschreven mis ik vaak raakvlakken met de dinsdagdip. Tevens wordt er niet stilgestaan bij de mogelijke interacties wanneer deze stoffen samen in een shake zouden zitten.

De dinsdagdip wordt beschreven als het somber, leeg en depressief gevoel, één tot enkele dagen na het gebruik van XTC. Verschillende verklaringen worden daarvoor gegeven. Eén verklaring hiervoor is dat door het gebruik van XTC de afgifte van de neurotransmitter serotonine in korte tijd sterk toeneemt. Dit zorgt voor het euforisch en gelukzalig gevoel dat XTC geeft. De verhoogde concentratie serotonine is voor het lichaam echter een signaal om de afgifte ervan sterk te verminderen, wat leidt tot een daling onder de beginwaarde. Studies laten ook zien dat gebruikers van XTC minder van het serotoninetransport-eiwit SERT hebben, waardoor minder serotonine beschikbaar zal zijn.

Er zijn veel anekdotes waarin gezegd wordt dat bepaalde middeltjes helpen tegen de dinsdagdip. Eén daarvan is het aminozuur 5-HTP, wat een voorloper is van serotonine. Er zijn immers ook antidepressiva die zouden werken door de beschikbaarheid van serotonine te vergroten (SSRI’s). Het aminozuur 5-HTP wordt daar ook soms voor gebruikt, maar er is geen overtuigend bewijs dat het werkt. Bovendien is een depressie niet te vergelijken met depressieve gevoelens na het gebruik van XTC. Voor de andere stoffen zie ik ook geen bewijs dat het zou helpen tegen de dinsdagdip.

Antioxidanten zouden mogelijk zinvol kunnen zijn om neurologische schade te beperken, maar ook dat is niet hetzelfde als het verminderen van de dinsdagdip.

Een andere verklaring die gegeven wordt voor de dinsdagdip is het contrast van het euforische gevoel na XTC-gebruik en de dagelijkse, normale werkelijkheid met zijn problemen.