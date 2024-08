Ik nam mijn moeder mee naar een seksbeurs

Over het algemeen praat ik niet met mijn ouders over seks. Zij vermijden dit onderwerp – gelukkig – ook het liefst.



Ik groeide op in Duitsland, maar mijn ouders groeiden op in een erg conservatieve, Chinese cultuur. Seks en seksuele verlangens waren in die cultuur taboe. En er is de afgelopen jaren niet zoveel veranderd. Toen ik dit jaar Shanghai bezocht, zag ik dat stelletjes hun best deden om zo min mogelijk publieke affectie te tonen. Af en toe zag ik wat verstrengelde armen, maar niemand liep hand in hand en er werd absoluut niet gekust.



Door deze reis vroeg ik me af waar die preutsheid vandaan komt en op welke manier het nog steeds invloed heeft op mijn ouders. De beste manier om dat uit te zoeken was, volgens mij, om een open gesprek met mijn moeder te voeren over seks, op een plek waar we er moeilijk aan konden ontsnappen. Daarom besloot ik mijn moeder mee te nemen naar een seksbeurs. Niet zomaar een, maar de VENUS International Erotic Trade Fair in Berlijn – een evenement van vier dagen, waar meer dan dertigduizend liefhebbers van erotiek op afkomen. De bezoekers willen zich graag omringen met hun favoriete pornosterren, genieten van live seksshows en gloednieuwe sekspoppen uitzoeken.



Toen ik mijn moeder uitnodigde, kreeg ik een andere reactie dan ik verwachtte.



“Even voor de duidelijkheid, dit is een seksbeurs,” herhaalde ik. “Er zijn live seksshows en strippers.” Het kon mijn moeder niet zoveel schelen. “En? We gaan ook wel eens samen naar het theater.” Ik snap de vergelijking niet zo, maar je moet blijkbaar nooit onderschatten hoe graag ouders tijd willen doorbrengen met een kind, op welke manier dan ook.



Op de dag van de beurs gaan we ontbijten vlakbij de locatie waar het festijn plaatsvindt. Ik kom direct ter zake.



“Waarom praten wij nooit over seks?” vroeg ik. Ze denkt even na over mijn vraag. “Je vader en ik wilden jou vrijheid geven,” zegt ze. “En je was zo’n lieve jongen. Toen je negen jaar oud was, vertelde je dat je voor altijd bij je eerste vriendinnetje zou blijven. Als ze niet de ware zou zijn, was je bang dat je zou eindigen als professor Sneep, die verliefd was op de moeder van Harry Potter.” Dit hoorde ik voor het eerst. “Ik was bang dat ik eindigde als professor Sneep?” Mijn moeder knikt. “Ja, je vond het heel erg dat hij nooit getrouwd was nadat zij overleed.”



Links: De auteur en zijn moeder samen met Ella Mortadella, een beroemde Duitse dragqueen. Rechts: een BDSM-constructie.

Als we uitgepraat zijn over hoe lief ik was als kind, vertrekken we naar de beurs.



We slenteren door de zaal en het valt me op dat er niet echt een ’typische’ VENUS-bezoeker te onderscheiden valt. Het evenement trekt veel verschillende bevolkingsgroepen aan. Er zijn opa’s uit kleine dorpjes, mensen met veel tatoeages en nieuwsgierige tieners – sommige van hen zien ongetwijfeld voor het eerst een naakte vrouw. Zoals te verwachten, zijn de meeste bezoekers mannelijk.



We gaan naar de centrale hal en ik word onmiddellijk overweldigd door alles wat er zich tegelijkertijd afspeelt. Aan de linkerkant zit een groep webcamgirls te chatten; aan de rechterkant worden naakte mensen geïnterviewd door andere naakte mensen; en recht voor ons zien we een hoop siliconenborsten en latexpakken. Ik draai me schaapachtig om, omdat ik wil weten hoe mijn moeder hiermee omgaat, maar ze is verdwenen.



Mijn moeder inspecteert de kwaliteit van de hondenriem

Ze staat bij een BDSM-kraampje en praat met een blonde dominatrix die een felrode, lakleren bodysuit aan heeft. De dominatrix houdt een riempje vast, waaraan een man in een glimmend zwart pak vastzit. Mijn moeder observeert het rustig. “Dat riempje lijkt een beetje op het riempje dat wij thuis hebben, voor onze collie,” zegt ze tegen de dominatrix. De vrouw geeft me haar visitekaartje en trekt aan het riempje. “Hoe lang is deze arme man al gewikkeld in dit.. folie?” vraagt mijn moeder. De dominatrix antwoord dat de man dit vrijwillig doen. De man knikt.



Als we bij het volgende kraampje aankomen, vertelt mijn moeder dat China ook een fetisjcultuur heeft, maar dat het obscuur is – het gebeurt op geheime seksfeesten en in bepaalde clubs. Ze legt uit dat seks pervers was in de jaren zestig – tenzij het bedoeld was om kinderen te krijgen. BDSM, homoseksualiteit, masturbatie en orale en anale seks werden niet geaccepteerd. Mijn moeder werd geleerd dat dit slecht voor de gezondheid en de geest was. Zelfs liefde, voorspel en het vrouwelijk orgasme werd als onbelangrijk gezien. “Seks was een plezier voor de man en een verplichting voor de vrouw,” zegt ze.



Daarnaast werd mijn moeder opgevoed met het principe van miànzi – een levensstijl die draaide om het voorkomen van gezichtsverlies. Het gaat vooral over het onderhouden en verbeteren van je sociale status, wat onder de generatie van haar ouders ontzettend belangrijk werd gevonden. Vanaf jonge leeftijd kregen kinderen, vooral meisjes, te horen dat ouders een huwelijk pas goed zouden keuren als de partner uit een gerespecteerde familie kwam en een baan, auto en huis had. Seksuele verlangens waren alleen maar afleiding.



Mijn moeder inspecteert het aanbod van dildo’s

We lopen richting de fetisjzaal. Iedereen op de conventie lijkt op hun gemak – alsof dit de enige kans in het jaar is waarop ze kunnen laten zien wie ze echt zijn. Mijn moeder lijkt ook ontspannen.



In de demonstratiezaal zien we een pornoster wijdbeens op een vibrerend zadel zitten, terwijl ze voorleest uit een boek van James Bond. Een groep fotografen staat om haar heen en leggen elke beweging vast op camera. Mijn moeder lijkt voor het eerst op deze dag geschokt. Eerlijk gezegd ben ik dat ook – maar eigenlijk vooral omdat een volwassen man in latex die vastzat aan een hondenriem mijn moeder niet shockeerde, en dit wel. “Dit is verschrikkelijk,” zegt mijn moeder, en ze zet een gezicht op alsof ze een wesp heeft ingeslikt.

Links: mijn moeder en ik kijken wat VR porno. Rechts: een kijkje in de mond van een sekspop



Als we verder lopen duwt een vrouw wat condooms in onze handen, en geeft ons flyers voor haar hardcore lesboshow. Mijn moeder beslist dat het niets voor haar is en loopt verder, regelrecht naar de sekspoppen.



Vier van hen zitten op een bank, elk uitgerust met een flinke partij borsten. “Je ziet er verdrietig uit,” fluistert mijn moeder tegen een mannelijke pop, die in zijn eentje zit. Ze vraagt de verkoper waarom de penis van de pop een andere kleur heeft dan de rest van zijn lichaam. Hij antwoordt dat de penis verwisseld kan worden, afhankelijk van de voorkeur voor lengte en omtrek. “Voelt het echt aan?” vraag ik aan haar als ze in een paar neppikken knijpt. Ze is niet overtuigd. “Nee, het voelt alsof ze gemaakt zijn van cheesecake.”



Later die middag zwaait een dildoverkoopster naar ons en vraagt of we ons seksleven willen opfrissen. Ik word misselijk, maar mijn moeder lacht kalm, zoals ze de hele dag al doet. “Dat is mijn zoon,” lacht ze. De verkoopster ziet er even verward uit, maar ze is een professional en herpakt zich. “Ik heb hier prachtige modellen van siliconen – het is ons beste product,” gaat ze verder, maar mijn moeder heeft meer interesse voor iets anders. “Je bent zo jong. Je lijkt op de ex-vriendin van mijn zoon,” zegt ze tegen de verkoopster. “Marvin, vind je ook niet?”



In plaats van daar antwoord op te geven, vraag ik aan mijn moeder of ze van het bestaan van dildo’s af weet.



“Natuurlijk,” zegt ze. “Maar ze zijn een belediging voor mannen.”

“Waarom?” vraag ik.

“Waarom heb ik zoiets nodig als een man dit ook kan? Voelen mannen zich hierdoor niet vervangbaar? Alsof ze niet meer nodig zijn?”

“Speeltjes zijn juist bedoeld als een aanvulling op seks.”

“Dat ding heeft geen gevoelens of emoties – het is gewoon een object. Slaap je niet liever met je vriendin dan met een pop?”

Mijn moeder is aan het rondneuzen door een DVD-winkel



Voordat ik kan antwoorden, zien we een grote groep vrouwen richting een podium lopen, in de demonstratiezaal. Er staan meerdere vrouwen te wachten, met hun telefoon in de hand. Het logo dat is geprojecteerd op de muren verklapt waarom de vrouwen hier staan: “Sixx Paxx”, luidt het. Het is een groep mannelijke strippers. De presentator waarschuwt de groep vrouwen dat ze hun “slipjes moeten vasthouden” en verwelkomt de dansers op het podium. Mijn moeder zegt dat ze terug wil naar de expositiehal, om naar een kraampje met haarproducten te kijken. Als de strippers beginnen met dansen, loopt ze weg. “Mam, ze trekken hun kleding uit,” herinner ik haar. Ze stopt, draait zich om naar het podium, neemt een paar foto’s en loopt dan richting de deur. “Ik hou daar niet van,” zegt ze.



Later lopen we naar een kraampje aan het einde van de centrale hal, om wat virtuele porno uit te proberen. Ik zet de VR-bril op en bevind me plotseling in een redelijk lege kamer, met alleen een bed en een naakte vrouw. De vrouw zit op handen en voeten. Ze schudt haar billen voordat ze naar me toe komt om me te ‘pijpen’.



Ik doe de bril af en kijk naar mijn moeder. Haar gezichtsuitdrukking verandert van fascinatie naar pure horror. Ze doet haar bril af en gaat op een stoel zitten. “Dat leek zo echt,” zegt ze. “Ik was een man en had deze twee vrouwen bovenop me.” Ik vraag haar of ze ooit heeft nagedacht over een trio. “Ondenkbaar. Ik zou te jaloers zijn op de andere vrouw,” zegt ze. “En ik moet er niet aan denken om het met twee mannen te doen. Je vader wordt dan te jaloers.”

De beurs trekt veel verschillende bezoekers aan, vanuit heel de wereld



Ondertussen verschijnen twee vrouwelijke pornosterren op het hoofdpodium. Volgens mijn moeder was pornografie een van de grootste taboes in haar jeugd. Ik vraag haar of ze ooit een pornoster zou willen spreken. “Ik weet niet zo goed wat ik zou moeten zeggen,” zegt ze.



Ze wijst naar de dames, die constant worden gefotografeerd. “Ziet dat eruit als een echte baan?” vraagt ze me. Ik vertel haar dat veel pornosterren van hun baan houden. “Natuurlijk zeggen ze dat,” zegt ze. “De mannen zien die meiden als objecten. Als ze mannen willen verleiden, moeten ze naar een bar gaan. Als ze willen acteren, moeten ze naar een toneelschool gaan.” Mijn moeder kan zo meedogenloos zijn.



Na drie uur rond te hebben gelopen besluiten we dat we wel genoeg erotiek hebben gezien.



Was het leuk om met mijn moeder naar een erotische beurs te gaan? Niet echt. Zou ik het opnieuw doen? Absoluut niet. Was het wat waard? Zeker. Als je omringd wordt door seks is het veel makkelijker om erover te praten.



Ik heb bijvoorbeeld geleerd dat mijn moeder nooit een trio zou willen hebben of een dildo zou kopen, vooral niet als-ie gemaakt is van siliconen. Ik vraag aan haar of ze iets heeft geleerd vandaag. “Ik ben opener geworden,” glimlacht ze. “Maar ik heb ook geleerd dat niet alles wat met seks te maken heeft, sexy is.”