Ik neusde even rond in de woonkamer van Gorillaz

De natte droom van de Gorillaz-fan is een gore huiskamer. Zaterdag is – na in New York en Berlijn te zijn geweest – in De School in Amsterdam The Spirit House te zien. Speciaal voor hun nieuwe album Humanz heeft de zeer virtuele popgroep samen met Sonos een kamer uit hun geanimeerde universum op fysieke wijze nagebouwd. En ik mocht er even in rondneuzen.

In een groepje van acht lopen we door een gang met zwarte gordijnen en met iedere Sonos-speaker die we passeren, wordt de sfeer een beetje grimmiger. “Je hebt het misschien gemerkt,” zegt onze begeleider, “maar we hebben zojuist een transformatie doorgemaakt.” We staan collectief te aarzelen voor een verweerde deur. “Toe, ga maar.” We staan nog wat langer te weifelen. En dan trekt iemand dapper de deur open.

Ik kom uit in een smoezelige woonkamer. De gootsteen zit tot de nok toe vol met aangekoekte vaat. Banken zijn afgetrapt, de muren vol vochtplekken en her en der liggen blikjes, pizzadozen en peuken. “Je mag alles vastpakken,” wordt me verteld, al zorgt een acute vlaag van smetvrees er even voor dat ik ‘m nog niet helemaal voel. De mensen om me heen beginnen te neuzen in de kastjes en daardoor wordt mijn nieuwsgierigheid toch gewekt. Ik til het deksel van een pizzadoos op en ik grijp direct in een dikke laag sigarettengruis.

De kamer is afgeladen met prullaria die naar Gorillaz verwijzen. Er is een pizzapunt tegen de muur geplakt en er staat een complete aardbeientaart in de koelkast, allemaal verwijzingen naar de clip van hun nieuwste single Saturnz Barz. De wat trouwere fan zal de aquariumscreensaver en de lichtbak van Kong Studios zeker herkennen, maar het draait om meer. Je leert ook dat de bandleden houden van design – er staat een Eames-fauteuil – en kunst – de Tuin der Lusten van Jeroen Bosch hangt boven het keukenblok. Je leert de band die zich normaal alleen in animatievorm laat zien, toch wat beter kennen.

De ervaring wordt afgemaakt met een tweede huiskamer, die aanzienlijk schoner en strakker is. In het midden staat een nieuwe Sonos PLAYBASE en daarboven wordt een televisie geprojecteerd. Binnen de kortste keren vervagen de grenzen van het scherm en wordt je opgezogen in een panoramische projectie en weggeblazen door het geluid. In deze audiovisuele totaalervaring krijg je de nummers Andromeda en Saturnz Barz op een volledig nieuwe manier voorgeschoteld.

Het Sonos X Gorillaz Spirit House is morgen te zien in De School. En als je ook maar een beetje de behoefte hebt aan meer Gorillaz, wil je dit niet missen. Humanz, het nieuwste album van Gorillaz, is nu uit en zo’n beetje overal te koop of te streamen.