Ik onderzocht de voor- en nadelen van overdag clubben

Het is zondagochtend. Je staat om acht uur op om een rijstwafel met avocado te eten, vervolgens loop je een uurtje hard om daarna nog wat huishoudelijke klusjes op te knappen. Wanneer je tegen de middag aan al je verplichtingen hebt voldaan, trek je wat frisse kleding aan en stap je op de fiets richting de club. Hier dans je tot een uur of elf ’s avonds onder invloed van een Fritz-Kola om uiteindelijk voldaan en nuchter in bed te stappen en de week glashelder te beginnen.

Met feestjes als Breakfast Club, Is Burning en Het Weekend in De School ontstaat er steeds meer een cultuur van overdag uitgaan. Alleen al in Amsterdam heb je minimaal een keer per maand de mogelijkheid om overdag te clubben. Het klinkt misschien als een illusie voor de gemiddelde millennial, maar stiekem ontwikkelt zich een levenswijze van gezonde feestbeesten die op dinsdag geen last hebben van een chemodip. Wie zijn deze mensen en hoe kan ik, iemand zonder ruggengraat, bij deze utopische groep horen? Ik sprak twee mensen die geregeld overdag uitgaan en vroeg ze naar de voor- en nadelen van overdag clubben.

Dit is Szabina. Zoals je ziet is ze fris en fruitig aan het werk op maandag.

Szabina (29, Operational Manager in de voedselindustrie)



THUMP: Waarom ga jij overdag uit? Is het om je nachtelijke escapades te compenseren?

Szabina: Ik kom uit Hongarije en daar is clubcultuur maar weinig vertegenwoordigd. In de paar clubs die je daar hebt, kijkt iedereen elkaar veroordelend aan. Toen ik in 2015 voor het eerst een Amsterdamse club bezocht, ervoer ik de anonimiteit van een donkere zaal waar enkel jijzelf en de muziek ertoe doen. Ik wil niet te zweverig klinken, maar de manier waarop ik ongestoord kon dansen op de intense set van bijvoorbeeld Peter van Hoesen had een spiritueel en bevrijdend effect.

Voelen mensen zich overdag ook zo vrij?

Zie het zo: overdag is alles puur, mensen komen werkelijk naar een feest voor de muziek. We zijn scherper, er is daglicht en iedereen is constructiever met zijn consumpties dan ’s nachts. Hierdoor blijft er een specifieke groep over die op dezelfde golflengte zit. Het is niet te vergelijken met de sfeer die doorgaans op een festival heerst. Daar is de basis meestal lekker lachen met vrienden in een euforische staat omdat het feest is. Je kan overdag ook beter zien, en ik geniet ontzettend van kijken naar mensen die zichzelf verliezen in de club.

En je bent niet helemaal kapot de volgende dag.

Ja, dat klopt. Het veranderen van leefpatroon heeft een verademend mentaal effect. Je kunt bijvoorbeeld je dag beginnen met een ijsje en ’s avonds ontbijten, dat gevoel van een boefje zijn vind ik grappig. Daarom moet je overdag stappen met mate doen, anders verliest het zijn schoonheid. De werkweek gaat mij een stuk beter af als ik overdag uitga.

Ga je nog wel af en toe ’s nachts clubben?

Jazeker, maar meer uit gewoonte. De sfeer is echt anders. Ik ben eerder moe en compenseer die moeheid dan met een overdosis Club Maté. Vervolgens dans ik zeven uur onafgebroken terwijl ik bijna hartkloppingen krijg. Dat is echt een heel intense work-out, man. Maar ik houd van dat gevoel. Als de muziek ’s nachts heel diep gaat, een beetje eng duister wordt, dat is het helemaal voor mij. De sfeer van een donkere club vol schimmen en het geluidssysteem zijn precies de dingen die ik nodig heb: een plek waar ik ongestoord en onafgebroken kan dansen en mezelf kwijt kan raken.

Heb je een tip voor slappelingen als ik?

Stop niet met ’s nachts stappen, maar doe het wat rustiger aan. Gebruik de dagclub als een cadeautje dat je maandelijks een keer mag uitpakken. Zo heb je iets om naar uit te kijken en schenk je jezelf een spannend, blijvende ervaring. Het doet trouwens ook wonderen om jezelf niet elk weekend naar de klote te feesten. Maar dat kun je zelf ook wel bedenken.

Dit is Gvido. Ik vroeg hem een foto op te sturen en hij koos deze. Dit vindt hij waarschijnlijk zijn beste kant.

Gvido (29, Software Developer)



THUMP: Waarom ga jij liever overdag dan ’s nachts uit?

Gvido: ’s Nachts stappen betekent voor mij vaak een nacht niet slapen, wat ervoor zorgt dat mijn hele ritme naar de vaantjes is. Voor iemand met een kantoorbaan is zo’n leefstijl funest. In een club ben ik vooral bezig met dansen met mijn ogen dicht tot ik verdwaal in een staat waarin enkel muziek en beweging van belang zijn.

Maakt het uit op welk moment van de dag je dat doet?

Nee, vooral omdat het in de meeste clubs toch pikkedonker is. Daarnaast betekent overdag stappen dat je niet vermoeid hoeft te zijn. Je kan al je aandacht en energie steken in de muziek in plaats van jezelf wakker houden. Vaak is het publiek op deze momenten een hele interessante mix. Je hebt mensen die net wakker zijn, nuchtere mensen, en mensen met zonnebrillen die vergeten zijn om naar huis te gaan. Het is overdag een stuk minder druk dan ’s nachts en er zijn veel minder kapotte zombies. Dat is nogal een pluspunt.

Ga je nog wel ’s nachts uit?

Jawel. Volgens mij zien veel mensen in Amsterdam de events overdag als de afters van de voorgaande nacht. Dat is op zich niet verkeerd, maar het laat promoters vaak dj’s programmeren die op zo’n doorgekookt publiek inspelen, waardoor het energieniveau erg laag is. Daarom staan de beste dj’s nog steeds ’s nachts geprogrammeerd. Maar het is aan het veranderen. En ik denk dat de overdagcultuur van Amsterdam potentie heeft om heel fijn te worden. Nu ga ik nog het vaakst ’s nachts clubben. Het is soms lastig om de feestjes overdag te verlaten, en dan resulteert het in nachtwerk. Dat maakt je maandag echt heel zwaar.

Gezien de beperking in het aanbod van clubdagen is het nog niet mogelijk om volledig over te gaan op overdag clubben. Mijn lichaam is daar waarschijnlijk ook nog niet klaar voor. Zondag 12 maart kan je weer een poging wagen tijdens Het Weekend in De School.