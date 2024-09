Ik ontdekte dat zelfs Tiësto gewoon een mens is

Veel mensen zijn het er wel over eens dat Tiësto de allergrootste dj ter wereld is. De 46-jarige Tijs Verwest uit Breda is drie jaar achter elkaar de aanvoerder van de DJ Mag 100 geweest en ook door Mixmag tot de allerbeste dj aller tijden uitgeroepen. Forbes schatte dat hij zo’n 38 miljoen dollar per jaar verdient. Op Amsterdam Dance Event viert hij de vijfhonderdste aflevering van zijn radioshow Club Life in Ziggo Dome. Kortom: Tiësto is een god, een figuur van mythische proporties die wordt aanbeden en bijna geen menselijke eigenschappen meer lijkt te bevatten.

Of toch wel? Dat wilde ik bewijzen in een interview. Ik stelde voor hem vijf überhuiselijke thema’s voor te schotelen. Hij kiest er eentje uit, en daar keuvelen we even over. Om de een of andere krankzinnige reden stemde het management toe, en zo zit ik opeens op een plastic stoeltje tegenover de allergrootste dj ter wereld in de backstage van Ziggo Dome. Volgens het internet is hij 1.88 meter – twee centimeter kleiner dan ik – maar nu ik naar hem kijk ziet hij er kolossaal uit. Hij is breed en gespierd, minder slungelig dan ik me had voorgesteld. “Hier, heb je een t-shirt”, zegt hij laconiek. Er staat in vlammende letters Tiësto, een dikke knipoog naar Thrasher. “Ze zijn niet te koop, want het is allemaal trademark, hè? Er zijn er maar tweehonderd van geperst!”

THUMP: Wow! Dankjewel, Tijs! Zoals ik had gemaild: juist in deze week dat de allergrootste EDM-supersterren worden verheerlijkt, wil ik laten zien dat jij misschien wel net zo huiselijk bent als ieder ander. Okè?

Tijs: Ja, leuk!

Laten we praten over een van de volgende thema’s: snacks, ochtendhumeur, kerstmis, ontbijten of brak zijn.

Ehhhhhh. Ontbijt! Ja, ontbijt is altijd goed.

Wat is jouw lievelingsbeleg?

Mijn lievelingsbeleg is kaas. Belegen kaas. Qua beleg dan, maar ik ben dol op eieren natuurlijk.

Natuurlijk?

Ja, natuurlijk!

Waarom dan?

Scrambled eggs zijn heerlijk!

Hoe maak jij die? Alleen maar ei?

Nee, Egg white met spinazie, champignons, pepers, paprika en koriander. En met heel veel sambal. Ja, dat is mijn ontbijt.

Zit daar nog een bepaalde filosofie achter, of vind je het gewoon lekker?

Ehhhh, ik vind het lekker, maar het schijnt ook supergezond te zijn.

Oh ja?

Ja, maar echt SUPER-gezond.

Ok. Ei is volgens mij een van die dingen waar je het langst vol van blijft zitten, waardoor je de rest van de dag niet zo heel veel hoeft te eten. Toch?

Nee, dat klopt. Een goed ontbijt, als je veel ontbijt, dat is goed voor de rest van de dag. ’s Avonds eet je heel weinig, maar ’s morgens moet je heel veel eten.

Oké, oké, heel goed. Eet je ook brood?

Niet teveel brood, nee. Dat is niet echt gezond, natuurlijk. Als je niet teveel wil aankomen, moet je niet teveel brood eten.

Oh, da’s wel goed om te weten. Dus jij eet scrambled eggs los, zonder brood?

Ja, met een beetje avocado erbij, misschien.

Neem je tijd voor het ontbijt, of doe je het liever in twee minuten?

Nee, ik ben dol op ontbijt en ben dol op diner. Lunch, ik snap niet helemaal waarom dat is uitgevonden. Maar ja, ik neem echt de tijd voor ontbijt en vind het heerlijk om uitgebreid te ontbijten. De rest van de dag hoef ik dan niets meer te eten.

Wat is ‘de tijd nemen’? Half uurtje? Een uur, zelfs?

Nou…. een halfuurtje.

Ben jij iemand die er een krant bij openslaat? Of de mail checkt?

Vroeger had ik wel een krant, tegenwoordig alles op de telefoon natuurlijk. Ik zit altijd wel te kijken naar alles: social media, nieuws, e-mails.

En waar ontbijt je het liefst: aan tafel? Op een bank?

Goeie vraag! Op een bank, het liefst een beetje een relaxte bank.

Ontbijt je meestal voor of na het douchen, eigenlijk?

Voor. Eerst ontbijt, en dan douchen. Het ligt eraan waar ik ontbijt, ook. Als ik een luie dag heb, dan ontbijt ik zeker voor het douchen. Als ik aan het werk moet, dan eerst douchen en dan ontbijten.

Dan ben je klaar om te gaan!

Douchen, ontbijten, pleiten! Hahaha.

Kijk je ook wel eens tv tijdens het ontbijten?

Ja, series, ja. Ik heb net Narcos season twee af. Heel vet, heel spannend. Stranger Things heb ik ook gezien.

Je bent wel een Netflixer, dus?

Jazeker.

Zondig je ook wel eens tijdens ontbijt? Dat je iets heel vies en zoets eet?

Jazeker. Pannenkoeken!

Ontbijt met pannenkoeken, ik vind dat echt een zondagochtendding.

Ja, ik doe het een keer in de week natuurlijk. Pannenkoeken, chocolademelk.

Tegelijkertijd?!

Ja, en croissants erbij.

Dat past toch niet bij pannenkoeken?

Ja, dat kan wel hoor!

De manager komt inmiddels binnenlopen en geeft aan dat we moeten stoppen, Tijs moet door. Hij moet over een klein halfuurtje zes uur lang draaien voor zo’n 15.000 man. Voor gillende kids en voor mannen van veertig die hem al twintig keer hebben zien draaien, voor meisjes uit Nederland en hele groepen uit Azië. Voor mensen die hem als een absolute god zien.

Aanvankelijk ben ik een beetje teleurgesteld. Had ik geen vragen van groter belang moeten stellen? Moeten vragen hoe hij kijkt naar de opleving van trance in de underground? Of hij het niet leuk zou vinden om in november mee te gaan naar De School?

Maar wanneer ik de volgende ochtend aan mijn ontbijt zit, denk ik nog eens aan Tijs. Misschien zit hij nu ook wel naar zijn roereitje te turen, terwijl hij op een laptop de nieuwe aflevering van South Park kijkt, en concludeert dat dit echt weer een sterk seizoen is. Zo anders zijn Tijs en ik misschien ook niet. Ja, nu weet ik het zeker: Tijs is ook maar een mens. En daar ben ik blij mee.

