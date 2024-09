Ik ontdekte de memoires van een 17e eeuwse oplichter op een veiling in Amsterdam

Volgende week is er een veiling in Amsterdam waar ik zelf ook een dagje werk (disclaimer). Tijdens de voorbereidingen vond ik de fenomenale memoires van een man die heeft gelééfd; als nepwetenschapper, pathologisch leugenaar, fantastische fantast, fabelverteller, linguïst en wereldreiziger. Alles zit er in. Dus waarom is hij zo onbekend?

George Psalmanazar leefde verspreid over 17e en de 18e eeuw. Dat hij onbekend is, is niet zo raar, want er is eigenlijk niets over George Psalmanazar bekend waarvan vaststaat dat het klopt.

De man die we dus maar even George Psalmanazar blijven noemen moet in ieder geval ergens rond 1679 in Frankrijk zijn geboren, en zo ongeveer vanaf het moment dat hij kon praten verzon hij zichzelf steeds weer opnieuw. Op zijn zevende sprak hij vloeiend Latijn en niet veel later leerde hij zichzelf Engels aan, jatte een pelgrimsinsigne, vervalste een paspoort en deed zich voor als een Ierse pelgrim op doortocht naar Rome.

