Ik ontsnapte uit de sekte van Andrew Tate

Vorig jaar rond deze tijd was Karim Mahmoud, een 25-jarige student techniek uit Caïro, nog een van de honderdduizenden mannen over de hele wereld die zichzelf als trouwe fan van Andrew Tate beschouwen.

Hij onderschreef Tates hyperkapitalistische en vrouwonvriendelijke ideologie volledig, en was ervan overtuigd dat Tate niet schuldig is aan de aanklachten van mensenhandel die hem in Roemenië boven het hoofd hingen. Hij stuurde zelfs een bericht naar zijn held, waarin hij zei dat hij bereid was voor hem te vechten.

Videos by VICE

“In dat bericht zei ik iets van, ‘Als je op oorlogspad wil gaan, zal ik een deel van je leger zijn.’ Tja, het was erg cringe,” lacht Mahmoud. “Dat is hoe slecht ik eraan toe was.”

Mahmoud, die zich aanvankelijk tot de controversiële influencer, manosphere-goeroe en beschuldigde mensenhandelaar voelde aangetrokken door diens alomtegenwoordige social media-video’s, werd al snel een betalende abonnee van Tates nieuwe online zakenschool, The Real World, dat in november 2022 als vernieuwde versie van zijn “Hustler’s University” werd gelanceerd.

De site, het middelpunt van Tates zakenimperium, noemt zichzelf “‘s werelds meest geavanceerde financiële educatieplatform” en belooft jonge mannen de ondernemende vaardigheden te bezorgen om ze uit “de Matrix” – Tates minachtende term voor de mainstream maatschappij – te kunnen laten “ontsnappen” en ze een anderszinds onontkoombare toekomst als “brokie” (sloeber) te laten vermijden. Mahmoud was ervan overtuigd dat het hem rijk zou maken.

Het duurde niet lang voordat hij volledig was ondergedompeld in Tates universum. Hij zonderde zichzelf af van zijn vrienden en familie, en bracht regelmatig 10 tot 12 uur per dag – soms zelfs 16 uur – achter zijn computer door, om dagelijks social media-video’s over Tate te editen en te publiceren, als onderdeel van het verplichte “lesmateriaal”. Hij werd een radertje in dezelfde geavanceerde PR-machine die hem aanvankelijk het web van de influencer had in gelokt.

Inmiddels herkent Mahmoud de persoon die hij toen was niet meer. Hij idealiseert de man waar hij ooit naar opkeek als de “Top G” niet langer. Zijn droom viel in duigen toen hij details te weten kwam over de aanklacht tegen de gebroeders Tate omdat ze naar verluidt vrouwen door middel van grooming overhaalden om als camgirls te gaan werken.

“Ik vind hem geen eervolle man. Ik vind dat hij überhaupt geen man genoemd kan worden,” zegt Mahmoud. Hij is niet langer een lid van The Real World, en ziet zichzelf nu als iemand die uit een sekte is ontsnapt.

Hoewel er al veel ophef is geweest over de giftige invloed van Tates vrouwonvriendelijke opvattingen op een generatie van beïnvloedbare jonge mannen, hebben zijn voormalige fans en critici ook met VICE News gepraat om te waarschuwen voor een andere kant van de bedreiging die hij vormt: volgens hen belazert Tate met zijn meest recente zakelijke onderneming zijn eigen fans.

Ze zeggen dat The Real World cynische en vernuftige afzetterij is – met alle kenmerken van een piramidespel – die op tieners mikt om ze financieel uit te buiten, terwijl het ze tegelijkertijd inzet als robots om Tates formidabele social media PR-machine aan te drijven. Ook zouden studenten op het platform zeer matige educatie krijgen, in een sektarische atmosfeer, waarin ze worden aangespoord om niet te slapen en onmogelijk lange uren te werken om hun lesmateriaal af te maken. Dat lesmateriaal bestaat uit het produceren van social media-video’s die Tate en zijn interesses promoten – en dus in feite als een gedecentraliseerde contentfabriek voor de influencer fungeren.

Een advocaat vertelde VICE News dat hij The Real World, dat voor z’n voortbestaan afhankelijk is van toegang tot social mediaplatforms, als een vorm van “digitaal groomen” van jongeren ziet – die veelal afkomstig zijn uit arme gebieden in ontwikkelingslanden – door een man die ervan beschuldigd wordt dat hij vrouwen groomt om online sekswerker te worden. Tate, die zichzelf beschrijft als een “ijskoude hosselaar”, heeft herhaaldelijk opgeschept over hoe hij in het verleden klanten van zijn vorige online bedrijf heeft opgelicht.

Het kost leden van The Real World 49 dollar (45 euro) per maand om zich te abonneren, en volgens de site heeft het meer dan 200.000 betalende leden – hoewel toeschouwers denken dat dit zwaar overdreven is. Critici zeggen dat het platform zich op meedogenloze wijze op jonge tieners richt, en ze op cynische wijze uitbuit met een belofte van ongelofelijke rijkdom, zolang ze maar genoeg werk en geld leveren.

Een van Tates nauwste bondgenoten, Miles Sonkin, die het pseudoniem Iggy Semmelweis gebruikt, heeft gezegd dat de “voornaamste bevolkingsgroep” “middelbare schooljongens van 12 tot 18 jaar” is, en dat het platform een “gegamificeerd” ontwerp heeft dat bedoeld is om aantrekkelijk te zijn voor jongeren. Het wordt flink gepromoot bij tieners, met promo-posts die beweren dat jonge tieners bakken met geld verdienen op het platform.

Andrew Tate is getting desperate. He is more regularly promoting The Real World himself with his own affiliate link. The prime demographic for the suspected pyramid scheme is school age boys 12 – 18, as Iggy has said. Sign the below petition to stop the exploitation 👇👇👇 pic.twitter.com/677pfIfnuw — Gadget (@Gadget44027447) September 11, 2023

“OP 13-JARIGE LEEFTIJD meer dan 10.000 dollar (9215 euro) verdiend in The Real World. Stel je eens voor waar deze G zal zijn als hij 16 is?” leest een van de posts. “Micah is 16 jaar oud en verdient 2500 dollar (2303 euro) per maand, maar dit is slechts het begin,” leest een ander.

Maar gelekte posts en opnames van presentaties die gegeven worden binnen The Real World, die met VICE News zijn gedeeld, vertellen een ander verhaal. Ze schetsen een beeld van kwetsbare jongens en jonge mannen met beperkte middelen die zeggen het moeilijk te hebben nadat ze meer tijd en geld in het platform hebben gestoken dan ze zich kunnen veroorloven, in blinde adoratie van hun held Tate. Intussen zetten cursusleiders hun studenten aan om onhoudbaar lange uren te werken om hun doel te bereiken. Volgens voormalige leerlingen raden ze soms aan om 16 uur per dag te werken, of slechts 3 uur per nacht te slapen.

“Het idee van rust is idioot,” zegt een The Real World-instructeur in een “ochtend-check-in”-gesprek met zijn leerlingen, dat werd opgenomen en gedeeld met VICE News. “Rust is niet echt. De enige echte rust is slapen, en dat is het.”

VICE News heeft posts gezien die in een deel van The Real World zijn gemaakt waar leerlingen werden aangespoord om directe vragen aan Tate te posten, waarbij de “beste” vragen met een antwoord beloond werden. In een van die posts schrijft een lid uit Indonesië een smeekbede aan Tate om hem te helpen met werk vinden, aangezien hij al zijn geld heeft uitgegeven aan het The Real World-lidmaatschap, maar nog geen copywriting-klant heeft kunnen vinden. “Ik heb echt geen geld meer,” schrijft hij. “Zelfs 10 dollar (9,22 euro) zou mijn leven redden.”

Een leerling in Pakistan vraagt om advies over of hij zijn lesmateriaal van The Real World of zijn daadwerkelijke universitaire studie prioriteit zou moeten geven. “Ik ben momenteel werkloos en heb slechts genoeg geld om mezelf twee maanden op de been te houden… ik wil geld verdienen om mijn financiën te stabiliseren terwijl ik mijn opleiding bij TRW voltooi,” schrijft hij. In een andere post vraagt een 12-jarige abonnee om advies, want “hoe hard ik het ook probeer, ik lijk gewoon geen geld te kunnen verdienen.”

Geen van deze posts kreeg een reactie.

Volgens Mahmoud zijn deze posts een nauwkeurige weerspiegeling van hoe het er bij The Real World aan toegaat, waar goedgelovige leden worden uitgebuit voor hun arbeid en geld.

“Er was niemand die echt veel geld verdiende,” zegt hij, terwijl hij gesprekken noemt die hij met andere leerlingen in de chatrooms van het platform had, en de lege “winsectie” op de meeste gebruikersprofielen, die een gebrek aan inkomsten lieten zien. “Je hebt daar mensen die van hun school af gaan, stoppen met hun universiteit, om dit te doen,” zegt hij, en voegt eraan toe dat een van zijn nieuwe vrienden op het platform hem had verteld dat hij met zijn universitaire studie is gestopt om volledig voor het TRW-programma te gaan.

Een beeld uit een video-advertentie voor The Real World. Afbeelding: YouTube

Hij denkt dat hij aan de dans is ontsprongen door bij zinnen te komen en The Real World na vier maanden lidmaatschap te verlaten, voordat hij echt kon ontsporen. De site heeft voor hem geen van de beloofde beloningen gebracht en alleen maar een negatieve impact gehad: hij was na afloop een stuk armer, afgesloten van zijn netwerken, geobsedeerd door materialistische doelen die hij niet kon behalen, bitter en vol van vrouwonvriendelijke, samenzweerdige ideeën.

“Het voelde alsof het me in een incel veranderde,” zegt hij. Anderen die onder Tates invloed zijn bewandelen absoluut hetzelfde pad, waarschuwt hij.

“Je zult opgesloten zitten in je huis, met de gedachte dat je een slachtoffer bent, dat mensen alles van je af willen pakken,” zegt hij. “Je zult vrouwen haten, en ze verantwoordelijk houden voor alles wat er mis is met je leven. Je werkt continu omdat je denkt dat je daarmee vrouwen zult krijgen. En als dat gebeurt, zul je haar alleen maar als bezit behandelen.”

Critici van The Real World beweren dat, ondanks beloftes van een uitstekende opleiding en snel groeiende welvaart, de kennis die in de lessen wordt doorgegeven over onderwerpen zoals copywriting, cryptocurrency, e-commerce, content creation en AI van een basaal niveau is, en weinig waard. Mahmoud zegt dat de gekochte materialen “heel erg basic waren, zeker niet mijn geld waard, zeker niet 50 dollar per maand.”

Ondanks de uren die hij in het lesmateriaal stak, ging hij al snel geloven dat het enige realistische vooruitzicht om daadwerkelijk geld te gaan verdienen via het platform bij het “affiliate marketing”-programma lag. Nieuwe leden worden daar eens per maand toegelaten, waardoor er onder leden een vraag naar toegang wordt gecreëerd – hoewel Mahmoud zegt dat het programma niet bepaald de geldmachine was waar hij op had gehoopt.

Verdedigers en critici van Tate zijn het erover eens dat het “affiliate marketing”-programma een essentieel onderdeel van Tates zakenimperium is. Het zegt abonnees de kans te bieden om geld te verdienen door social media-video’s te maken met de video editing-, marketing en AI-vaardigheden die ze bij The Real World hebben opgestoken, met behulp een enorm digitaal archief van beeldmateriaal van Tate dat hier speciaal voor is samengesteld. Die video’s dienen om Tate en zijn platform op social media te promoten. Nadat leden genoeg volgers hebben verzameld, krijgen ze het recht om “affiliate links” te posten – en een commissie te verdienen voor elk nieuw lid dat via hun video’s wordt gerekruteerd.

Tates team heeft zelf toegegeven dat deze praktijk – zijn legioenen fans gebruiken om als zijn zelfreplicerende contentfabriek te functioneren – een ontzettend succesvolle marketingstrategie is geweest. Een van de vele sites waarop The Real World wordt geadverteerd noemt de affiliate marketing-tactiek als de reden dat Tate internationaal bekend is geworden.

“Tate was de eerste persoon die deze unieke contentstrategie op social mediaplatforms heeft gebruikt,” leest de site. “Tate werd de bekendste persoon op het internet vanwege zijn revolutionaire marketingstrategie.”

Maar volgens Tates critici is de strategie buitengewoon exploitatief, en gebruikt het op cynische wijze beïnvloedbare kinderen als een soort PR-leger dat de egoïstische verhalen van de influencer verspreidt. Vorige maand deed VICE News verslag over hoe leden van The Real World de opdracht kregen om video’s te maken voor een campagne die bedoeld was om autoriteiten onder druk te zetten om Tate en zijn broer Tristan toe te staan Roemenië te mogen verlaten (waar ze moeten blijven terwijl ze hun rechtszaak afwachten) zodat ze hun zieke grootmoeder in de Verenigde Staten kunnen bezoeken. Een bericht op de site, dat door een instructeur werd gepost, loofde een beloning uit aan de leerlingen die voor deze campagne de 20 meest bekeken videoposts maakten.

Toen Mahmoud zich eind 2022 voor het eerst bewust werd van Andrew Tate, leek Tate een positieve invloed te zijn, zegt hij. Hij leidde in die tijd een “chaotisch” leven – drinken, roken, te veel feesten – en Tates motiverende boodschap over fit worden en op zijn doelen focussen had hem aanvankelijk geholpen. Hij zei dat Tates vrouwonvriendelijke uitspraken destijds ook aansloten op zijn eigen opvattingen, als product van een conservatieve en patriarchale cultuur, wat betekende dat hij makkelijk in deze wereld werd opgezogen.

Maar het duurde niet lang voor zijn tijd bij The Real World een negatieve impact begon te hebben. Met name de “affiliate marketing”-campus was volgens hem zeer exploitatief; leden werden enorm onder druk gezet om hun dagelijks toegewezen taken te voltooien, waaronder vier tot zes video’s per dag produceren.

Een screenshot uit een advertentie voor The Real World die op YouTube en Instagram staat, waarin Tate waarschuwt dat “de Matrix erg hard aan het werk is om je te ruïneren en te hersenspoelen”. Afbeelding: The Real World trailer, YouTube

Hij beschrijft een giftige, callcenter-achtige omgeving waar leden zich “vernederd” voelden als het ze niet lukte om op de lijst van de 25 beste performers te belanden, terwijl ze regelmatig “lessen” kregen die “niks te maken hadden met het onderwerp van het vak, en meer bedoeld waren om je te hersenspoelen: ‘zo ben je een man’, ‘zo ben je invloedrijk’.” De overheersende ideologie van het programma wordt weerspiegeld in trailers die The Real World promoten, waarin Tate verklaart dat iedereen die zich niet bij het platform wil aansluiten ervoor gekozen heeft om “een slaaf te blijven”, dat universiteiten zijn ontworpen om de geesten van studenten met “verraderlijke propaganda” te programmeren, en dat “de Matrix hard aan het werk is om je te ruïneren en te hersenspoelen.”

Hij ziet nu dat het red-pilled advies dat in de groep wordt gedeeld schadelijk, sektarisch en bijna mishandeling was: elke vorm van entertainment opgeven; advies van iedereen buiten The Real World negeren; elk uur dat je wakker bent werken.

“Het is bijna slavenarbeid,” zegt Mahmoud.

Leerlingen krijgen het advies om in “oorlogsmodus” te gaan – korte, dagenlange sessies van ontzettend hard werken met heel weinig slaap – om hun doelen te halen.

“Je kunt slaap achter je laten,” vertelt een instructeur van The Real World aan studenten in een opgenomen les die door VICE News werd bekeken.

“Als ik in oorlogsmodus ga, breng ik mijn slaap terug tot iets van 3, 4, 5 uur per pacht, en werk ik als een beest om een doel te behalen.” Hij zegt dat ze, indien nodig, een dutje van 15 minuten in hun stoel kunnen doen voor “wat snel mentaal herstel.”

PREDATORY stuff from Andrew Bass, "professor" in Andrew Tate's program "The Real World". The majority of the students are under 18, and he is encouraging them to severely deprive themselves of sleep.



All social media platforms need to be aware of what they are allowing. pic.twitter.com/mp1JGNUFK9 — Gadget (@Gadget44027447) January 1, 2024

In een andere video die met VICE News werd gedeeld bedankt een instructeur leerlingen voor het feit dat ze zo vroeg aanwezig zijn bij een “ochtend-check-in”-gesprek – hij merkt op dat het voor sommige leerlingen lokaal 2 uur ‘s nachts is – en beschrijft hoe hard ze die dag worden verwacht te werken.

“Je hebt de hele dag door stress,” zegt hij. “Het is stressvol – je werkt en dan ga je slapen. Rust en stress. Rust, stress. Werk, slaap. Werk, slaap. Er zit niks tussenin.”

“Ik tel nu natuurlijk ook eten mee, drinken, en met je moeder praten… maar over het algemeen is het idee van rust idioot.”

Leerlingen in de affiliate marketing-campus moesten een hele duidelijke blauwdruk volgen. Ze kregen de opdracht om social media-accounts te maken die in essentie Tate-fanpages waren, met namen die naar de algemeen bekende bijnamen van de influencer verwijzen: “Wudan,” “Cobra,” “Morpheus.”

Met de editing-, marketing- en AI-vaardigheden die ze in de andere The Real World-campussen hadden opgedaan en aan de hand van een grote bibliotheek aan videocontent van Tate, die onder andere is samengesteld uit beelden van zijn bijdragen aan podcasts, moesten ze dagelijks 4 tot 6 promotionele video’s voor Tate produceren en posten, waarin zijn welvarende levensstijl tentoon wordt gesteld of waarin hij motiverend advies geeft. Wanneer hun account de beoogde 2000 volgers had gekregen, konden ze video’s posten waarin de zogenaamde inkomsten te zien zijn die mensen te wachten staan als ze zich bij de site registreren. En, heel belangrijk: een inschrijvingslink waarmee de leerlingen een deel van de inkomsten krijgen van iedereen die zich via die link aanmeldt.

Mahmoud heeft nooit geld verdiend met het programma – en zegt dat de andere leerlingen die hij op het platform is tegengekomen dezelfde ervaring hadden. Ondanks dat hij zo’n 10 uur per dag aan de site besteedde, en in totaal iets van 70 video’s heeft gepost, heeft hij slechts zo’n 600 volgers op zijn accounts kunnen krijgen.

Maar ondanks zijn worstelingen in The Real World bedacht Mahmoud nooit dat er een probleem met het programma was, en geloofde hij dat het zijn schuld was omdat hij niet hard genoeg had gewerkt. Binnen de dweperige wereld van het programma was het ondenkbaar om te klagen of Tate zelf te bekritiseren.

“Je kunt Tate niet bekritiseren in The Real World, je kunt geen enkele negatieve opvatting over iets ervan hebben,” legt hij uit. “Er is een sterk gevoel van ‘wij of zij’…’binnen de Matrix’ of ‘buiten de Matrix’. Het is echt een sekte.”

Karim Mahmoud. Sinds zijn vertrek heeft hij zijn leven weer kunnen opbouwen, en hij zet zich nu in om anderen te waarschuwen voor zijn voormalige held. Foto: geleverd

De eerste twijfels werden per toeval gezaaid toen Mahmoud op een dag op Twitter een video bekeek van Tristan Tate die werd geïnterviewd door Tucker Carlson. Onder de clip stond een tweet van een van Tates vele toegewijde online critici, waarin bewijs werd aangehaald dat bij Mahmoud vragen opwekte over de betrokkenheid van de gebroeders Tate bij mensenhandel. Hij beschrijft het lezen van die post als een “schokkend moment”.

“De mensen van The Real World laten je geloven dat hij altijd gelijk heeft,” zegt Mahmoud. “Maar wat als hij daadwerkelijk een mensenhandelaar is? Wat als hij daadwerkelijk schuldig is aan die aanklachten?”

Het idee dat Tate – de wereldberoemde alfaman, de Top G – misschien wel echt schuldig zou kunnen zijn deed Mahmoud in een neerwaartse spiraal belanden, en zorgde ervoor dat hij het internet afstruinde voor een breder perspectief.

Hij zegt dat hij drie dagen gedesoriënteerd en slapeloos heeft doorgebracht, als iemand die zich aan een sekte aan het onttrekken is. “Ik voelde die geestelijke duizeligheid die je voelt als iemand je geloofsovertuigingen in twijfel trekt,” zegt hij.

“En ik besloot: ja, ik ga ermee stoppen. Dit is niet wie ik ben. Dit is niet iets wat ik zou moeten verspreiden.”

Jack Beeston werkt bij McCue Jury & Partners, een advocatenkantoor dat bezig is met een civiele zaak die werd aangespannen door vrouwen in het VK die zeggen te zijn mishandeld door Tate. Hij vertelt aan VICE News dat de vermeende focus op minderjarigen door het affiliate programma “een ernstige zorg is vanuit zowel een legaal en moreel perspectief.”

“Gebaseerd op het bewijs dat we hebben gezien zou dit kunne worden beschreven als het digitale equivalent van grooming, en het is exploitatief,” zegt Beeston, wiens firma heeft opgeroepen tot de verwijdering van The Real World door de platforms die de site helpen ondersteunen. “De schaal ervan is ook zorgwekkend. We hebben het hier over duizenden mensen.”

Bovendien zeggen Beeston en andere critici dat het “affiliate marketing”-programma ook veel weg lijkt te hebben van een piramidespel – leden van The Real World kunnen enkel geld verdienen met het programma door andere mensen voor het platform te recruiten, in plaats van dat ze enige intrinsieke waarde uit de site halen.

Nathan Pope is een 34-jarige Australiër die een online campagne tegen The Real World heeft gevoerd en techreuzen aanspoorde om te stoppen met het hosten van content die de site promoot. Hij maakt zich zorgen over wat hij ziet als de zorgwekkende invloed die Tate heeft op een hele generatie jonge mannen.

“Ze lokken tienerjongens om ze vervolgens mee te laten doen aan wat een piramidespel lijkt te zijn en ze 16 uur per dag te laten werken,” zegt hij. “Het is gestoord.”

Dit beeld van The Real World wordt door tenminste één voormalige ingewijde van Tates machine gedeeld. Samuel Quinones vertelde VICE News dat hij een “founding member” was van The War Room – volgens Tate een elite-netwerk van machtige mannen en mensen die van ze willen leren – maar na zes maanden wegging, “omdat ik de bijverkoop van nutteloze lessen en evenementen herkende, zoals bij een MLM (multi-level marketingprogramma).”

“Ik ben nooit deel van The Real World geweest, maar iedereen met een beetje MLM-ervaring kan waarschijnlijk wel concluderen dat het nog erger is dan een MLM, en meer lijkt op een piramidespel,” vertelt hij VICE News in een e-mail.

Pope maakt zich ook zorgen over hoe dichtbij The Real World bij The War Room staat, aangezien gelekte chatlogs van de laatstgenoemde site laten zien dat het wordt gebruikt om technieken te delen om vrouwen tot camgirls te groomen. Tate verkocht in het verleden ook cursussen over het gebruik van de zogenoemde “loverboy-techniek” om vrouwen klaar te stomen voor online sekswerk – een misdrijf waar hij nu in Roemenië voor wordt vervolgd – cursussen die hij de “Pimping Hoes Degree” noemde, oftewel het PHD-programma.

Een student postte een tekening op het gespreksforum van The Real World die zijn 8-jarige broertje van het logo van het platform had gemaakt, iets wat Tates invloed op jonge mensen laat zien.

Pope vreest dat The Real World als het toegangspunt zou kunnen dienen voor een pijplijn van radicale misogynie die jonge mannen op den duur bij een forum laat uitkomen waar ze worden getraind in het verhandelen van vrouwen voor seksuele doeleinden.

“Er is een zorg dat kinderen die in The Real World worden gerekruteerd worden opgewaardeerd naar The War Room, met cursussen waarin ze leren hoe ze vrouwen kunnen verhandelen,” zegt hij.

VICE News heeft een videobericht gezien in de chats van The Real World waarin een student aan Tate vraagt om toegang tot het PHD-programma, omdat hij zelf interesse heeft in het opzetten van een webcam-bedrijf.

🚩A student from Andrew Tate’s The Real World sends a video message to Andrew asking where the PHD (Pimpin Hoes Degree) course is.



The future trafficker needs help running a webcam studio and says he will ‘be careful.’ pic.twitter.com/fufFEAdXX0 — Murdered By Crayons 🖍️ (@CrayonMurders) December 19, 2023

De operationele strategie van The Real World is volledig afhankelijk van het gebruik van platforms zoals TikTok, YouTube en Instagram, waarop hun promotionele video’s worden gepost en nieuwe leden worden gerekruteerd.

Hoewel Tate door veel van deze bedrijven sinds augustus 2022 is gebanned vanwege zijn gevaarlijke en vrouwonvriendelijke boodschappen, staan ze wel toe dat er The Real World-content op hun platforms wordt verspreid, waarin Tate vaak prominent te zien is en waardoor zijn operatie nog steeds nieuwe leden kan rekruteren.

Dit is het geval ondanks de aanhoudende campagnevoering onder leiding van Pope, die de content herhaaldelijk heeft aangegeven en YouTube en TikTok heeft opgeroepen om de promovideo’s van hun platforms te verwijderen, onder andere door leidinggevenden direct te contacteren en te confronteren met bewijs van het probleem.

In september heeft de campagne van Pope een paar resultaten geboekt. Google en Apple hebben de The Real World-app uit hun online winkels verwijderd. Maar de techbedrijven ondernamen pas actie nadat VICE News vragen had gesteld over Popes campagne. Video’s die The Real World promoten zijn nog steeds algemeen beschikbaar op YouTube, ondanks dat de website in het bezit is van Alphabet, de moederonderneming van Google.

Als antwoord op vragen van VICE News zei een woordvoerder van YouTube dat het “eerder al met Andrew Tate geassocieerde kanalen had beëindigd vanwege meerdere schendingen van onze Communityrichtlijnen en Servicevoorwaarden”.

“We hebben na een inspectie het The Real World-kanaal en een aantal gerelateerde kanalen en video’s beëindigd omdat ze niet voldeden aan onze Servicevoorwaarden, die het prominent tonen van content van een eerder opgeheven gebruiker verbieden.”

Maar ondanks dit alles woekert het op YouTube nog steeds van kanalen met het The Real World-merk die regelmatig video’s van Tate publiceren. Een kanaal met 600.000 abonnees heeft meer dan 600 video’s gepubliceerd en meer dan 450 miljoen views gekregen sinds het in december 2022 werd aangemaakt, en is ook nu nog video’s aan het posten.

TikTok wilde geen officieel commentaar leveren over waarom er nog steeds The Real World-content algemeen beschikbaar was op hun platform, ondanks hun verbod op Tate en zijn programma.

Mahmoud zegt dat TikTok van alle grote social mediaplatforms bij The Real World-leerlingen de reputatie had als het moeilijkste platform om hun content op te posten; video’s waarin de gezichten van de gebroeders Tate te zien zijn worden meestal neergehaald.

YouTube zegt dat het eerder al het The Real World-kanaal en andere aan Tate verbonden kanalen heeft beëindigd. Maar dit vervangende The Real World-kanaal alleen al heeft 600,000 abonnees en meer dan 450 miljoen views. Het postte recent nog deze promovideo. Afbeelding: The Real World YouTube-kanaal.

In plaats daarvan hebben ze manieren bedacht om de regels te omzeilen: de video’s bewerken zodat het gezicht van Tate verborgen blijft, of alleen zijn herkenbare stem gebruiken, of op andere bekende figuren in zijn kringen focussen, zoals zijn zakenpartner Justin Waller.

Pope zegt dat hij gefrustreerd is door de inadequate respons van de social mediaplatforms. Volgens hem lijken ze het vermogen van Tates gedecentraliseerde contentmachine om hun pogingen tot toezicht te omzeilen zwaar te onderschatten, en hebben ze geen goed begrip van hoe gevaarlijk The Real World voor jonge mensen is.

“Ik sta verbijsterd van hoe weinig actie er wordt ondernomen,” zegt hij. “Ik heb deze bedrijven de informatie gegeven die ze nodig hebben, maar ze lijken zich alleen maar te bekommeren om winst.”

Joseph McBride, de advocaat van Andrew Tate, reageerde niet op de vragen van VICE News. Maar kort nadat VICE News McBride had gecontacteerd, tweette Tristan Tate een schijnbare verdediging van het platform, waarin hij kritiek had op hoe “de MSM (mainstream media) mensen belaagt die zich inschrijven op The Real World, een goedkope app waar je je makkelijk van kunt uitschrijven en die ook ‘s werelds beste platform voor financiële kennis en educatie is.”

Als reactie op eerdere vragen van VICE News over de beschuldigingen dat The Real World een piramidespel is dat jonge mensen opzettelijk uitbuit, stuurde McBride promovideo’s voor het platform door waarin mannen positief over de site en hun verdiende geld spraken, en zei hij dat de clips de “aantijgingen over hun zakenmodel” tegenspraken.

“Je bent het misschien niet eens met de boodschap van Andrew en Tristan Tate,” zei McBride destijds. “Maar het is gekkigheid om te suggereren dat hun boodschap van mannelijke zelfbeschikking gelijk staat aan criminaliteit en gevaar.”

Tate, die zichzelf beschrijft als een “hosselaar” bij uitstek, heeft meerdere keren openbaar opgeschept over zijn vaardigheid om goedgelovige mannen voor grote hoeveelheden geld op te lichten met een van zijn andere online bedrijven, een camgirl-bedrijf.

Hij legt in een podcastoptreden uit hoe hij de mannen liet geloven dat ze online met de shirtloze vrouwen op het scherm aan het chatten waren. De toetsenborden van de vrouwen waren echter nergens op aangesloten, en de mannen waren in werkelijkheid met Tate en zijn broer Tristan aan het praten, die de mannen romantisch aan het lijntje hielden en ze overtuigden om hen grote hoeveelheden geld te sturen, in de hoop dat ze elkaar ooit konden ontmoeten.

“Ze hadden te maken met ijskoude zwendelaars,” lacht hij, in verwijzing naar zichzelf en zijn broer.

“We pakten al hun geld af. We waren ze aan het fucking uitmelken… die gasten deden hun huizen weg, hun spaargeld, leningen, alles gaven ze aan mij.”

“Voel je daar berouw om of niet?” vraagt de host van de podcast.

“Zeker niet,” antwoordt Tate. “Het kan me geen ene kut schelen.”

The conservative hero who just wants to help men scammed men out of their houses, life savings, loans etc.



When asked if he felt bad about it he said “f*ck no!”



Role model! 😂🤡🤡pic.twitter.com/Txnqsv8CDI — Kat Kanada (@KatKanada_TM) January 4, 2024

Mahmoud is nu gewoon dankbaar dat hij, in tegenstelling tot anderen die zichzelf volledig aan het platform hebben gewijd, niet met zijn universitaire studie is gestopt terwijl hij in de ban van Tate was. Sinds hij er is vertrokken heeft hij zijn leven weer kunnen opbouwen, en probeert hij anderen te waarschuwen voor zijn voormalige held.

Hij besteedt veel tijd aan het online benaderen van de jonge en goedgelovige fans van de influencer – op die manier wil hij goedmaken dat hij vroeger de boodschap van Tate juist verspreidde. Hij confronteert ze met details van Tates eerdere acties en deelt zijn eigen verhaal, in een poging om ze te laten beseffen dat ze – ondanks Tates beloftes van rijkdom en de geheimen van alfa-mannelijkheid – slechts pionnen zijn die voor hun idool als een betrouwbare bron van inkomsten en een inschikkelijke marketing-arm dienen.

Ondanks het overvloedige bewijs verzetten de meesten zich hardnekkig tegen zijn pogingen tot deprogrammeren. “Ik heb veel discussies met Tate-fans. Ik probeer ze een dienst te verlenen,” zegt hij. “Het is alsof ik met m’n oude ik praat.”

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE UK.

Volg VICE België en VICE Nederland ook op Instagram.