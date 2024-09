Ik ontwierp een gepersonaliseerd mondstuk dat je helpt beter te pijpen

Door de kleren van voorbijgangers kijken door een Google Glass op te zetten, VR neuksessies met mensen aan de andere kant van de wereld, en robots die precies op Scarlett Johansson lijken — de toekomst van seks is wild en fantasierijk, en hoewel we niet weten welke van deze dingen werkelijkheid worden, staat het vast dat de fysieke ervaring van seks steeds beter gaat worden, zelfs als dat niet geldt voor de emotionele, psychologische of menselijke kant.

De focus heeft de afgelopen jaren erg op virtual reality en robotica gelegen — die arme traditionele seksspeeltjes lijken wel antiek. De bescheiden butt plug is een overblijfsel van de jaren negentig; de iconische Hitachi Massage Wand is niet langer de Ferrari onder de vibrators, maar wordt verward met een retro telefoon door kinderen die herhalingen van Sex and the City kijken. Het laatste wat we hoorden over seksuele lichaamsmodificatie ging over de penispomp, die je kon bestellen uit een postordercatalogus, en mythes over de ontbrekende ribben van Marilyn Manson.

Maar er is een man die daar verandering in wil brengen. Artiest en tandarts Kuang-Yi Ku bracht zijn Fellatio Modification Project naar Londen en gaf een workshop waarin hij zijn ideeën besprak over hoe tandheelkunde de toekomst van seks zou kunnen veranderen. Deelnemers aan de drie uur durende sessie maken gebruik van de Londen Dental Education Centre, in samenwerking met het Science Gallery London, en ontwerpen daar mondstukken die bedoeld zijn om voor zoveel mogelijk genot te bezorgen tijdens het pijpen.

Ik kon me niet echt voorstellen hoe je vlak voor de seks met een schunnige lach een mondstuk in je mond duwt, maar toch kon ik de kans niet laten liggen het beste pijpmondstuk in de geschiedenis te maken.

De auteur aan de limonade vlak voor het maken van haar pijp-mondstuk

De bezoekers van het evenement vormden een mix van echte tandartsen, geile studenten en mensen met een boel piercings. Vanzelfsprekend voelde ik me hier helemaal thuis. Mijn enige zorg was het feit dat ik geen pik heb, en dus niet weet wat voor grootte en vorm het rubberen mondstuk zou moeten hebben om goed te voelen.

De ruimte was volledig uitgerust met alles wat je maar nodig zou kunnen hebben om sexy tandheelkunde te bedrijven: sondes, weegschalen, zelfs een paar freaky nephoofden die eruit zagen als de EHBO-dummy’s op school, waar niemand mee wilde zoenen. Ze waren er helemaal klaar voor, met hun monden opengesperd. En met mijn handschoenen aan en mijn schort om was ik dat ook.

Ku legde uit dat zijn idee voor het Fellatio Modification Project voortkwam uit zijn lessen over tandheelkunde. Hij besefte dat er in zijn werkveld maar drie hoofdfuncties van de mond worden onderscheiden: esthetiek, uitspraak en kauwen. Maar dat klopt niet helemaal — we weten allemaal dat er nog een hoofdfunctie is, die te maken heeft met de geslachtsdelen van andere mensen. Ku vroeg zich af waarom seks ontbreekt in zijn tandheelkundige boeken. Dit motiveerde hem om de functies van de mond uit te breiden, door ‘m beter te maken in pijpen.

Ik had al aangenomen dat dit hele idee niet door een vrouw was bedacht en zou er geld op hebben ingezet dat het idee van een heteroseksuele vent afkomstig was, maar ik kreeg ongelijk. Ku, die homo is, zegt dat pijpen vaak centraal staat in seks bij homomannen en dat hij met hen in het achterhoofd dit project startte.

De mondstukken zijn nog maar het begin van zijn project. Hij liet ons een video zien van zijn ideeën over toekomstige lichaamsmodificatie, waarin mensen patroontjes met een textuur die wij ook gebruikten voor het maken van de mondstukken, maar dan gemaakt van hun eigen weefsel, onder hun gehemelte geschoven kregen.

Omdat we onze eigen ontwerpen allemaal zelf zouden proberen, moesten we een mondafdruk laten maken. Je zou geen pijpbeurt willen geven met iemand anders’ mond in die van jou, toch? Ku schoof van dat kleverige gips in een groene mal in m’n mond terwijl ik achterover leunde en nadacht over hoe het nu verder moet met Engeland.

Eerlijk gezegd voelde het alsof de orale activiteit al was begonnen; ik was aan het hijgen en door mijn neus aan het ademen, mijn mond volgepropt. Maar nadat mijn DNA en lippenstift totaal over het gips waren verspreid, had ik mijn afdruk.

Toen ik mijn afdruk zag en de nare textuur van mijn tong voelde bedacht ik me hoeveel werk dat kleine mondje in 25 jaar heeft verricht. Ku had gelijk: we doen zoveel smerige dingen met onze mond — vreselijke, onbeschrijfelijke dingen; dingen erin stoppen en zo. Als het zo’n toonaangevend apparaat is, waarom upgraden we dat dan niet een beetje? Monden zijn nog zo prehistorisch.

Mijn verstandskiezen zijn getrokken zodat ik mijn eten beter kan kauwen; ik heb de meest afstotelijke beugels gehad zodat alles er beter uit ziet; waarom voegen we geen hulpmiddelen toeom zo ons leven beter te maken?

Terwijl ik deze dingen overpeins maakten een paar tandheelkundige studenten wat gips klaar en lieten ze mijn afdruk drogen.

Terwijl dat gebeurde, begonnen we onze mondstukken te ontwerpen. Ik zat meteen helemaal vast.

Het idee was om kleine bobbels, randen en korrels te gebruiken om textuur aan te brengen, maar ik had geen idee waar ik moest beginnen. Vraag me om een mondstuk voor beffen te ontwerpen en ik heb het zo gedaan, maar er is blijkbaar een heleboel wat ik nog niet over piemels weet.

Mijn eureka-momentje kwam toen ik aan Tenga-eieren dacht, seksspeeltjes met een geribbelde binnenkant. Die dingen waren leuk, en de lay-out van de bobbels leek compleet willekeurig. Ik nam de gok. Er kon toch weinig mis gaan?

Een paar tranen hier, een paar tranen daar. Een leuk verdrietig gezichtje. Geïnspireerd door de cult klassieker Teeth ontwierp ik een speciale editie met een boos richeltje aan de voorkant — verrassing, pijn!

Om de vormpjes te maken mixten we twee soorten gips voor de afdruk, en pakten we wat we maar zagen om deuken en bobbels te creëren — houten kraaltjes en een pen om punten te maken; dat móest wel goed voelen, toch?

Vervolgens mixten we een soort poeder en water, wat de textuur van huid zou moeten imiteren. Ik zou dolgraag de chemische termen willen geven, maar ik weet ze allemaal niet meer. In ieder geval begon het mengsel snel op te drogen, dus goot ik het over de kleine afdrukjes en stak de luchtbellen eruit.

Intussen waren onze eigen mondafdrukken opgedroogd. Tragisch genoeg was de mijne mislukt. God had vast mijn Teeth-ontwerp gezien en zijn macht misbruikt om mij te straffen. Er waren luchtbellen in gekomen, waardoor het een klonterige boel was geworden. Ik moest opnieuw beginnen, en was daardoor een halfuur langer bezig.

Godzijdank was de tweede poging perfect. Het mondstuk werd in een machine gestopt, waarbij er een stukje plastic tussen werd geplaatst. Zo ontstond een exacte replica van de gipsafdruk. We haalden onze ontwerpen uit hun vormpjes en plakten ze op het plastic.

Een of andere eikel had de gipsvormen gestolen toen ik mijn tweede wilde pakken, dus moest ik roeien met de riemen die ik had.

Ik geef toe, het zag er niet erg mooi uit — het leek meer op iets wat je achterin je kastjes tegenkomt bij het afstoffen, dan op een seksspeeltje. Ik was bezorgd over de vlezige klontjes die me achterin mijn keel zouden kunnen verstikken tijdens de daad. Maar zodra Ku mijn mondstukje van het gips had afgebeiteld en ik het kleine ding in mijn hand had, veranderde alles.

Daar was ze dan: mijn eindproduct, mijn persoonlijke ultra-BJ Nimbus 3000. Een spelbreker, die het evenement mede organiseerde, vertelde mij dat ik het mondstuk om gezondheids- en veiligheidsoverwegingen niet “te vaak” mocht gebruiken, omdat het nog geen veiligheidstests had ondergaan. Wie dacht zij wel niet dat ze was, mij een beetje vertellen dat ik mijn uitvinding niet mocht gebruiken zoals ik dat wil? Bestaat er zoiets als teveel pijpbeurten?

Ik wilde weten wat Ku nog meer in petto had voor onze sekslevens. Dat bleek een heleboel. Om te beginnen is hij het Cunnilingus and Anilingus Project gestart. Dit is waar ik op had gewacht — een tongmodificatie die SOA’s tegengaat én het genot voor vrouwen vergroot. Ku zag een wereld voor zich waarin effectieve preventiemethodes bedoeld voor orale seks vrouwen ook nog konden laten klaarkomen — een ware held van de moderne tijd.

Met de LGBTQ-gemeenschap in het achterhoofd werkt Ku ook aan een lichaamsmodificatie die te maken heeft met het uitbreiden van de kaak, zodat er een hele penis in past – voor bij het deep throaten.

Geen van deze ontwikkelingen zijn abnormaal. Ik vind dit alles een stuk menselijker en vooruitstrevender dan seks in virtual reality. In de tussentijd wachten wij – ik en mijn mondstuk – af tot er weer iets opborrelt uit Ku’s briljante brein.