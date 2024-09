Ik overleefde een diner waar al het eten volzat met paddo’s en wiet

Eens in de zoveel tijd staan de sterren in de juiste stand en lijkt het universum samen te spannen om je een buitenaards bijzondere avond te bezorgen. Het overkwam me vorige week, toen ik een uitnodiging kreeg om een mysterieus High Cuisine-diner bij te wonen, op een locatie die pas een uur voor aanvang bekend zou worden gemaakt. Dergelijke raadselachtigheid doet eigenlijk al per definitie de harten van nieuwsgierige millennials (ik) sneller slaan, omdat ze zich door aanwezig te zijn bij een evenement als dit speciaal gaan voelen, maar er was meer.

Alle geserveerde gerechten zouden met wiet en truffels (van het soort dat je in een smartshop koopt) bereid worden door twee sterrenchefs, met de bedoeling alle genodigden op culinair hoogstaande wijze te laten trippen.



