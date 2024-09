Ik probeer de meest getatoeëerde vrouw van de wereld te worden

Zeventien jaar geleden liet Lidia Reyes haar eerste tatoeage zetten. In die tijd was het nog hip om dingen zoals Chinese tekens, een tribalvorm, of een Playboybunny boven je billen te laten kliederen, dus wilde Lidia een vogelspin op haar schouders. Ze was toen vijftien. Inmiddels is ze tweeëndertig en woont ze in Mataró, een kustplaatsje in de provincie Barcelona. Lidia won de titel van meest getatoeëerde vrouw van Spanje in 2014. De afgelopen jaren heeft ze nog een hoop van dit soort titels gewonnen in Europa, bij zowel officiële als onofficiële tattoo-evenementen. Nu probeert ze het wereldrecord te verbreken.

Toen ik haar sprak vertelde ze me dat ze eigenlijk een paar tatoeages wilde laten verwijderen – de lol van de tekeningen op haar gezicht bijvoorbeeld, die is er wel vanaf. Dat contrast vind ik interessant, want de weg naar succes is natuurlijk om zoveel mogelijk inkt op je lijf te hebben. Ze zou binnenkort een tatoeage laten verwijderen, dus vroeg ik haar of ik erbij mocht zijn. Hier lees je waar we het allemaal over hebben gehad.

VICE: Ik verbaas me een beetje, want als je het record wilt verbreken, waarom laat je er dan een paar verwijderen?

Lidia Reyes: Ik heb het gevoel dat mijn gezicht overvol raakt. Ik wil ze niet allemaal laten verwijderen, maar wel een paar, ten minste. Ik wil liever tatoeages op andere plekken. Een paar tatoeages die op mijn gezicht zitten heb ik ongeveer een jaar geleden laten zetten in Zwitserland. Daar heb ik ook mijn oogballen laten doen.

Waarom heb je ooit besloten dat je tatoeages wilde? En wanneer was dat?

Op mijn vijftiende nam een vriendin van me een tatoeage, en daar was ik nogal van onder de indruk. Mijn moeder wilde absoluut niet dat ik er een zou laten zetten, maar daar trok ik me niets van aan. Ik kon dat wel voor mezelf beslissen, dacht ik. Mijn vader woonde namelijk toch niet meer thuis. Bovendien werkte ik en ging ik gewoon naar school. Ik dacht er niet zoveel over na, ik deed het gewoon. In die tijd waren insecten heel cool, dus heb ik een vogelspin laten zetten op mijn schouder.

De eerste tatoeage heb je dus eigenlijk gezet omdat het ‘in’ was?

Klopt. En dat was ook een foutje. Pas na een tijd had ik door wat tatoeages kunnen betekenen. Daarom heb ik nu ook Cleopatra over de tarantula laten zetten.

Raak je snel verslaafd aan tatoeages?

Ik zat in de stoel voor mijn eerste tatoeage, en het enige waar ik aan kon denken was: “Wat zal ik hierna eens laten zetten?” Dat kwam denk ik omdat het geen pijn deed. Ik wilde een schorpioen. Ik weet nog steeds niet wat me bezielde, ik bedoel, ik kon vast wel wat beters verzinnen dan weer zo’n soort achtpotig beest. Nou, niet dus. Een tatoeage geeft me het allerbeste gevoel van de wereld, en ik zou best zeggen dat ik verslaafd ben. Ik denk dat ik 260 of 270 tatoeages heb. Meestal krijg ik ze gratis, omdat ik samenwerk met tatoeëerders. Of ik laat ze zetten door vrienden die me graag willen helpen. Een hoop tatoeages hebben een bepaalde emotionele waarde.

Hoe is het om de meest getatoeëerde vrouw van Europa te zijn?

Er wordt vaak naar me gekeken, en mensen hebben een oordeel over me. Je zou denken dat tatoeages inmiddels geen taboe meer zijn – dat is niet zo. Maar sinds ik actief ben op social media merk ik dat er ook een hoop mensen zijn die het bewonderen. Ik deel al mijn avonturen, en volgers reageren daar positief op. Maar ik heb ook wel een paar keer doodsbedreigingen gehad. Af en toe komen er mensen op me af om te vragen of ze met me op de foto mogen, en vervolgens pakken ze mijn tas af. Terwijl ik alleen maar wat inkt op mijn gezicht heb.

Het is vast niet makkelijk om een baan te vinden als tachtig procent van je lichaam bestaat uit tatoeages.

Je weet dat je geen normale baan gaat vinden als je hiermee begint. Daar had ik me op voorbereid. Ik begon in 2007 in de porno-industrie te werken. Ik had destijds al een hoop tatoeages, maar niet zo veel als nu. In het begin was het allemaal prima, mensen vonden de esthetiek van mijn lichaam mooi. Maar in 2009, toen ik eenmaal begon met het bekladden van mijn hele lichaam, veranderde dat. Producers kwamen naar me toe om te vertellen dat ik niet meer goed verkocht.

Ik werd toen stripper op vrijgezellenfeesten en camgirl, maar cammen vond ik nogal saai. Daarna ging ik zelf een tijd tatoeëren. Ik oefende op varkenshuid. De eerste die ik tatoeëerde was mijn halfzus. Dat had ik compleet verpest. Na twee jaar was ik het alweer zat. Nu maak ik gewoon een carrière van mijn lichaam.

Kun je ervan rondkomen?

Het is best ingewikkeld. Ik ben tot nu toe niet betaald voor de keren dat ik ben geboekt. Dat zal hopelijk wel veranderen als ik in het Guinness Book of Records sta. Die titel is essentieel. Uiteindelijk heb ik als doel om een publiek figuur te worden en zichtbaar te zijn. Ik wil laten zien dat mensen die hun hele lichaam hebben getatoeëerd, ook maar gewoon mensen zijn. We zijn allemaal liefdevol, en zijn allemaal dol op onze kinderen.

Hoe denken je dochters over je liefde voor de inkt?

De oudste gaat binnenkort naar school, en vindt het fantastisch. De kleinste kan nog niet praten, maar ik weet zeker dat ze allebei zielsveel van me houden. Het maakt niet zoveel uit hoe ik eruit zie. Ik hoop dat ze opgroeien en zich beseffen dat iemand beoordelen op uiterlijk nooit een goed idee is.

Ten slotte: je oogballen zijn paars. Hoe hebben ze dat gedaan?

Eigenlijk is deze manier van tatoeëren verboden in Spanje, dus heb ik het in Zwitserland laten doen door Oscar Márquez, een vriend van me. Hij heeft ook mijn tong in tweeën gesplitst. Ze gebruiken dan een speciale naald die permanente inkt in het witte deel spuit. Met twee kleine injecties wordt de inkt verspreid over het witte oppervlak van het oog. Dat kan niet iedereen, een Franse tatoeëerder bijvoorbeeld heeft laatst nog iemand blind geprikt. De injectie moet heel precies zijn, want als iemand zijn of haar oog beweegt, dan kun je al fluiten naar je zicht. Bij mij ging het goed, hoewel ik ongeveer drie dagen roze tranen huilde. Ik ben een van de weinige vrouwen die bijna overal op haar lichaam is getatoeëerd. Mijn oogballen bijvoorbeeld, mijn schedel, mijn vagina en mijn handpalmen. Daarom ben ik er best zeker van dat ik die titel ga winnen dit jaar.