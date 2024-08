Ik probeerde alle alternatieven uit voor vervuilende plastic rietjes

Het zal je niet ontgaan zijn: plastic rietjes gaan in de ban. Vanaf 2021 zijn ze in de hele Europese Unie verboden, evenals plastic borden, bestek en koffiedekseltjes. Niet zo’n gek idee als je weet dat ongeveer 70 procent van al het plastic afval in Europese wateren bestaat uit deze troep. En ruim voordat het verbod daadwerkelijk ingaat, heeft McDonald’s al aangegeven met plastic rietjes voor hun milkshakes en frisdrank te stoppen, ook al weten ze nog niet wat het alternatief gaat zijn.



Stiekem ben ik dol op rietjes. Ik gebruik ze bij ieder drankje, of het nou gaat om blikjes frisdrank of een ijskoude Chocomel. (Behalve dan bij water met prik, koffie en bier.) Ik snap dat rietjes wat problematisch zijn, en ben er ook niet trots op. Zoals mijn collega al schreef, “vermoorden rietjes vissen en transformeren ze het zeeleven tot een hel.” En geloof me, ik hou echt van vissen.

Aan de andere kant zijn er wel meer dingen die bijdragen aan het verkloten van de aarde – iedere twee jaar een nieuwe telefoon kopen bijvoorbeeld, lang douchen, of de wereld overvliegen om jezelf tegen te komen in Thailand. Een plastic rietje op z’n tijd moet dus wel kunnen, maak ik mezelf dan maar wijs. Er is verder tóch niks dat ik kan doen om de naderende klimaatapocalyps te voorkomen. Toch?



Vanaf 2021 heb ik hoe dan ook geen keuze meer, en zit er waarschijnlijk niks anders op dan dat ik voortaan met een rietje van papier, roestvrij staal of siliconen door mijn drankjes moet roeren. Of erger: dat ik het glas voortaan aan mijn mond moet zetten! Om daar zo goed mogelijk op voorbereid te zijn, leek het me handig om de alternatieven eens op een rijtje te zetten. Daarom heb ik alle mogelijke rietjes die ik kon vinden uitgeprobeerd en gerangschikt, op volgorde van tergend labiel naar redelijk oké.

6. Het papieren rietje



Als we dan toch plastic rietjes gaan verbieden, vind ik dat we ook papieren rietjes in de ban moeten doen. Bij het minste of geringste contact met een vloeistof begint het al uit elkaar te vallen – terwijl het minste wat je van een rietje mag verwachten toch wel is dat-ie vochtbestendig is. Om nog maar te zwijgen over de papierachtige smaak die je drankje er ineens van krijgt. Mensonterend.

5. Het rietje van roestvrij staal

Ik haat de manier waarop dit rietje mijn tanden aanraakt. Ik haat ook de metaalachtige smaak die ik ervan in mijn mond krijg, en hoe koud het aanvoelt. Bij het testen stootte ik dit onding per ongeluk tegen mijn voortand en tandvlees, en dat deed pijn. Dit rietje is gevaarlijk. Je kunt er ook niet eens op kauwen, wat toch wel een basaal kenmerk hoort te zijn. Ik haat dit rietje.

4. Het biologisch afbreekbare rietje

Dit rietje, dat volgens de beschrijving ‘van planten gemaakt’ zou zijn, lijkt qua uiterlijk best op het papieren rietje. Net als z’n papieren broertje heeft het ook een papierachtige smaak, al is die wel wat minder heftig. En het lost ook niet direct op als er ook maar een beetje vloeistof in de buurt is. Nog steeds een vrij matig rietje, maar ook weer niet zo rampzalig als die eerste twee.

3. Het herbruikbare plastic rietje



Dit is eigenlijk een stevige versie van het klassieke rietje. De drinkervaring lijkt dan ook erg op die van de milieu-onvriendelijke variant, al had ik hem wel graag wat buigzamer gehad. Los daarvan vraag ik me ook af of herbruikbare rietjes echt een wezenlijk verschil kunnen maken in het bestrijden van het plastic-probleem.

2. Het siliconen rietje



Toen ik dit rietje kocht bij de biowinkel, zei de caissière dat als ik ‘m ooit kapot zou willen maken, ik het in de fik zou moeten steken. Maar dat lijkt me voorlopig nergens voor nodig, want dit rietje is behoorlijk prima. Het heeft precies de flexibiliteit die je van een rietje verlangt, en je kunt er zoveel op kauwen als je maar zou willen. Het voelt wel een beetje alsof je een baby bent die uit de fles drinkt. Met ieder slokje duiken er herinneringen op aan je jeugd en je innerlijke kind. Maar dat is niet per se iets verkeerds, als je jeugd een beetje oké was. Een nadeel is wel dat je veel harder moet zuigen dan bij de andere rietjes. Maar goed, dat kun je ook bekijken als workout voor je spieren. Of zo.

1. Het problematische plastic wegwerprietje



Sorry hiervoor, maar als je puur kijkt naar het rietje an sich, zonder de hele problematiek eromheen, dan kan er eigenlijk geen andere nummer één zijn. De buigzaamheid en de smaak (of überhaupt het feit dat er geen papiersmaak aan zit) maakt dit het ideale drinkinstrument, dat superieur is aan alle andere net-niet-rietjes. Ik weet dat het fout is, maar ik kan er verder ook niks aan doen. Hooguit mijn hedonisme de rug toekeren, en doen wat goed is voor de wereld.

