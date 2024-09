Ik probeerde de meest ontspannen dag ooit te hebben maar raakte enorm gestrest

Iedereen heeft het tegenwoordig over het belang om goed voor jezelf zorgen. Met zoveel mensen die niet meer kunnen slapen vanwege Trump, is even afstand nemen van de eindeloze stortvloed aan schokkende krantenkoppen om je ziel wat rust te bieden een essentieel onderdeel van het onderhouden van je geestelijke gezondheid. Helaas heb ik de laatste niet niet zo goed voor mezelf gezorgd.

Ik besloot om mezelf te resetten door een dag offline te gaan. Die dag zou ik vullen met genoeg ontspannende activiteiten om er – hopelijk – voor te zorgen dat ik een in soort menselijke Xanaxtablet zou veranderen.

Ik zocht hulp bij Sara Krisher, een coach in zelfvertrouwen die als onderdeel van haar programma lessen in ontspanningsmethoden geeft, om mijn dag te plannen (“maar niet te overplannen”). Ze stelde een aantal activiteiten voor die aansloten op de ideeën die ik zelf al had verzameld aan de hand van wetenschappelijke onderzoeken en een beetje surfen op internet.

“Alles komt aan op de details en voorbereidingen die je voor die dag treft,” adviseerde ze. “Je wil niet je hele huis hoeven doorzoeken voor een schoon paar sokken, of met een bijna lege tank rondrijden als je probeert te ontspannen.”

Ik nam haar advies ter harte en bracht de vooravond van mijn grote dag door met het schoonmaken van mijn appartement en het klaarleggen van mijn outfits en activiteiten voor de stressvrije periode die ik zo nauwkeurig uitgezet had. Om mogelijke slapeloosheid, veroorzaakt door enthousiasme, tegen te gaan en er zeker van te zijn dat ik het optimale uit mijn slaap zou halen dronk ik een homeopathisch ontspanningsmiddel van water en zuur kersensap voor ik naar bed ging.

Mijn kat tijdens het knuffelen

Ik begon de dag van kalmte door wakker te worden (op het ontspannen tijdstip van negen uur ’s ochtends) met het geluid van een fluitende vogel, een wekkergeluid dat ik speciaal voor de gelegenheid gedownload had, in plaats van de gebruikelijke gehoorbeschadigende toeters en bellen die ik meestal nodig heb om wakker te worden.

Toen ik het schema, dat ik de vorige avond op mijn nachtkastje had gelegd, oppakte, zag ik dat mijn eerste taak van die dag was om mijn kat een kwartier te knuffelen. Ik tilde haar op van de vloer, vouwde haar als een Sfinx op mijn schoot en ging ervoor. Makkelijk genoeg.

Daarna zette ik een youtubevideo van een Tibetaanse klankschaal op en probeerde ik vijftien minuten lang transcendentaal te mediteren. Als atheïst en algemene scepticus op het gebied van mysticisme was ik verbaasd dat ik mezelf aan het einde van mijn meditatiesessie in een soort andere staat had weet te sussen door mijn mantra te herhalen (“shirim”). Misschien was ik nog een beetje wazig van het slapen, maar hoewel ik niet bepaald ‘astraal aan het projecteren’ was zoals Dr. Strange dat doet, had ik zeker wat bereikt.

Ik deed de comfortabele kleren die had klaargelegd aan en ging naar de keuken om het ultieme ontspanningsontbijt te maken: havermout met honing en een smoothie van bessen, banaan en yoghurt. Ik begon overtuigd te raken dat deze dag mijn leven kon veranderen.

Het volgende punt op de agenda was iets dat ik had toegevoegd omdat ik me er in het verleden altijd ontspannen door voelde: stoned worden en gamen. Ik nam een paar hijsen van een joint met wietsoort die erom bekendstaat dat je er “chill” van wordt en begon mijn gewassen te verzorgen in de rustgevende landbouwsimulator Stardew Valley.

Kunst

Een uur vloog voorbij, waarna het tijd was om te schilderen. Ik veegde met acrylkleuren (waarvan gezegd wordt dat ze kalmerend werken) over het canvas terwijl er op de achtergrond walvisgeluiden dreunden. Ik had niet genoeg tijd vrijgemaakt om echt iets herkenbaars te schilderen, dus pakte ik het op een abstractere, expressionistischere manier aan en probeerde ik de kalmte die ik voelde over te dragen op het doek. Daarna rende ik drie kilometer voor de lunch, terwijl ik luisterde naar een afspeellijst van nummers die een paar neurowetenschappers als meest ontspannend hadden bestempeld. Mijn lunch bestond uit een kom bruine rijst, zalm en avocado. Ik probeerde net zo mindful te eten als tijdens mijn ontbijt, maar de verveling begon toe te slaan. Ik wilde zeker niet mijn dag doorbrengen met het verversen van mijn twitterfeed, maar mijn verlangen naar nieuwsupdates begon te knagen.

Na het eten stopte ik een stuk mintkauwgom in mijn mond en liep naar huis terwijl ik mijn vriend Mike belde, om onderweg een beetje te babbelen. Mike was op vakantie, dus vroeg ik hem om me zijn eigen ontspannende plannen voor die dag te vertellen.

Eenmaal thuis spoelde ik mijn zweet van het hardlopen af met een stuk lavendel-en olijfolie-zeep, voordat ik aan mijn tweede meditatiesessie begon. Omdat mijn hoofd nog vol zat met vragen over wat er in de wereld aan de hand was, en mijn verlangen naar menselijk contact niet verzadigd was door mijn korte interactie met Mike, was de sessie een mislukking en ging ik naar het volgende punt op mijn lijstje: een dutje.

Als meditatie in deze mentale staat al een hopeloze onderneming was, dan ging een dutje al helemaal geen succes worden. Ik sloeg het dutje over toen het duidelijk werd dat ik niet in slaap zou kunnen komen en keek naar het bovenstaande filmpje, aangeprezen als ” ’s werelds meest ontspannend film” omdat een Deense toeristenorganisatie de hartactiviteit van mensen monitorde terwijl ze ernaar keken. Het was wel chill, maar mijn nekharen gaan overeind staan van zulke opschepperij, wat tevens de reden is dat ik niet eet bij pizzeria’s die claimen “wereldberoemd” te zijn.

Ik ging naar de keuken om pure chocoladekoekjes te bakken. Terwijl ik het beslag mixte, sloeg ik per ongeluk een stap in het recept over. Mijn koekjesdeeg was niet verpest, maar de structuur ervan wel, wat een stuk frustrerender was dan ik had verwacht.

Het was een goed moment om de ontspannende ademhalingsoefening te doen die ik voor momenten als deze had geoefend. Ik plaatste mijn hand op mijn buik en ademde diep in. Omdat mijn leven blijkbaar een sitcom is, kwam er door deze ademhalingsbeweging wat bloem los van mijn kin. Ik ademde de bloem in en belandde in een vreselijke hoestbui. Toen ik later mijn koekjes uit de oven haalde, verbrandde ik mijn hand aan de bakplaat. Ik besloot een Uber te nemen naar yogales. Ik luisterde naar Gregoriaans monnikengezang tijdens de rit in een poging de stress te beperken die het spitsuur met zich meebracht. Ik kwam te laat voor de yogales en moest me haasten. Ik vertelde de receptie dat ik later zou betalen. Ik had het geluk dat de les waar ik in beland was volledig op ontspanning gericht was. Ik bracht het grootste deel van het uur liggend, subtiel stretchend of in een foetushouding door, en probeerde mijn hartslag naar het ritme van die ochtend te brengen.

Verzuurd van kilometerslang (hard)lopen (maar niet echt van de weinig vermoeiende yoga), verwachtte ik dat de met expertise uitgevoerde Thaise massage die ik voor na de les had geboekt geweldig zou gaan voelen. Jammer genoeg bracht ik een groot deel van de ervaring door met het inschatten van de tijd en bedenken welke aspecten van de rest van mijn avond gewijzigd moesten worden.

Ik had niet genoeg tijd voor het chique verrassingsmenu dat op mijn schema stond, dus nam ik genoegen met de saladetent naast het restaurant, waar ik een salade at met rucola, zonnebloempitten, grapefruit en avocado. Ik werkte de salade vrolijk naar binnen voordat ik naar mijn nieuwe bestemming Uberde.

Omdat ik dat niet, zoals gepland, bij mijn avondeten had gedronken, ging ik naar de slijterij aan de overkant van de straat om een fles rode wijn te halen om mijn cabaretvoorstelling binnen te glippen.

Nog steeds achter op schema haastte ik tijdens de pauze de show uit, mijn komedie- en alcoholdorst gelest. Ik koos ervoor in stilte naar huis te lopen, in plaats van naar het geluid van sissende bacon te luisteren, het geluid dat volgens een of ander dom onderzoek het meest ontspannende geluid ter wereld moet zijn.

Toen ik thuiskwam zag ik de omvang van de puinhoop die mijn dag in het appartement had aangericht. De schilder- en baktroep zou natuurlijk door de toekomstige ik opgeruimd moeten worden. En ik ging nog steeds uitermate slecht op het gebrek aan nieuws waar ik de hele dag last van het gehad. Ik had tijd voor een laatste zet, een laatste kans om me te ontspannen.

Ik liet een bad vollopen met warm water en Epsomzout, stak aromatherapie kaarsen aan, mengde wat ashwandapoeder in een glas met warm melk, zette dit ASMR-filmpje met meer dan 17 miljoen views op, smeerde een slakkenslijmmasker op mijn gezicht, pakte een boek en ging in bad liggen voor de grote stressvrije finale.

Mijn bad was een ongelooflijke mislukking. In een poging mijn absurde situatie in een foto te vangen, klotste ik rond in het bad en morste overal water, inclusief op mijn boek en in mijn drankje. Dit was een brug te ver.

Ontspanning gaat over vrijheid. Vrijheid om jezelf niet uit te putten uiteraard, maar ook de vrijheid om te doen wat je wil. Beter laat dan nooit bevrijdde ik mezelf van de door mezelf vastgestelde boeien van mijn schema en eindigde de avond door te ontspannen op mijn manier.

Op mijn lijst stond gepland dat ik in slaap zou vallen met een ontspannende film. In plaats daarvan koos ik ervoor terug te keren naar het punt op de dag waar ik het meest tevreden mee was en viel in slaap na een flink potje blowen en gamen.