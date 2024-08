Ik probeerde de ochtendroutines van miljonairs om snel stinkend rijk te worden

Iedereen fantaseert over het miljonairsleven: chillen op je jacht, cruisen in een van je zes Lamborghini’s, en elke dag uit eten in vijfsterrenrestaurants. Maar om daar te komen, moet je eerst werken – en hard ook. Om elke dag zo productief te kunnen zijn als je favo CEO’s, is het van uiterste noodzaak dat je je dag begint als een winnaar. Met andere woorden: een strakke ochtendroutine is de sleutel tot succes als je miljonair wilt worden. Omdat zes nulletjes op mijn bankrekening mij ook wel wat lijkt, besluit ik dat ik vanaf nu ook mijn ochtenden productief wil invullen. Maar van welke ochtendroutine word je nou het snelst rijk?

Op dit moment heb ik ‘s ochtends ongeveer 25 minuten nodig om me klaar te maken. Ik sta een kwartier onder de douche, gebruik 5 minuten om me aan te kleden, 3 minuten voor mijn make-up, en 2 minuten om mijn tanden te poetsen. Voor de meeste miljonairs is dat wel anders. Oprah mediteert elke dag 40 minuten, Richard Branson gaat elke ochtend tennissen of kitesurfen en The Rock staat om 4 uur ’s ochtends op voor een killer workoutsessie. Je kunt niet vroeg genoeg beginnen met schatrijk worden, dus hoog tijd dat ik vijf van mijn favoriete miljonairs uitkies, en test hoe rijk hun ochtendroutine me kan maken.

Videos by VICE

Dag 1: Steve Jobs (8,7 miljard euro)

De wekker gaat om 6 uur ’s ochtends en ik heb meteen spijt van mijn goede voornemens. Ik strompel naar de badkamer en haal mijn telefoon tevoorschijn om mezelf, à la Steve Jobs, voor de spiegel een vraag te stellen: “ Als vandaag mijn laatste dag zou zijn, zou ik dan tevreden zijn met wat ik ga doen vandaag?”

Als het antwoord op die vraag te vaak achter elkaar ‘nee’ is, moet er iets veranderen, vond Steve. Maar al voor ik het wat lullig aan mezelf voorlees besef ik dat ik vandaag een verslag en dit stuk moet tikken. Als ik morgen dood zou zijn, had ik daar geen fuck om gegeven en was ik lekker wat anders gaan doen – speciaalbier drinken ofzo. Maar omdat vandaag statistisch gezien waarschijnlijk niet mijn laatste dag is, kom ik er niet onderuit. Zuchtend trek ik mijn zwarte coltrui en spijkerbroek aan, en ga aan het werk.

Ik werk eerst een paar uur thuis, want Steve schreef dat je je daar beter concentreert dan met de afleidingen van je werknemers, of in mijn geval, collega’s. Rond een uurtje of 11 vertrek ik dan toch richting kantoor. Het is warm, 28 graden, en ik heb spijt van mijn outfitkeuze.

Ik weet niet precies hoe lang je zo’n ochtendroutine vol moet houden om miljonair te worden, maar na een paar uur word ik ongeduldig. Ik open mijn bank-app en kijk of mijn miljonairsmindset me al enige winst heeft opgeleverd. Tevergeefs, ik sta 4,30 euro in de min. Ik maak 104,30 van mijn spaarrekening over. We beginnen met een frisse start, ja toch?

Dag 2: Tim Ferris (85 miljoen euro)

Dag twee begint met een twintig-minuten-durende meditatiesessie. Het is 5:30 en ik luister een YouTube-video van iemand die me vertelt hoe ik ‘gedachten als wolken voorbij moet laten varen’. Dat moet van Tim Ferris, de schrijver van The 4-hour workweek – ironisch, want als mijn werkweek vier uur besloeg, had ik op dit goddeloze tijdstip nog lekker in mijn nest gelegen.

Maar Tim Ferris niet. Voor hem is zijn ochtendroutine heilig. Hij wijt zijn succes aan zijn strikte ochtendregime, en is een ware goeroe op dat gebied. Als er iemand is die weet hoe je rijk wordt van een ochtendroutine, is het Tim Ferris.

Na de meditatie is het tijd voor mijn ‘vijf-minuten-dagboek’, om mijn persoonlijke doelen voor de dag vast te leggen. Dat is niet heel moeilijk: rijk worden. Tijdens het schrijven van mijn dagboek moet ik gefermenteerde Pu’er thee met kurkuma en gember drinken op precies 85 graden Celsius. Die verkopen ze niet bij de Albert Heijn, ik hoop dat mijn kop Minty Morocco mijn kans op miljonairsschap niet verkleint.

Vervolgens eet Ferris zijn ontbijt. Ik sla deze stap over, ik heb niets meer in de koelkast liggen en de supermarkt is nog niet open – het is namelijk 6. Uur. In. De. Fucking. Ochtend.

Desalniettemin lukt het me om op een lege maag een HIIT-sessie (high intensity intervaltraining) te doen, en daarmee heb ik Ferris hele ochtendroutine afgerond. Het viel mee. De rest van de ochtend gutst de adrenaline nog lekker door mijn lichaam van de cardio, en na een toch niet onproductieve dag open ik mijn app om te checken hoe het staat met mijn financiële gezondheid. Helaas komt de afschrijving van mijn huur elke maand weer als een verrassing – ik sta 31 euro in de min. Tijd voor een traktatie aan de tap.

Dag 3: Arianna Huffington (43 miljoen euro)

De oprichter van The Huffinton Post mag graag nog vóór haar werk mediteren, een spinningklasje én yoga-oefeningen doen. Waar ik mijn eerste twee dagen van dit experiment om vijf over zes naast mijn bed stond, zij het met grote tegenzin, schiet mijn hand deze ochtend direct naar de snoozeknop. Tien minuten later overkomt me hetzelfde, en nog eens tien minuten later gebeurt het weer – ik vermoed een samenhang met de IPA’s van de avond ervoor. Het lukt me nog net om de meditatiesessie te voltooien (ik doe mijn oortjes in en slaap lekker verder terwijl Headspace tegen me aan lult) maar tegen de tijd dat ik uit bed ben moet ik me meteen gaan klaarmaken voor werk. Die spinclass en de yogaoefeningen zitten er zeker niet meer in. Het blijkt dat je toch enige discipline nodig hebt om miljonair te kunnen worden.

Morgen wordt beter, beloof ik mezelf. Uit nieuwsgierigheid check ik toch even hoeveel ik vandaag heb verdiend. Niet verkeerd! Mijn ma heeft me 100 euro overgemaakt. Positieve karma van het mediteren, gok ik.

Tussenstand: 69 euro.

Dag 4: Gary Vaynerchuk (140 miljoen euro)

De wekker gaat weer om 6 uur, maar vandaag ben ik voorbereid. De avond ervoor heb ik speeches van ondernemer en mediamagnaat Gary Vaynerchuk gekeken om mijn motivatie een beetje op te krikken. Hij zegt allemaal inspirerende dingen zoals “mensen zeuren te veel” en “ik vind sporten ook kut, maar je moet het gewoon doen”.

Zijn mooie woorden werken. Ik sta, net als Gary, om 6 uur naast mijn bed, om kwart over 6 ben ik in het park aan het hardlopen, en nog voor kantooruren heb ik mijn zus gebeld.

Ik blijf de hele dag gemotiveerd, ik ben productief, en begin me echt een beetje miljonair te voelen. Ik besluit dat het lot wel een duwtje in de rug kan gebruiken en doe wat elke ondernemer op zo’n moment zou doen: ik koop krasloten.

Lang verhaal kort, ik ben tien euro aan krasloten armer. Tussenstand: 59 euro, na de boodschappen: 41,30.

Dag 5: Prinses Margaret (9 miljoen euro)

Niet alleen selfmade miljonairs volgen een strakke ochtendroutine. Prinses Margaret, zus van de Britse koningin, had ook zo haar vaste bezigheden voor ze haar dag begon. In tegenstelling tot de vorige programmaatjes was discipline in haar ochtend geen vereiste: prinsheerlijk sliep ze een gat in de dag, ging dan uitgebreid in bad om vervolgens het eerste wodkaatje te laten aanrukken. Ik slaap voor mijn gevoel een eeuwigheid uit, tot 9 uur, en krijg ontbijt op bed (ik overtuigde mijn vriendin om me bagels te komen brengen omdat ik anders dit stuk écht niet af kon schrijven).

Na haar royal breakfast luisterde prinses Margaret steevast twee uur naar de radio en las ze de krant – omdat ik een millennial ben, geen radio heb en niet eens weet waar je een krant zou moeten kopen, luister ik naar podcasts en lees ik de Volkskrant online.

Nog voor het middaguur slaat heb ik al mijn eerste twee cocktails op en er zullen er nog een aantal volgen. Dit is hoe ik me het miljonairsleven inbeeldde. Of het ook echt toevoegt aan mijn productiviteit is een tweede: het duurt nog even voor mijn salaris en stufi worden gestort en nog langer voor ik, zoals mijn koninklijke voorbeeld, een paar miljoen euro en wat paleizen van mijn familie krijg toegeschoven.

Toch ben ik niet ontevreden: per saldo ben ik er na een werkweekje 45,30 euro op vooruitgegaan, toch 0,00453 procent van dat miljoen. Als er iets is dat ik heb geleerd, is het wel dat miljonairs ochtendmensen zijn – ik ben dat wat minder. Rijk worden vergt enige moeite, en de meeste van mijn inspiratiebronnen zijn al hard aan het werk als de rest van ons gepeupel nog lekker ligt te pitten. En dat doen ze niet alleen voor een vijfdaags experiment, maar elke dag. Misschien besluit ik om ooit in de toekomst mijn ochtendklok nog eens met een half uur of uurtje te vervroegen, maar morgenochtend ga ik eerst even uitslapen.

—

Hou je ook zo van geld? Like VICE Money en ontvang dagelijks gratis geldverhalen: