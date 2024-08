Ik at een dag uit de 35%-kortingsbak van de super

Boodschappen zijn duur. Mijn moeder zei het vroeger al, als ik in de supermarkt met mijn dikke vingertjes wees naar alle dingen die ik wilde hebben. Nu ik zelf de boodschappen betaal kan ik concluderen dat mijn moeder gelijk had. Boodschappen zijn inderdaad duur.



Om als student een beetje comfortabel de maand door te komen en wat geld over te houden voor bier, is het handig om een paar trucjes te kennen. Je groenten en fruit op de markt halen bijvoorbeeld, of zoveel mogelijk shit in de bonus kopen. Of je koopt gewoon spullen met kortingsstickers.

In ongeveer iedere Albert Heijn vind je een stapel zwarte kratten met daarin alle vergeten producten. Het is de treurige plek waar dingen die niemand wil hebben komen om te sterven. Verzamelen zich in die bakken genoeg spullen om daadwerkelijk van te leven, of moet je geluk hebben dat je tussen de panty’s en wasmiddel iets eetbaars vindt? Ik zocht het uit en probeerde een dag te overleven van de spullen die ik in de kortingsbakken van de supermarkt vond.

Het is even grabbelen, maar er blijkt verrassend veel eetbaars onder de lagen tandpasta en wc-papier te liggen. Mensen die een avondje kapot willen gaan op chocola en oude rosé zullen deze kortingsbakken erg waarderen. De zwarte bakken liggen verder vol met tubes mayo, pakjes Taksi en oploskoffie. Uiteindelijk vul ik mijn mandje met onder andere een pakje halal boterhamworst, flesje ananas-mango chilisaus, fles prikwater met frambozensmaak, en Honig-mix voor groentesoep.

Als ik net wil vertrekken valt mijn oog op het meest hartverscheurende artikel van de hele kortingsbak: een doosje Milka bonbons in de vorm van hartjes. Waarschijnlijk een overgebleven relikwie van een lang verstreken Valentijnsdag. Ik besluit het doosje van zijn eeuwige plek in de kortingsbak te verlossen.

Ontbijt



Normaal ontbijt ik met een bakje muesli met melk. Helaas waren beiden niet te vinden in de kortingsbakken. Wat ik wel heb kunnen vinden is halal runderboterhamworst met paprika en een doos crackers. De verpakking is nogal naar de haaien en wat ik aantref heeft meer weg van paneermeel dan van volwaardige crackers. Gelukkig weet ik er eentje in relatief goede staat uit te vissen. Het ontbijt is karig, maar ik heb trek dus zal het ermee moeten doen. De worst smaakt trouwens best lekker. Als boterhamworst, maar dan met paprika.

Lunch



Het ontbijt van één stoffige cracker met een schijfje halalvlees is niet de bodem die ik gewend ben. Daarom begint mijn maag vroeger dan normaal te knorren. Mijn hoofd staat totaal niet naar nog wat gebroken stukjes cracker, dus ik besluit op zoek te gaan naar een alternatief.

Ik trek wat kastjes open en vind onder een laagje stof twee oude sneetjes brood. Het is een beetje vals spelen, want ik heb ze niet uit de kortingsbak gehaald, maar als ik er nu niets mee doe worden de boterhammetjes in de prullenbak gegooid, en zoals de kortingsstickers ook al zeggen: “Weggooien is zonde”.

Nu ik de regels toch aan het verbuigen ben besluit ik ook een plak 30+ kaas van een huisgenoot te stelen en een tosti met halal boterhamworst te maken. Het resultaat ziet er helemaal niet verkeerd uit en met een plasje ananas-mangochilisaus ernaast lijkt het haast alsof ik een prima lunch voor mezelf heb gemaakt. Helaas smaakt het ding naar karton. Zelfs extra chilisaus weet de tosti niet te redden. Ik geef de 30+ kaas de schuld, kaas hoort vet te zijn.

Tussendoortje

Dankzij mijn vroege lunch heb ik snel weer trek. Tijd om de halal boterhamworst – die me inmiddels al aardig mijn neus begint uit te komen – tevoorschijn te toveren. Samen met wat zilveruitjes en een toefje mosterd maak ik het zieligste borrelplankje in de geschiedenis van borrelplankjes.

Avondeten

Het is bijna zeven uur en ik heb het geluk dat mijn huisgenoten de deur uit zijn zodat ik ze niet hoef lastig te vallen met mijn twijfelachtige creatie deze avond. Ik vond in de kortingsbakken een verfomfaaid doosje Honig-mix voor groentesoep. Zelf toevoegen: soepgroenten en soepballetjes. Soepballetjes waren er in de kortingsbak niet, maar wat ik wel kon vinden was een verpakking Kips Beefburgers. Van die dingen die normaal bij de knakworsten in het schap liggen en die een prima vervanger zouden zijn voor een hockey puck. Verse groenten liggen niet in de bak en het enige wat ik in blik kan vinden zijn linzen. In het koelvak bij de groenteafdeling vind ik voorgesneden groenten voor spaghetti of macaroni met een kortingssticker erop. Ui, prei en paprika, goed genoeg voor een soepje.

De burgers zijn normaal gesproken bijzonder lang houdbaar. Die van mij nog drie dagen. Ik wil niet weten hoe lang ze al in de supermarkt liggen. Ze ruiken naar een mengelmoes van leverpastei en kattenvoer en smaken naar hoe ik me voorstel dat betonmortel smaakt. Ondanks de brokjes burger smaakt het soepje aardig. Met een paar druppeltjes tabasco krijg ik het kommetje zelfs helemaal leeg.

Borrel



Mijn soepje is aardig gezakt en ik krijg zin in drank. Normaal zou ik een flesje bier opentrekken, maar aan bier ontbrak het helaas in de kortingsbakken. Wat er voldoende was, was wijn. Mijn oog viel op een bijzonder billig uitziende fles bubbeltjeswijn met een champagnekurk en een rode strik aan het etiket. Samen met de valentijnschocolaatjes en een geurkaars die ik voor een halve euro wist te scoren ben ik er in geslaagd het minst mannelijke borreltafeltje ooit te maken. Ik besluit me bij de invulling van deze avond neer te leggen en zet een RomCom met Hugh Grant op.

Conclusie

Je kan prima leven van de producten in de kortingsbak, al was het niet heel erg smakelijk. Heel gezond trouwens ook niet, aangezien er geen verse groenten en fruit in de bakken liggen. Daarnaast is het hele doel van uit die kortingsbak eten geld besparen. In totaal heb ik ongeveer 10 euro korting gekregen. Ik heb alleen wel voor 25 euro aan boodschappen gedaan, wat betekent dat ik 15 euro heb uitgegeven en dat is een stuk meer dan ik normaal doe. Als je op je centen moet letten zou ik dus een andere strategie zoeken. Als je je ziek wil eten aan afgedankte chocolade en dronken wil worden van zoete wijn, dan zijn die bakken echter de hemel.