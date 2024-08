Ik probeerde een ejaculerende dildo uit en leerde een hoop meer dan ik had verwacht

Voor ik begon met dit artikel, had ik nul ervaring met dildo’s. Als een cisgender, heteroseksuele vrouw die absoluut niet zo kinky is als je zou verwachten van een sekscolumnist, heb ik nooit het verlangen gehad naar een pikvervanger. (Fallusvormige vibrators zijn iets heel anders, trouwens.)



De mensen met wie ik in bed beland hebben geen vibrerende penissen, dus waarom zou ik achter een neplul aangaan die net zo goed niet vibreert, oftewel: een dildo? Soms gebruik ik wel eens een vibrerende cockring, maar dat is ongeveer de wildste uitspatting in mijn seksleven.



Dus toen ik een mail kreeg over POPDildo, een dildo die ‘ejaculeert’, was ik behoorlijk in de war. Sommige mannen denken dat we er verzot op zijn – ik kreeg een keer een foto toegestuurd van een man terwijl hij net bezig was zijn zaad te lozen, alsof ik dat onweerstaanbaar zou vinden –, maar ejaculeren is juist het meest irritante deel van een penis in je lijf toelaten. Angst voor zwangerschap, vlekken, soa’s, een paar uur later plots een klodder uit je voelen vloeien – waarom zou iemand nepsperma willen implementeren in een neppik?



De wereld van seksspeeltjes is niet bepaald wonderschoon te noemen, maar toch was dit eigenlijk best fraai. De POPDildo, volgens de verkooptekst speciaal op de markt gebracht voor “lhbt’ers, transmensen, gehandicapten, impotente mensen en serodiscordante paren (waarbij een van de twee seropositief is),” spuit de dildo een “sperma-achtige substantie” uit, gemaakt van gedemineraliseerd water en plantaardige cellulose. Ik vroeg Stephanie Berman – de bedenker en baas van Berman Innovations, waar POPDildo door ontwikkeld is – hoe ze überhaupt op het idee was gekomen – en realiseerde me gelijk hoe heteronormatief die vraag was. Het product kan stelletjes namelijk helpen zwanger raken. Berman vulde de dildo bijvoorbeeld met sperma van de spermabank, net als veel andere mensen die laaiend enthousiast zijn over de POPDildo en niet op de traditionele manier zwanger kunnen raken.



“Mijn vrouw en ik probeerden thuis zwanger te raken, we gebruikten pipetjes en injectiespuiten zonder naald, en we raakten erg ontmoedigd,” vertelde Berman. “Ik begon andere opties voor zelfinseminatie te onderzoeken. Toen ik niets vond, begonnen de wieltjes in mijn hoofd te draaien. Heteroseksuele koppels kunnen, als ze zwanger willen raken, seks hebben waar en wanneer ze maar willen; waarom zouden niet-heteroseksuele stelletjes niet diezelfde kans moeten kunnen krijgen?” Ze voegde eraan toe dat cismannen met een erectiestoornis ook positieve feedback op het product hebben gegeven.

Maar hoe zit het dan met mensen die helemaal niet zwanger willen worden? Waarom zou je dan niet gewoon een normale dildo gebruiken, die niet ejaculeert? Ik raakte hierover in gesprek met een queer vrouw die een relatie heeft met een vrouw, en zij leek geïntrigeerd. “Ja, ik zou dat best willen proberen, maar ik denk niet dat we er heel regelmatig gebruik van zouden maken,” vertelde ze me. “Maar in het goede scenario of de juiste fantasie zou het wel interessant kunnen zijn.”



Sadie Synn, een transvrouw en professionele dominatrix, merkte op dat het product voor een dramatische climax zou kunnen zorgen in situaties waarin dat anders onmogelijk zou zijn. “Veel mensen hebben die fantasie, het object van iemands orgasme zijn, een fantasie van bevestiging,” vertelde ze. “Ik denk dat we heel kwetsbaar zijn als we seks hebben of kinky dingen uitproberen. De hang naar bevestiging over wie we als mens zijn en aantrekkelijk zijn voor onze partners maakt daar een belangrijk onderdeel van uit.”



Omdat ik een journalist ben, moest ik het product natuurlijk ook zelf uitproberen. Ik deed net alsof ik aan mijn normale masturbatieritueel begon, ruimde mijn kamer een beetje op en zette een rustgevend muziekje aan. Vervolgens begon ik de zachte, geaderde dildo in elkaar te zetten. Toen ik het ding door mijn handen heen liet glijden, voelde ik dat het materiaal – siliconen van medische kwaliteit – van hoge kwaliteit was. Ik haalde het plastic buisje door de schacht heen, en maakte een soort ballonnetje vast aan de basis, waar ik mijn gekozen vloeistof uit zou kunnen pompen. (Ik vulde het ding met wat wietglijmiddel dat ik nog over had. Wat er ook zou gebeuren, ik zou in ieder geval high worden.)



Ik begon te masturberen zoals ik normaal zou doen, namelijk door een beetje te spelen met een vibrator (dit keer was het de Power Play Rabbit). Toen wisselde ik die in voor een clit-only vibrator, hield die in mijn ene hand, en manoeuvreerde met de ander de POPDildo bij me naar binnen. De penetratie in combinatie met de stimulatie van mijn clitoris voelde fijn, maar toen ik stopte met de vibrator, voelde het naar binnen en buiten gaan van de dildo wel oké, maar niet per se geil. Toen ik me herinnerde dat ik ook nog de ‘zaad’-functie moest testen, was ik even heel ontmoedigd en zeker niet opgewonden. Het was als zo’n drummersoefening, waarbij je ritmisch en tegelijkertijd op je hoofd moet kloppen en over je buik moet wrijven.



Ik trok ‘m eruit en drukte op de bult die vastzat aan de piktube, waardoor de wietgel over mijn buik spoot. Dus ja, de ervaring leek inderdaad best op het echte leven. Na een paar momenten waarin ik in mijn hoofd probeerde na te gaan hoe ik hier in hemelsnaam terecht was gekomen, gebruikte ik de gel die op mijn buik lag om mee te masturberen – zonder dildo. En zo kwam het allemaal toch nog hartstikke goed.