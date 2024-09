Ik probeerde een Slow Art Walk, zodat jij het niet meer hoeft te doen

Kunst kijken is leuker en makkelijker dan je denkt. Tijdens de Nationale Museumweek is er op Creators extra veel aandacht voor kunst die je – je raadt het al – in het museum kan bekijken. Er zijn werkelijk o-ver-al musea waar veel leuks te beleven is. Je hebt echt geen reden meer om je reet niet linea recta naar het museum te bewegen.

Terwijl ik mijn tanden poets, wurm ik me in een broek, schuif ik in een paar schoenen en prop ik wat spullen in een rugzak. Binnen twintig minuten moet ik voor een ‘Slow Art Walk‘-tour in het Cobra Museum in Amstelveen zijn. Het is een half uur fietsen. De zon schijnt, het is zaterdagmiddag en ik heb een lichte kater. Met andere woorden: ik heb niet bepaald zin om héél erg traag door een donker museum te wandelen. Want dat is wat ik me inbeeld bij een Slow Art Walk.

Maar Gundy van Dijk, organisator en oprichter van de International Slow Art Day legt me uit dat er veel meer achter schuilgaat. “International Slow Art Day is een wereldwijde oproep door kunstinstellingen die bezoekers uitnodigt om zichzelf uit te dagen en langer bij een kunstwerk stil te staan,” zegt Gundy. “Een bezoeker staat gemiddeld tussen de negen en dertig seconden voor een kunstwerk. Omdat je zo kort kijkt, oordeel je vaak heel snel. Tijdens een Slow Art Walk sta je tot dertig minuten bij een kunstwerk stil. Je krijgt geen uitleg van een gids, maar moet zélf aan je medebezoekers vertellen wat je ziet.”

