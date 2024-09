Ik at een week lang alleen maar geel voedsel om gelukkiger te worden

Vergeet antidepressiva, mindfulness en peperdure therapie. Onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat je je mercury retrograde-melancholie en gebrek aan zonnevitaminen simpelweg kan oplossen door geel voedsel te eten. Dit concludeerde The Happy Egg Company nadat het aan duizend Britten vroeg van welk voedsel ze gelukkig worden. Op drie staat banaan, nummer twee is macaroni & cheese en nummer een is — je raadt het al — een omelet. Maar hoe serieus kun je de onderzoeksresultaten nemen van een organisatie die zichzelf een vrolijk ei noemt en slogans heeft zoals “egg-stra fun”?

Aangezien het mei is, het maar blijft miezeren en mijn tenen er nog steeds afvriezen zodra ik een stap buiten zet, kan ik een wel vleugje blijdschap in m’n leven gebruiken. En laat een dergelijk experiment nou nét de soort uitdaging zijn waar ik op zat te wachten. Ik ga de proef op de som nemen door een werkweek lang enkel geel voedsel te eten. En op het einde van de week ligt hopelijk de blauwdruk voor mijn ’tien-stappen-naar-een-gelukkig-leven’-bestseller klaar.

Vooravond van het onderzoek

Ik krijg al stress als ik aan alle restricties denk. Ik eet bijvoorbeeld nooit zoveel suiker als op de dag dat ik beslis om met suiker te kappen. Zoals mijn moeder het zo mooi verwoordt: “Het is als zand: als je je hand toeknijpt, vloeit het weg, maar als je je hand open houdt, blijft het mooi liggen.” Ik ben het zand, geel voedsel is de hand en ik krijg claustrofobie als ik besef dat ik enkele dagen lang enkel en alleen geel voedsel mag eten. Wat als ik zin heb in komkommer? Croissants? Spinaziepizza van Dr. Oetker? Koffie? Gaan mijn afkickverschijnselen van gekleurd voedsel niet juist zorgen voor een zeer duistere, deprimerende gemoedstoestand in plaats van de opgewekte vrolijkheid die me beloofd wordt?



Dat brengt me meteen bij m’n volgende probleem: hoe krijg ik de échte, staalharde cijfers die me tonen hoe efficiënt het onderzoek is? Op dat laatste heb ik deze oplossing: een hele simpele test. Na tien vraagjes krijg ik een cijfer op een schaal van een tot en met tien dat aantoont hoe gelukkig ik ben. “Het is natuurlijk heel moeilijk om je geluk nauwkeurig te meten, maar toch!,” vertelt het onderzoek me. Ik ben duidelijk in de handen van professionals en heb er dus alle vertrouwen in. Vandaag krijg ik een 8/10. Ik ben ‘behoorlijk gelukkig’.

Mijn huidige stand op de geluksmeter



Dag 1



Ik heb niet zo’n aversie voor maandagen als werkmensen met een kater of Garfield. Ik hoef namelijk niet te gaan werken en sta lekker uitgeslapen op. In de Albert Heijn voel ik me wel een gigantische idioot als ik mijn obsceen gele aankopen afreken, maar ik heb er meer zin in dan verwacht. Vandaag eet ik maiswafel met banaan, een stukje citroencake en drink ik gemberthee als ontbijt. Als middagmaal maak ik safraanrijst met een maisburger en eet ik een boterham met oude kaas en mosterd als avondmaal. Tussendoor eet ik stukjes ananas. Ik heb mijn felgele trui aan en giechel telkens als ik in de koelkast kijk. Ik moet toegeven dat geel een vrolijk kleur is en dat dag één van het experiment geslaagd is. Het verbaast me dan ook niet dat ik een 9/10 krijg op de gelukstest. Afgaand op deze test zou je kunnen stellen dat ik elk moment kan uitbarsten in het spontaan zingen van Disney-nummers, waarna logischerwijs fluitende vogeltjes op mijn schouders komen zitten. Ik ben gelukkig!



Dag 2

Het regent, ik heb mijn kostbare slaaptijd verspild aan eindeloos scrollen op Instagram en vertrek met gigantische wallen onder m’n ogen naar het VICE-kantoor. Er zijn bananen en ik heb restjes eten en wat cake van de vorige dag mee. De drang om koffie te drinken is ook te groot, dus ik doe er een snuifje kurkuma bij. Ik heb m’n portie cafeïne binnen, de gelige smurrie moet ik er maar bij nemen.

Geel wordt direct heel wat minder appetijtelijk onder fel tl-licht en wat moet je met fucking safraanrijst als je collega’s potjes met lekkere pastasalade en afhaalchinees zitten leeg te lepelen. ’s Avonds verwen ik mezelf met frietjes met joppiesaus, waardoor ik er al wat meer tegenaan kan. Westworld binge-watchen en een lang bad nemen, helpt ook. Volgens de gelukkigheidstest krijg ik wel maar een 7/10. “Je hebt regelmatig gelukkige momenten, maar ook ups en downs daarin, je kunt nog flink winnen in het versterken van je geluksgevoel!” luidt de ijzersterke analyse waar Freud nog een puntje aan kan zuigen. Ik haal snel een onrijpe en dus nog supergele mango uit de keuken en begin verwoed te eten.



Dag 3

Woensdag is misschien wel de rotste dag van de week: je bent nog volop aan het werk en het weekend is nog net te ver weg om al te beginnen met dromen. Door gebrek aan inspiratie en omdat de carpaccio van ananas met citroensorbet en gesuikerd sap die ik vind op een forum niet als iets klinkt wat ik op een nuchtere maag aankan, eet ik wéér een banaan en stukjes mango. Ook maak ik – The Happy Egg zou trots zijn – een omelet met gele paprika en pepertjes. Ik heb intense cravings naar chocolade. Maar als ik dit experiment nog geen drie dagen kan volhouden, heb ik officieel de wilskracht van een slap triest bungelend pikkie.

Vandaag krijg ik maar een 6/10 van mijn online psycholoog, ondanks dat ik mijn mond en maag moedwillig en vol toewijding heb volgestouwd met gele dingen! Geel lijkt, in tegenstelling tot wat Het Blije Ei me heeft beloofd, niet een ultieme geluksbrenger maar juist een soort molensteen om mijn nek te zijn. Maar goed, het is nog maar woensdag.





Dag 4

Ik heb hier ei-genlijk helemaal geen behoefte aan, yo.

Overal waar ik kijk, word ik aangerand door die tergende kanariekleur. Plots heeft iedereen een gele auto, gele kleren en in winkels is overal geel voedsel te zien. Het valt me ook op hoe die verdomde Minions langzamerhand het stadsbeeld aan het overnemen zijn. En ik word zelfs begroet door een man die volledig in het geel geschilderd is. Van kop tot teen. In het geel!

Zit ik in The Truman Show?

Ik besef dat ik langzamerhand een dwangneurose aan het ontwikkelen ben door m’n fixatie met deze kleur. Maar ik geef niet op en prop me – met zware tegenzin – vol met een maiswrap (ik lust niet eens mais). Als toetje probeer ik voedsel dat rechtstreeks uit het menu van mensen zonder smaakpapillen met een doodswens lijkt te komen: bananensnoepjes. Ik mieter ze meteen weer de vuilnisbak in. Ik raak er steeds meer van overtuigd dat de kleur geel het op me gemunt heeft. Voor de gelukkigheidstest haal ik nog steeds maar 6/10 en kan dus “nog flink winnen in het versterken van mijn geluksgevoel.” Helaas houdt mijn online psycholoog geen rekening met achtervolgingswaanzin en paranoia.