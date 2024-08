Ik probeerde mannen te versieren op Tinder met aubergines, kip en ribbelchips

Ik hou van mannen die écht goed eten kunnen waarderen en ik ben niet de enige. Volgens een onderzoek van dating-app Zoosk kan het vermelden van voedsel een positieve of negatieve invloed hebben op het aantal matches. Ze onderzochten de profielen van meer dan 3,7 miljoen Zoosk-gebruikers. Guacamole en aardappel zijn succesnummers, terwijl gefrituurde kip en zoete aardappel je status van eeuwige vrijgezel versterken. Aubergine zou de meeste berichten opleveren. Niet gek, de aubergine-emoji wordt vooral dubbelzinnig ingezet.

Ik heb deze onderzoeksresultaten grondig getest op mijn favorite dating-app Tinder. Misschien hengel ik wel de liefde van mijn leven binnen. Ik maakte vijf foto’s van mijzelf met guacamole, aardappel, gefrituurde kip, zoete aardappel en aubergine en schreef een passende bio voor mijn Tinderprofiel bij elk product. Elke dag testte ik een nieuwe foto met vijftig likes uit om te zien hoe succesvol ik scoor.



Ik wil bij deze mijn excuses aanbieden aan alle mannen die me in deze periode tegen zijn gekomen op Tinder.

De aardappel

In mijn ogen is er niets sexy aan de aardappel. Ik vind het maar een vreemd ding met putten en vreemde uitsteeksels. Toch gaat die volgens het onderzoek waarschijnlijk behoorlijk wat likes opleveren. Een foto met een zak aardappelen slaat nergens op, dus grijp ik een zak chips om mezelf te presenteren als pieperfan. In mijn bio staat dat ik euforisch word van het krakende geluid van een zak chips.

Laat het swipen beginnen.

Van de 50 mannen drukten er maar liefst 42 op het groene hartje. Geen slechte score voor zo’n onooglijke groente. Mijn zak chips is voor veel gasten de ideale aanleiding om Netflix & chill voor te stellen, moderne codetaal voor een potje seks.

Deze guy vindt dat chips prima als dessert kan dienen. Ik vind hem wel leuk.

De potentiële liefdes komen met originele ideeën voor mijn avondmaaltijd en zien hun kans schoon hier een date uit te slepen.

De gefrituurde aardappelschijfjes zijn kennelijk een ideaal lokmiddel voor een seksdate.

Ik begin te twijfelen of deze gozers vallen op mijn iets te zwoele foto of dat ze gewoon enorm van aardappels houden. Wat ik wel weet zijn de favoriete chipssmaken van acht mannen. “Doritos hot. Lays rood, blauw en geel, af en toe vergezeld met een beetje hasj om te ontspannen.”

Guacamole

Als ik in mijn echte leven op Tinder een gast met guacamole op de foto zie staan, ben ik meteen verkocht. Het kan mij dan weinig schelen dat hij op zijn volgende foto pronkt met een karper, of dat hij zijn bio afsluit met het woord greetz. Mijn liefde voor guac is groot, en ik begrijp voor de volle honderd procent dat de groene dip moet zorgen voor een stroom aan matches.

Van de 50 swipes, krijg ik maar liefst 46 likes. Opvallend is dat veel mannen beginnen over mijn bio, waarin staat dat ik geen knoflook in mijn guacamole doe. Dit is overigens niet echt zo, in mijn echte leven stroomt er knoflook door mijn aderen.

Zie hier mijn Twentse onschuld. Ik dacht werkelijk dat hij met een of ander gerecht op de proppen zou komen.

Mijn lievelingsdip leidt tot heel wat creatieve oneliners en ontvang ik 19 gesprekken. Guacamole doet het goed op alle fronten.

Ik haakte af bij Thierry Baudet, de Nederlandse politicus.

Als je op café graag opschept over de berg Tindermatches die je binnensleept, je weinig waarde hecht aan diepgaande gesprekken, of als je lid bent van het Forum van Democratie, raad ik je een foto met guac sterk aan.

Zoeteaardappelfriet

Volgens het onderzoek van Zoosk is de zoete aardappel een enorme afknapper. Ik denk dat de tsunami aan instagramfoto’s van zelfbenoemde gezondheidsfanaten hier aan bij heeft gedragen. Ik ben benieuwd hoe ze reageren op mijn bio, waarin ik het vreselijke woord ‘foodie’ gebruik en nog even vermeld dat ik ‘100% vegan’ ben.

De likes zijn een pak minder deze keer. Van de 50 swipes krijg ik deze keer 30 likes. Geen slechte score, maar ik ben minder populair dan bij de vorige foto’s. Mannen weten niet goed wat ze aanmoeten met mijn liefde voor het oranje superfood. Wel kom ik te weten dat iemand champignons lekker vindt en dat ik in China moet zijn als ik een man wil vinden die net als ik een liefde voor de oranje knol heeft.

Ik strooi met wat zoete aardappelgrapjes. Helaas heeft dit geen effect.

Deze gast is bijzonder praktisch en vraagt of ik nog op meerdere sociale mediakanalen te bewonderen ben.

Kent iemand de aflevering van ‘Ik heb HET nog nooit gedaan’ waarin maagd Marc en zijn date gaan paardrijden? Door dit geweldige stukje televisie besloot ik nooit, maar dan ook nooit, op een eerste date te gaan paardrijden.

Gefrituurde kip

Uit het onderzoek blijkt dat gefrituurde kip niet al te best ontvangen wordt. Misschien zijn mensen bang om vleugeltjes af te kluiven op een eerste date? Mijn likes zouden door de vette hap drastisch moeten dalen. Om te voorkomen dat ik de dupe word van vele afkluifgrappen, kies ik voor een foto met kipnuggets en zeg ik in mijn bio dat ik een date met gepaneerde hoentjes wel zie zitten.

Zwijmelen boven een doos kip zien 20 mannen wel zitten. Ik krijg 45 van de 50 likes. De reacties zijn deze keer iets creatiever dan het gebruikelijke “Heyy, alles goed?”.



Een uitgebreide beschrijving van een mogelijke eerste date

Vrijwel alle mannen die ik sprak zijn ontzettend praatgraag. Het zijn echte doorzetters, want zelfs wanneer ik mijn wil om te reageren verlies, praten ze stug door.

Aubergine

Zou mijn auberginefoto een primeur zijn? Het is behoorlijk lastig om nonchalant met twee fallusvormige groenten in je hand op de foto te gaan. Houden mannen oprecht van de paarse groenten, of zien ze kans hun eigen aubergine te voorzien van wat beweging? Om het vuur nog even aan te wakkeren, plaats ik in mijn bio een simpele hart-emoji naast een aubergine-emoji. Misschien gaan mannen wel op mijn assertieve manier van communiceren in.

Volgens het onderzoek is aubergine een slechte keuze om jezelf positief in de markt te zetten. Wel zou het veel berichten op moeten leveren. Het onderzoek heeft gelijk, want de wederzijdse likes vallen tegen. Ik krijg 33 van de 50 likes. De gesprekken doen het zoals voorspeld best goed, ik ontvang 16 berichten.

Deze gast had beter op moeten letten op school

Verder verlopen mijn gesprekjes eigenlijk vrij soepel. Ze denken vaak te weten waar ik naar op zoek ben.

Anderen waren erg hoopvol op een positieve uitkomst.

Als je twee keer een dubbel (!!) uitroepteken gebruikt, zal het sowieso niets worden tussen ons

Als je een manier zoekt om je matches op te krikken, is een foto met chips, guacamole of gefrituurde kip een goed idee. De foto’s en bio’s waren vaak een goede aanleiding voor interessante gesprekken. Als het gesprek toch doodliep, had ik tenminste wat inspiratie opgedaan voor het avondeten. De echte topper was, zoals het onderzoek al aangaf, de guacamole. Behalve 46 likes, kreeg ik hier ook de meeste berichten, namelijk 19.

Ik heb me een aantal avonden goed geamuseerdmet dit experiment. Mijn culinaire droomman heb ik helaas niet gevonden. Toch blijf ik hoopvol, hij is waarschijnlijk op dit moment ergens op de wereld de perfect rijpe avocado aan het zoeken in de supermarkt voor een enorme pot guacamole.

