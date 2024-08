Ik probeerde op elke mogelijke manier klaar te komen en dit is wat er gebeurde

Toen ik nog niet eens een tiener was, gaf mijn moeder me een boek over voortplanting. Ik bladerde door de vergeelde bladzijden van het boek uit de jaren zestig en kwam terecht op een bladzijde over het vrouwelijk orgasme. Ik herinner me een bepaalde zin nog goed: “Vrouwen kunnen alleen een orgasme krijgen door stimulatie van de clitoris.”

Jarenlang heb ik dit geloofd. Ik heb veel seks gehad in verschillende standjes, maar toch kon ik alleen klaarkomen door mijn clitoris – precies zoals mijn moeders seksboek had voorspeld.

En ik ben niet de enige. “Uit onderzoek blijkt dat slechts 18 procent van de orgasmes van vrouwen ontstaat door penetratie,” zegt Laurie Mintz, psycholoog en auteur van Becoming Cliterate: Why Orgasm Equality Matters – And How to Get It. “De overgrote meerderheid krijgt alleen een orgasme in de vorm van clitorale stimulatie.”

Ondanks het feit dat de meeste vrouwen alleen een orgasme krijgen van clitorale stimulatie, lezen we vaak over andere, exotischere manieren van klaarkomen. Afhankelijk van wie je het vraagt, bestaan er tussen de twee en twaalf soorten vrouwelijke orgasmes.

“Wetenschappers zijn er nog niet over uit,” zegt Mintz. “Er worden verschillende soorten orgasmes bereikt door stimulatie van een specifiek orgaan of gebied, en uit sommige onderzoeken blijkt dat verschillende delen van de hersenen worden geactiveerd tijdens verschillende soorten orgasmes. Maar niemand weet exact hoeveel soorten vrouwelijke orgasmes er bestaan.”

Maar wie kan het wat schelen wat die domme wetenschappers weten over het vrouwelijk orgasme? Waar de wetenschap tekortschiet, ben ik er om moedig het pad van het vrouwelijk genot te bewandelen. Hoeveel verschillende soorten orgasmes kan ik krijgen? Ik rende naar mijn extreem gewillige vriendje, zegde al mijn sociale verplichtingen af en ging aan de slag.

De auteur en haar vriend. Foto van de auteur

Orgasmezoektocht 1: Clitoraal

Gaap! Dit is makkelijk. Na wat haastig voorspel draait mijn vriend me om en stoot ik mijn enkel aan het stalen bedframe. Hij vraagt of het goed gaat, maar ik weet dat het hem niet kan schelen. Hij wil gewoon zijn pik in me stoppen, en dat is oké – zijn pik voelt goed!

Hoewel dit niet het beste orgasme zal zijn dat ik ooit zal ervaren, is op z’n hondjes mijn favoriete standje, omdat ik op deze manier mezelf kan bevredigen en ondertussen ook geniet van vaginale penetratie.

Ik kom klaar met de snelheid en efficiëntie van een tienerjongen die voor het eerst op PornHub zit. Mijn vriend komt ook klaar, maar dat boeit me niet – dit experiment gaat over mij! Heb ik al gezegd dat ik van mijn baan houd?

Volgens Beverly Whipple, een auteur, onderzoeker en hoogleraar, was dit niet alleen een clitoraal of vaginaal orgasme, maar een “gemengd orgasme.” “De clitoris wordt voornamelijk geïnnerveerd door de schaamzenuw, de vagina voornamelijk door de bekkenzenuw en de baarmoederhals voornamelijk door de hypogastrische-, bekken- en vaguszenuwen,” zegt ze. “Het stimuleren van elk van deze regio’s kan tot een orgasme leiden, maar de gecombineerde stimulatie van alledrie de regio’s tegelijk – een ‘gemengd orgasme’ – heeft een toegevoegd effect.”

Hoe briljant deze combinatie van vagina en clitoris ook is, het is tijd om verder te gaan. Volgende halte: bekkenzenuw.

Orgasmezoektoch 2: De g-spot

Ik ben sceptisch over het bestaan van de g-spot, want ik heb een theorie dat mannen de g-spot bedacht hebben als een excuus om niet te hoeven beffen.

“De g-spot is te vinden aan de voorwand van de vagina, langs de urinebuis, vlakbij de 12-uurspositie, als de vrouw op haar rug ligt,” lees ik in het seksuele handboek De wetenschap van het orgasme. “Door het diepliggende weefsel rondom de urinebuis te stimuleren met een ‘kom hier’-beweging tegen de interne vaginale wand, wordt zeer waarschijnlijk een orgasme geproduceerd.”

Geheel volgens de instructies lig ik op mijn rug, terwijl mijn vriend klungelig naar mijn inwendige klok zoekt. Ik neem het hem niet kwalijk dat hij er moeite mee heeft om een analoge klok in te beelden – we leven immers in een digitaal tijdperk. Na wat stevige begeleiding stuit hij uiteindelijk op de 12-uurspositie, maar al dat gepraat over de tijd is niet sexy. En trouwens, vaginaal vingeren zonder stimulatie van de clitoris is als nacho’s zonder dip: het kan ermee door, maar het is niet geweldig.

Het gebied voelt zeker anders en is gevoeliger dan andere gebieden, maar zoals ik al dacht is het niet genoeg om me klaar te laten komen. Alleen als ik mijn vingers erbij betrek en mijn clitoris stimuleer, krijg ik een – wederom gemengd – orgasme.

Foto van de auteur

Orgasmezoektocht 3: Het baarmoederhalsorgasme

Pikken die mijn baarmoederhals raken associeer ik met eerdere ervaringen met lomperiken die me ruw doorboorden, dus ik ben bang dat de zoektocht naar een baarmoederhalsorgasme pijnlijk zal zijn.

Om de baarmoederhals het beste te stimuleren, zou het koppel “een positie moeten innemen, waarbij diepe penetratie van de penis mogelijk is,” volgens The Orgasm Answer Guide. “Bij een positie ligt de vrouw op haar rug met haar benen omhoog, rond de rug of nek van de man geklemd. Diepe penetratie is makkelijker als de vrouw haar benen naar haar lichaam trekt. Een kussen onder de onderrug van de vrouw plaatsen kan ook diepe stimulatie toelaten.”

Ik steek een veel te dure kaars aan om mijn gedachten af te leiden van de mogelijke schade aan mijn baarmoederhals, maar zoals ik al vreesde vind ik het te oncomfortabel om door te gaan. Ik voel de druk op mijn baarmoederhals, maar in plaats van dat het prettig is, voelt het gewoon veel te gevoelig – alsof mijn baarmoederhals de penis afwijst.

Ook hier ben ik niet de enige: volgens een onderzoek naar seksuele gevoeligheid onder 132 vrouwen kreeg slechts 46 procent een orgasme door stimulering van de baarmoederhals, vergeleken met 86 procent door vaginale stimulatie of 98 procent bij clitorale stimulatie.

Orgasmezoektocht 4: Orgasme via de urinebuis

Wat mij betreft heeft de urinebuis maar één doel: plas uit mijn lichaam vervoeren, wat me meer dan genoeg werk lijkt voor een lichaamsdeel.

Ik kon niet veel bewijsmateriaal over urinebuisorgasmes in de medische literatuur vinden, dus richtte ik me op mijn op een na favoriete (en waarschijnlijk minst betrouwbare) bron van wetenschappelijke informatie: Reddit.

“Gisteravond was ik aan het masturberen en begon te wrijven over mijn u-spot”, zegt een Reddit-gebruiker. “Binnen enkele minuten had ik een spetterend orgasme. Maar op Google vind ik niets over u-spot-orgasmes. Heeft iemand anders deze ook?”

“Gefeliciteerd!” antwoordt een andere gebruiker. “Mijn allereerste orgasme was via de urinebuis, het zijn de meest intense orgasmes die ik heb.”

Als je het kleine gebied van gevoelig weefsel rond het plasgaatje stimuleert, stimuleer je theoretisch gezien waarschijnlijk ook je clitoris, wat tot een orgasme kan leiden. Dit komt omdat het grootste deel van je clitoris binnenin het lichaam zit: het orgaan is eigenlijk ongeveer negen tot elf centimeter lang en reikt tot de verbindende weefsels van de vulva.

Ik lig op bed en begin het gebied rondom mijn plasgaatje te verkennen, terwijl ik nadenk over de levenskeuzes die hebben geleid tot dit moment. Het duurt even voordat ik aan het gevoel gewend raak, en pas als ik me minder focus op waar en wat ik stimuleer, kan ik echt ontspannen en krijg ik daadwerkelijk een orgasme. Ik onderdruk de neiging mezelf een high five te geven.

Maar misschien had ik gewoon een clitoraal orgasme, alleen stimuleerde ik een ander gebied?

Ik zit klaar voor een aflevering van Eastenders. Foto door de auteur

Orgasmezoektocht 5: Slaaporgasmes

Ik slaap graag, en ik kom graag klaar, dus ik denk dat ik hier goed in ben.

“Een vrouw kan een orgasme krijgen vanuit veel verschillende delen van het lichaam, maar ook door zich dingen mentaal voor te stellen,” zegt Whipple. “Een orgasme is niet alleen een reflex, het is een totale lichaamservaring.” En ik weet dat dat klopt, want ik ben een van de 37 procent van de vrouwen die een orgasme hebben gehad in hun slaap.

Maar waarom sommige vrouwen slaaporgasmes krijgen, is niet duidelijk. “De delen van de hersenen, die geactiveerd worden tijdens fysiek contact, kunnen ook worden geactiveerd tijdens de slaap en door een intense mentale focus,” zegt Vanessa Marin, sekstherapeut en oprichter van de online orgasmecursus Finishing School. “Het triggert dezelfde fysiologische reacties die we tijdens orgasmes ervaren als we wakker zijn.”

Gemiddeld slaag ik er een paar keer per maand in om in mijn slaap klaar te komen. Meestal lukt het als ik heel relaxed, moe en met seksuele gedachten naar bed ga. Als ik seks heb met mijn vriendje, krijg ik daarna geen slaaporgasme meer.

De volgende nacht besluit ik me daarom te onthouden van seks. In plaats daarvan besluit ik mezelf op de meest effectieve manier op te winden: door naar een aflevering van de Britse soap Eastenders te kijken, met de ongelooflijk heldhaftige en erotische acteur Danny Dyer. Als de aflevering is afgelopen neem ik een gezamenlijke douche met mijn vriend, terwijl ik aan Dyer denk. Als ik daarna eindelijk in slaap val, ben ik moe en ongelooflijk gefrustreerd. Maar het werkt! Ongeveer drie uur later word ik wakker uit een seksdroom die zich afspeelde in de Queen Vic, de fictieve kroeg uit de Eastenders.

De verwachting van mijn lichaam om een orgasme te krijgen heeft duidelijk geholpen, maar wat als ik mijn hersenen kan leren om een orgasme te krijgen als ik wakker ben? Afgezien van het feit dat het goed is voor dit artikel, zou het geweldig zijn als het lukt.

Orgasmezoektocht 6: Mentale orgasmes

Jezelf naar een orgasme kunnen denken is de enige superkracht die het waard is om te hebben – zelfs mijn collega’s hebben het in het verleden – tevergeefs – geprobeerd.

Als Whipple de waarheid spreekt – dat orgasmes ook door alleen je gedachten kunnen worden opgewekt – dan zou ook ik, theoretisch gezien, in staat moeten zijn mezelf naar een orgasme te denken. Whipple heeft onderzoek gedaan naar zogeheten verbeeldingsorgasmes. Ze kwam erachter dat vrouwen die ze kunnen krijgen een aanzienlijke toename van de bloeddruk, hartslag, pupildiameter, pijnwaarnemingsdrempel en pijntolerantiedrempel ondervonden als reactie op die verbeelding – dezelfde symptomen van orgasmes die fysiek worden opgewekt.

Maar zelfs na 40 minuten porno kijken voel ik me slechts lichtelijk opgewonden. Mijn hart klopt sneller en mijn pupillen zijn groter, maar ik krijg geen mentaal orgasme.

Uiteindelijk kreeg ik vier van de zes types orgasmes – lang niet slecht. Trouwens, het is voor ons allemaal beter om niet zo gebrand te zijn op klaarkomen. Soms is windowshoppen fijn, zelfs al neem je geen orgasme mee naar huis.

“Vrouwen moeten worden aangemoedigd om zich goed te voelen over de verschillende manieren waarop ze seksueel genot kunnen ervaren, zonder het gevoel te hebben dat ze verplicht zijn om bepaalde doelen te bereiken, zoals je g-spot vinden of klaarkomen van alleen penetratie,” zegt Whipple. “Gezonde seksualiteit begint met zelfacceptatie, in plaats van seksuele ‘doelen’.”