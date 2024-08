Ik probeerde pornotypetjes uit op Tindermannen

Als er iets is wat ik heb geleerd van porno – behalve dat wonderbaarlijk veel vrouwen klaar kunnen komen van penetratie, en je vooral hard moet gillen als je iets lekker vindt –, is dat er meer smaken zijn dan je je kunt voorstellen. In het paradijs dat porno heet kun je terecht voor werkelijk alles – van jong tot oud, van vrienden tot familie, en van de ene lichaamsopening tot de andere.



Maar porno wijkt op sommige essentiële vlakken nog altijd af van het echte leven. Begrijp me niet verkeerd: niets tegen een beetje geilen op vreemden om even lekker tot jezelf te komen met je meest smerige fantasieën. Maar niet elke vrouw komt klaar van vaginale penetratie, mannen blijven meestal niet tot in der eindigheid stijf en de meeste anussen zijn niet direct ontvankelijk. Porno blijft natuurlijk fictie, en geen realiteit.



Wat opvalt als men de meest gebruikte zoektermen op bijvoorbeeld Pornhub bekijkt, is dat deze zoektermen vooral verschillende typen vrouw beschrijven. Stiefmoeder of stiefzus, bijvoorbeeld. ‘Big Booty Latina,’ MILF en moeders in het algemeen scoren ook nog altijd goed. En dan is er natuurlijk nog de wereldwijde winnares: ‘lesbian’.



Omdat de meeste pornokijkers nog altijd tot het mannelijke geslacht behoren, ben ik benieuwd of deze vunzige vrouwentypetjes ook in het echte leven zullen aanslaan bij mannen, bijvoorbeeld op Tinder. Maak ik hun dromen werkelijkheid, of houden zij porno en het echte leven toch liever van elkaar gescheiden?

De MILF

Proud mom!

De term ‘MILF’ werd voor het eerst gebruikt in de wereldberoemde sekscomedy American Pie en scoort nu, zo’n twintig jaar later, nog steeds ontzettend hoog onder mannen op grote pornosites. En waarom? Tsja. Biologisch gezien zouden vrouwen hun seksuele piek na hun 30e levensjaar ervaren, dus leeftijd speelt wellicht een rol. Ook zou het kunnen komen door de ervaring die oudere vrouwen met zich meebrengen. Hoe dan ook – de MILF is populair.



Om te beginnen leek het erop dat een profielfoto met een kind de gemiddelde Tinderman niet deed afschrikken. Integendeel: iedereen die ik naar rechts swipete, bleek direct een match te zijn. Ook bleven de heren ontzettend beleefd, en bleken ze geïnteresseerd in mijn leven als alleenstaande moeder.

Videos by VICE

Dat ik een kind had, leek zelfs respect af te dwingen. Misschien komt dat voort uit het feit dat bijna iedereen zijn eigen moeder wel respecteert. Ik kwam op mijn zoektocht zelfs wat vaders tegen.



En ook wat arme drommels die de Tindermoeders maar niet van zich af leken te kunnen schudden.

Niet alleen in porno is de MILF populair, ook op Tinder trekt dit typetje veel mannen aan. Daarentegen wilden mijn matches me niet direct doen op de verschoontafel. Bijkomstig voordeel! Tip voor het afdwingen van respect: neem een kind. (Grapje.)

De lerares

Seks met de lerares is voor vele mannen dé ultieme jongensdroom. De lerares heeft hier en daar wat raakvlakken met de MILF – een (vaak) oudere, ervaren vrouw –, en lijkt dus een gegarandeerd succes te zullen zijn.



Ik probeerde het met wat voor de hand liggende openingszinnen; misschien zou ik de heren nog wat kunnen ‘leren’? In sommige gevallen leek het er inderdaad op dat ik wat jongensdromen waar kon gaan maken.

Maar meestal kwamen mijn openingszinnen totaal verkeerd over, en leidde dit er bijna toe dat ik daadwerkelijk wiskundebijles moest gaan geven.

Ik kan me voorstellen dat de heren zich een beetje geïntimideerd voelden, en misschien durfden ze niet in te gaan op mijn directheid. Een derde mogelijkheid is dat ze me daadwerkelijk verkeerd begrepen en bijles van me wilden, en dat vind ik een ontzettend aandoenlijk idee. Geen groot sucseks – op naar het volgende typetje.

De heteroschierige lesbienne

De pornolesbo wijkt ietwat af van de lesbiennes die ik in het echte leven ken. Om te beginnen heeft ze graag seks met vrouwen, terwijl anderen (vaak mannen) toekijken. Daarnaast houdt ze ook van piemels. Best gek, voor iemand die doorgaans dus juist niet van piemels houdt.



Ik was benieuwd hoe de mannen zouden reageren als ik duidelijk aangaf dat ik niet in ze geïnteresseerd was, maar ze wel naar rechts swipete. Het zorgde – zoals verwacht – voor nogal wat verwarring en dat vond vooral ikzelf ontzettend grappig.

Daarna toonden aardig wat mannen interesse. Vaak ging dit gepaard met wat ongevraagde gifjes van tieten en dromerig pornokatzwijm.



Gevolgd door de mannen die mijn vermeende geaardheid inderdaad niet als iets problematisch zagen, maar het eerder als een leuke uitdaging beschouwden.

Natuurlijk snap ik de verwarring, maar uiteindelijk werkte de aanpak wel. De mannen stonden in de rij om mijn geaardheid uit te testen. Een groot succes voor het verkrijgen van een match, dus. En het enige wat je hoeft te doen is doen alsof je je in principe niet seksueel tot ze aangetrokken voelt. Een klassieker!

De tweeling

Hé, een beetje incest is oké (als je de pornoindustrie moet geloven), en het blijkt voor veel mannen nog altijd een ultieme fantasie te zijn. Familie verkoopt, en de Rolls Royce onder de pornofamilieverhalen is die van de tweelingzussen die elkaar in de slaapkamer te lijf gaan – althans, als ik de zoektermen op Pornhub moet geloven. Helaas heb ik geen tweelingzus om gezellig mee te swipen, dus riep ik de hulp in van een creatieve vriendin die mij een tweelingzus schonk. Incest heeft niet alleen op kijkers van Game of Thrones een enorme aantrekkingskracht, ook op Tinder zitten veel mannen die hier meer van willen weten.

Al snel kom ik tot de bizarre realisatie dat vrijwel niemand er een probleem mee lijkt te hebben twee zussen te daten.

Echt, ik kan nog wel even doorgaan.

Dit is een van de raarste dingen die ik de afgelopen tijd heb meegemaakt (en dat wil wat zeggen). Hartstikke leuk, dat familiale in de datingwereld. Zeker iets voor rond de feestdagen. Volgende keer gewoon vragen of de jongens misschien ook hun broertje kunnen meebrengen. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd, toch?



Porno is geen realistische afspiegeling van de realiteit, maar daarmee vertel ik je waarschijnlijk weinig nieuws. Over het algemeen staan de mannen hartstikke open voor hun eigen pornovoorkeuren, al schrikt de directheid van de pornotypetjes ze hier en daar een beetje af.



En ik? Ik heb me weer eens verbaasd over de grenzeloosheid van seks. Ook heb ik geleerd dat de vrouw het ontzettend makkelijk heeft op Tinder – hoe absurder, hoe beter. Maar misschien is het uiteindelijk toch handiger om jezelf gewoon voor te doen zoals je bent. Voor je het weet word je gedwongen een hele levensgeschiedenis uit je mouw toveren, die verklaart waarom je als tiener moeder bent geworden. En ik kan je inmiddels uit ervaring vertellen: dat is nog best ongemakkelijk.