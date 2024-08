Ik probeerde rijk te worden door een workshop “geld creëren” te volgen

“Je komt voor de introductieworkshop “Geld creëren”? Die is altijd erg druk bezocht, dus ga maar snel naar boven!” zegt de receptioniste van Spiritueel Centrum de Roos, een statig pand aan het Vondelpark in Amsterdam. Het is niet gek dat het druk is: de belofte van de cursus waarvoor deze presentatie me enthousiast moet maken, is dat “overvloed” binnen handbereik ligt, als het maar goed zit met je “opperenergie”. Klinkt als een eitje.



Al een tijdje zoek ik voor VICE Money (en voor mijn bankrekening) naar snelle rijkdom, maar ik had tot dusver bar weinig succes. Hoewel ik er van tevoren niet helemaal van overtuigd was dat new-ageige meditatie wel de sleutel tot een fortuin is, wilde ik het best uitproberen. De introworkshop was gratis, en als ik niet rijk zou worden, kon ik dubieuze praktijken aan het licht brengen, als een echte onderzoeksjournalist. Ik was echter totaal niet voorbereid op het trieste inzicht in de mensheid waarmee ik uiteindelijk thuiskwam.

De cursus “Geld Creëren” wordt gegeven door Barbara Borecka, die ook het gelijknamige boek schreef. De belangrijkste lessen daaruit staan op deze website, en het komt voor een groot deel neer op positief “vibreren”. Om rijk te worden moet je “openstaan om geld te ontvangen en niet “geldnegatief” zijn of onbewust vibreren dat je geld niet waard bent.” Eigenlijk zie ik al meteen wat ik fout doe. Ik chagrijn eerlijk gezegd best vaak over geld als er weer eens te weinig van is, en vind mezelf eigenlijk een financiële loser. Op de site van Barbara staan naast lessen ook anonieme reacties van lezers, en die zijn veelbelovend. Opvallend veel mensen vinden het een “heeeeerlijk” boek en er worden erg veel uitroeptekens gebruikt. Sommigen waren zelfs zo enthousiast dat ze zogenaamde geldgedichten hebben gemaakt. Zomaar een fragment:

(…)

Geld is mijn

Goeroe, mijn

Entertainer, mijn

Leermeester, mijn

Docent

Ik leer van geld

Ik hou van geld

Ik engageer geld

Ik koester geld. Ik

Geniet

Elke

Levende

Dag!

Mijn verwachtingen van deze workshop zijn dus hooggespannen en ik merk dat ook de andere bezoekers (allemaal vrouwen) staan te dringen voor de deur. Hoewel ik stiekem toch veel oude hippies had verwacht, is meer dan de helft is ongeveer even oud als ik (twintigers en dertigers). Sommige dragen een ketting met een rozenkwarts of hebben een new-age-motoriek (veel handbewegingen vanuit hun hart, veel aankijken en aanraken tijdens de gesprekken), maar los van die details lijken ze zo stuk voor stuk uit een gelikte instagramcampagne weggelopen. Frisse gezichten, strakke boblijnen, sneakers en modieuze broekpakken.

Workshopleider Barbara ziet er dan wel weer erg zweverig uit, op een glamoureuze manier. Ze heeft een lange, roze prinsessenjurk aan, en gezondsheidssandalen. Om haar heen liggen allerlei stenen en kristallen, en om haar nek hangen een microfoontje en een opnameapparaatje. De audio van deze sessie is straks als mp3tje verkrijgbaar voor 2,50 euro. Ik vraag fluisterend aan de vrouw die naast me zit waarom ze hier is. “Een paar extra geldtips kunnen geen kwaad,” lacht ze.

Het openzetten van de grondchakra’s

Dan neemt Barbara het woord, maar echt concrete tips geeft ze vooralsnog niet. Eerst moeten we onze chakra’s loskloppen. Vooral de grondchakra moet geopend worden, die blijkbaar het meest met het aardse slijk te maken heeft. Om dat te doen moeten we een soort half hurkende pose aannemen. Ook moeten we de lasten van onze schouderchakra’s afhalen. Als Barbara vervolgens zegt dat we onze mondhoeken omhoog moeten trekken, omdat een gulle glimlach zorgt voor overvloed, is dat bij mij al niet echt meer nodig.

“Mensen die geld hadden gecreërd kwamen op een gegeven moment met rolexen naar de cursus”



Daarna moeten we onze ogen dicht doen om te mediteren, en lijkt alles wat Barbara zegt in haar bezwerende toespraak relatief normaal en logisch. Ze heeft het over een “pad van licht” en een “deur” waar we doorheen moeten gaan. “Daarachter ligt de overvloed en het goud. Laat je de mensen die je beperkten achter je. Het beste wat je voor ze kan doen is het pad volgen, en hen inspireren. Ze zullen je dankbaar zijn. Voel hun dankbaarheid…”

Ho eens even. Ik ontwaak een beetje uit mijn trance. Dit verhaal ken ik wel. Een kaarsrecht pad richting de overvloed? Rijkdom is inspirerend? Mensen achter je laten die je beperken? Uitgesproken over new-agemuziek door een vrouw in een roze jurk lijkt het een stuk minder kil, maar dit is het evangelie van het rücksichtsloze graaikapitalisme in haar zuiverste vorm.

Na de sessie confronteer ik Barbara hiermee, maar het blijkt precies de bedoeling te zijn. “Spirituele mensen denken dat geld vies is, ze zijn idealistisch,” zegt Barbara erover. “Maar je hebt wel geld nodig.” Zijzelf was zelf eerst oceanografe, maar kwam met het alternatieve circuit in aanraking nadat ze zelf chronisch vermoeid raakte. Ze werd op een gegeven moment gevraagd om een cursus “Creëer je eigen werkelijkheid” te geven en dat werd een groot succes. De vraag om een specifiek op geld gerichte versie kwam vanuit haar cursisten.

Bijzondere channelingen in het Amstelhotel

“In diezelfde tijd organiseerde ik als vrijwilliger een filantropie-gala voor rijke mensen. Ik ging kijken of het Amstelhotel een geschikte locatie zou zijn, en ontving er bijzondere “channelingen”. Toen besloot ik om daar de cursussen geld creëren te gaan geven.” Het werd, ondanks de voor het alternatieve circuit ongebruikelijk hoge toegangsprijzen (70 euro per vier uur in het begin, later 180 euro), een groot succes. Er kwamen mensen die al rijk waren en niet goed wisten wat ze met hun geld moesten doen, maar ook bijstandstrekkers voor wie het al een grote stap was dat ze überhaupt in de penthouse-suite van het hotel waren. “Hun familie en omgeving had gezegd: jij hoort daar niet, dat is voor een hogere klasse.”

Dat de setting van het Amstelhotel je prima geld-channelingen geeft, daar kan ik in komen. Maar ik vraag me af: werkt de cursus ook? Heeft ze mensen opgeleid die zich over hun geldangst heen hebben gezet en rijk zijn geworden? “Het ligt eraan hoe je rijkdom definieert.” zegt ze. “Mensen hebben huizen gecreëerd, ze hebben auto’s gecreëerd, ze hebben goed betaalde banen gecreëerd. Sommige mensen hadden zoveel geld gecreëerd dat ze daarna bij me terug kwamen omdat ze ervan geschrokken waren.”

Een cursus “geld creëren” klonk voor mij in eerste instantie als een wat goedkope manier om in te spelen op de geldbehoefte van mensen die al hebberig zijn. Luie mensen die op een magische manier het systeem willen omzeilen. Maar nu ik hier zo zit te luisteren en om me heen kijk, krijg ik de indruk dat deze cursus net zo goed als hulpmiddel kan worden gezien om met het systeem om te gaan. Het biedt eigenlijk handreikingen aan zachtaardige, ‘spirituele’ mensen die de kilheid van de onontkoombare neoliberale realiteit niet kunnen verdragen. Mensen die het beu zijn om continu maar genaaid te worden maar er eigenlijk nog niet klaar voor zijn rijk te worden over de ruggen van anderen.

Ik wordt er een beetje treurig van dat hier blijkbaar vraag naar is, maar de realiteit blijkt nog triester. Uiteindelijk komen mensen er door voorzichtige de confrontatie met het kapitalisme vaak achter dat ze toch niet echt rijk willen worden. “Je komt hier achter je ware doelen,” zegt Barbara. “Mensen denken vaak dat geld een oplossing voor al hun problemen is, een soort tovenaar. Ze denken dat ze genezen, dat ze respect krijgen of liefde. Maar heel vaak kun je je rechtstreeks naar die doelen toe werken in plaats van dat je eerst rijk moet worden. Al zijn er ook mensen bij wie geld echt een prioriteit is, en die kwamen op een gegeven moment met Rolexen naar de cursus.”

Eén van de instagramwaardige meisjes lijkt in ieder geval nog niet bekeerd tot keiharde graaier. Ze staat achteraf te twijfelen bij de foldertjes waarmee je je na deze introductieworkshop kunt inschrijven voor de cursus. “Ik heb niet echt een gespecialiseerde opleiding gedaan. Ik vind heel veel dingen leuk, maar ik zou graag ergens geld mee verdienen en mijn eigen bedrijf opzetten,” verklaart ze haar aanwezigheid bij de introductie. “Ik weet niet of ik al klaar voor de cursus ben, misschien moet ik eerst nog wat meer mediteren en mijn grondchakra openzetten.” Het klinkt niet echt alsof ik haar volgend jaar al in de Quote 500 ga tegenkomen: eerst je chakra’s openen voordat je überhaupt begint met nadenken over het eventueel volgen van een cursus die je helpt om geld te willen verdienen: het is vanuit kapitalistisch perspectief erg omslachtig. Je kunt beter gewoon werken voor je poen, enzo.

Toch is het misschien nog wel omslachtiger om eerst met veel moeite rijk te worden en jezelf dan pas af te vragen of dat eigenlijk wel is wat je ECHT wilt. Het afkopen van zo’n jarenlange vruchteloze zoektocht met een cursus spiritueel zelfinzicht kost misschien wat centen, maar het scheelt wel tijd. En tijd is toch ook weer geld.

O ja: ik ben nog niet rijk.

