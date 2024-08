Ik probeerde van alles om doucheseks lekker te vinden

Mijn vriendin houdt van doucheseks. Ze hintte er al naar op onze tweede date en in een maand tijd hadden we al seks gehad op het dak, in het bos, in een bar. Vrijwel overal dus, behalve in de douche. En toen sprak ze eindelijk haar vermoeden uit.

“Je houdt niet van doucheseks, of wel?”

“Het is niet dat ik er niet van houd,” zei ik ter verdediging. “De keren dat ik het probeerde, viel het gewoon altijd tegen.”

Mijn ideaalbeeld van doucheseks is zoals je het op tv altijd ziet: twee stomende, natte lichamen die elkaar moeiteloos bevredigen. Mijn eigen ervaring is helaas het tegenovergestelde: een oncomfortabele, ongemakkelijke, teleurstellende gebeurtenis waarbij mijn geilheid al snel overslaat in angst. Mijn voorgaande partners waren het gelukkig met me eens dat doucheseks net als seks op het strand of in het vliegtuig alleen leuk is om van ‘het lijstje’ af te strepen. Eigenlijk is het niet de moeite waard.

Mijn huidige geliefde keek me verslagen aan toen ik haar vertelde dat doucheseks niet mijn ding is. Dus ik besloot uit te zoeken hoe ik mijn obstakels kon overwinnen om uiteindelijk wel te kunnen genieten van een goede sekspartij onder de douche.

Ik ging eens goed nadenken waarom ik doucheseks geen aantrekkelijk idee vind. Ik vind de kleine badkamer in mijn eenkamerappartement bijvoorbeeld alles behalve sexy. De witte lampen, de tegels, de lotions en de medicijnen die overal rondzwerven. En dan is er nog het Ikea-douchegordijn waar stilletjes nieuw leven groeit. Dit alles is het tegenovergestelde van geil.

Ik besloot daarom mijn badkamer sexier te maken. De spullen die ik niet nodig had, gooide ik weg. De kastjes deelde ik opnieuw in, en ik maakte de wasbak schoon en verwijderde de tandpastaresten. Ook kocht ik een nieuw douchegordijn en wat kaarsen, zodat de badkamer – als het zover is – niet lijkt op een deprimerende avondwinkel waar je om 3 uur ‘s nachts geld moet pinnen voor een taxi.

Ik kocht ook een bluetoothspeaker die je met een zuignap aan de muur kunt plakken, omdat mijn vriendin en ik meestal seks hebben met muziek aan. En zo had ik mijn badkamer — waar ik normaal poep, flos en puisten uitknijp — tot een waar sekshok getransformeerd. Dit gaf mij de kans om de ergonomische uitdagingen te tackelen die ertoe leidden dat mijn douchehok tot op heden als begraafplaats voor erecties fungeerde.

Ik vind seks onder de douche, hoe paradoxaal het ook klinkt, vaak droog aanvoelen. Mede daardoor hebben mijn exen en ik er nooit echt van kunnen genieten. “Water haalt de natuurlijke oliën van het lichaam weg, waardoor seks onder de douche erg oncomfortabel wordt,” legt de New Yorkse Amy Levine uit, die seksuele voorlichting geeft. Hoewel ieder glijmiddel doucheseks wat makkelijker maakt, heeft het merk Trojan zelfs een waterproofglijmiddel ontworpen. Dit glijmiddel is ook goed te gebruiken met bijvoorbeeld latex condooms. Toch kleven er nadelen aan. Een recensent op Amazon schreef: “Kijk uit dat je het spul niet op de vloer laat vallen, anders glij je uit en ziet het eruit alsof jullie een Turks olieworstelgevecht hebben.”

Ik belde de internationaal bekende sekscoach Kenneth Play om hem te vragen hoe doucheseks nou wél kan werken. Hij vertelde mij enthousiast over zijn badkamer, die hij had voorzien van allerlei middelen om de seks te bevorderen. Hij nodigde mijn vriendin en ik uit om een kijkje te nemen.

We liepen de badkamer van Play binnen en het was al meteen duidelijk dat hij tegen dezelfde problemen aan was gelopen. Hij bleek ook flink wat glijmiddel te hebben ingeslagen en had de ruimte beter belicht. Maar hij had in de douche ook een metalen barkruk geïnstalleerd. Play legde uit dat face-to-face-seks zo een stuk gemakkelijker wordt, omdat de penetrerende persoon kan staan terwijl de ander zit.

“De meeste mensen houden het niet lang vol om staand seks te hebben,” vervolgde hij. Het is volgens hem vooral lastig en fysiek zwaar als het lengteverschil tussen twee mensen te groot of juist te klein is.

Boven de douchekruk zijn handgrepen geplaatst die normaal voor bejaarden en invaliden zijn bedoeld, maar nu een perfect hulpmiddel zijn voor doucheseksfanatiekelingen. Op deze manier heb je meer houvast en bespaar je jezelf een mogelijk bezoek aan de eerste hulp. Het is niet de bedoeling dat je hier met je volle gewicht aan hangt, maar de handgrepen zijn erg nuttig in de kleine, gladde ruimte.

Play kan ook zijn douchekop loskoppelen, waardoor deze erg geschikt is als vibrator. Maar sommige mensen hebben misschien liever een echt seksspeeltje voor hun douche-avonturen. “Als je een gewone vibrator wilt gebruiken onder de douche, dan kun daar aan beide kanten een condoom om doen om je toverstaf waterproof te maken,” aldus Play.

Mijn vriendin wilde snel naar huis om al deze theorie in de praktijk te brengen. De winkels waren dicht, dus we moesten het zonder de kruk en handgrepen doen.

Zelfs met het professionele advies en de door kaarslicht gecreëerde ambiance, vond ik de doucheseks lastig. Om de stoeipartij soepel te laten verlopen, moesten we alsnog uiterst acrobatische houdingen aannemen in een krappe, gladde ruimte. Het enige wat ons hielp was de voetsteun die met zuignappen aan de muur hing, eigenlijk bedoeld om je voeten op laten te rusten terwijl je je benen scheert. Seksspeeltjesbedrijf Sportsheets beschrijft hun versie van dit product als “een optimaal hulpmiddel voor staande gemeenschap”.

Toen besefte ik dat ik al in het bezit ben van het optimale hulpmiddel voor vrijwel ieder standje: een bed. En ja, ik besef dat het nu net klinkt alsof ik de avontuurlijke kant van het leven vermijd, maar de waarheid is dat ik er tevreden mee ben. Maar we gaven desondanks niet op.

Mijn vriendin en ik probeerden eerst om staand seks te hebben, met haar voet op de steun en haar handen op de muur, alsof ze werd gefouilleerd. Maar door een lengteverschil van 20 centimeter bleven onze benen maar trillen. Dankzij haar gewicht van 45 kilo konden we ook een positie proberen waarbij we elkaar aankeken en zij haar benen om mijn middel wikkelde terwijl ik bleef staan. Dit leek redelijk te lukken, totdat we onze balans kwijtraakten en het zo bijna rampzalig eindigde. Ik raakte opnieuw afgeleid door het idee dat dit in dit standje misschien wel mijn schedel kon breken.

Hoewel doucheseks de moeite niet waard bleek, kwamen we er snel achter dat de badkamer alsnog genoeg te bieden heeft. Zo kun je op de wasbak zitten of er tegenaan leunen. Mijn vriendin heeft thuis een badkuip waar je op kunt zitten. Daarbij kan je knielend te werk gaan, al adviseer ik je een gevouwen handdoek onder je knieën te leggen, zodat je de dagen erna nog normaal kunt lopen. Het is niet de doucheseks die mijn vriendin wilde, maar het is wel seks in de buurt van de douche. En zo’n compromis is tenminste wel haalbaar.