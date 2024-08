Ik probeerde vier uur lang een orgasme in mijn hele lichaam te bereiken

Als mijn vriendinnen en bedpartners het over hun orgasmes hebben, kan ik me de laatste tijd maar met moeite vinden in de dingen die ze vertellen. Vaak praten ze over orgasmes die ze in hun hele lichaam voelen, waarna hun ledematen zelfs een half uur later nog tintelen. Die van mij spelen zich niet alleen veel meer op één plek af om na een paar seconden weer voorbij te zijn, ook lijken ze met de week minder intens te worden. Begrijp me niet verkeerd hoor, ik heb nog steeds liever een orgasme dan een scherpe tak in mijn oog, maar ze lijken gewoon in niks op de transcendentale climaxen waar ik vrouwen (en soms een andere gast) over hoor praten. (Deze gast is standaard iemand die jaarlijks Burning Man bezoekt.)

Na het zoveelste teleurstellende orgasme dacht ik wel in aanmerking te komen voor testosterontherapie, aangezien matige hoogtepunten een van de vele symptomen zijn van een gebrek aan dat androgeen. Toen ik mijn testosteronspiegel liet onderzoeken, bleek echter dat ik juist vrij veel testosteron heb voor een man van mijn leeftijd.

Om mijn orgasmes nieuw leven in te blazen, moest ik dus verder zoeken dan wat mijn huisarts me te bieden heeft. In mijn zoektocht stuitte ik op een tantra-beoefenaar in Manhattan, die een zogeheten ‘volledig orgasme’ aanbiedt. Haar naam is Michiko, en op haar website is te lezen hoe ze verschillende methoden gebruikt (zoals ademhalen, strekken, geluiden, visualisaties en massages) om haar cliënten “krachtigere en vollere orgasmes” te laten krijgen. Een van de sessies, die me door de website werd aangeraden, duurt drie uur.

Ik las hoe ze wel 25 jaar ervaring heeft en 1000 cliënten blij heeft gemaakt met betere orgasmes. Dat klinkt allemaal erg overtuigend, maar ik ben nu eenmaal een enorme scepticus als het op dit soort dingen aankomt. Mijn eerste impuls was dus om ergens anders verder te zoeken naar hulp. Maar toen zag ik de videoclip voor Ma*star*bation, waarin een wonderschone Michiko inclusief roze pruik, keytar en reageerbuisjes te zien is. Het nummer en de video zijn heerlijk dwaas. Het is fantastisch en gestoord tegelijk – iets wat ik absoluut niet had verwacht van een tantradocent. Ik werd zo enthousiast dat ik direct een afspraak maakte. Alsjeblieft, de video. Nu kan jij er ook van genieten.

Ik loop door een wanstaltige buurt in het centrum van Manhattan en druk op een deurbel waar ‘Michiko’ naast staat. Een paar minuten later opent ze de deur. Ze glimlacht, geeft me een korte knuffel, en leidt me via een grimmige trap omhoog. Kiki, zoals ze zichzelf noemt, laat me gebruikmaken van een gemeenschappelijk toilet in de gang. “Het is niet zo schoon,” waarschuwt ze me voor ik naar binnen stap. Als ik uit de – inderdaad niet zo frisse – wc stap, neemt ze me mee naar een klein kamertje van drie vierkante meter. Er staat een massagetafel, en een enorme wolk wierook kringelt omhoog uit een brandend stokje.

Kiki vraagt me om met mijn benen gekruist tegenover haar te komen zitten op het piepkleine stukje grond dat niet bezet is door de tafel. Terwijl we daar zitten, vraagt ze me naar de problemen waar ik last van heb. Ik vertel haar dat ik graag weer krachtige orgasmes zou willen ervaren, en ze antwoordt dat ze me daarmee kan helpen. Ze vertelt me dat ze zowel een-op-een met mensen werkt, als met koppels. Nog voor ik haar kan vragen hoe ze in hemelsnaam meer dan twee mensen in deze kamer propt, zegt ze dat ik mijn ondergoed uit mag trekken om meegenomen te worden op een ontspannende tocht.

Kiki kleedt zich ook uit, maar houdt haar bikini aan. Net als haar kapsel en jurk is ook deze felblauw. De kamer ziet er vergeleken met haar kleurrijke verschijning nog troostelozer uit. Ze vraagt me mijn schouders te ontspannen en ruimte te maken tussen mijn ribben. Haar zachte stem is moeilijk te verstaan over de ambient-muziek, haar klankschaal en het geschreeuw van twee dronkaards op straat.

Ze laat me mijn benen strekken op steeds lastigere manieren, en we doen een aantal ademhalingsoefeningen. Vervolgens legt ze me uit hoe ik vier ‘energiesloten’ in mijn lichaam moet aanspannen, om zo een soort energiecircuit te voltooien. Zo sluit ik mijn ‘wortelslot’ (bestaande uit mijn anus, geslachtsorganen en navel), en mijn diafragma-, nek- en tongslot. Na al deze sloten een aantal keer dicht te hebben gemaakt, gaan we verder met de volgende warming-up-oefening.

Kiki leert me het een en ander over Kundalini. De Amerikaanse hoogleraar in religiestudies Joseph Campbell beschrijft dit als de vrouwelijke energie die voortkomt uit de onderkant van de wervelkolom (zie: Kundalini-yoga). Kiki helpt me een positie aannemen die mijn Kundalini volgens haar zal laten toenemen. Ik heb weleens eerder van kundalini-yoga gehoord. Mijn armen liggen langs mijn lichaam, terwijl mijn hoofd en benen vijftien centimeter boven de grond worden gehouden. Kiki neemt me mee langs een aantal visualisaties, die me later zouden moeten helpen. We doen een andere oefening, waarbij we strak in elkaars ogen staren. Dat is normaal al een vrij intense ervaring, maar al helemaal met een vreemde in een felblauwe bikini. Aan het einde van de oefening houden we onze hand op het hart van de ander, terwijl we om de beurt energie in elkaar ‘schieten’.

Het is lastig om te begrijpen wat je moet doen wanneer iemand dingen zegt als “schiet je energie via je hand in mijn borst”. Maar blijkbaar doe ik het goed genoeg, want bij iedere poging lijkt Kiki er volop van te genieten. Haar lichaam schokt, haar ogen rollen naar achteren en een glimlach verschijnt op haar gezicht. Deze reactie herken ik uit de tijd dat mijn orgasmes nog wel iets voorstelden. Dit is het gevoel dat ik terug wil vinden.

“Nu mag je mijn energie ontvangen,” zegt ze.

Na ruim een uur behoorlijk intense voorbereidingsoefeningen te hebben gedaan, hoop en verwacht ik dat ik een stroom aan energie door mijn borst voel vloeien wanneer ze zich laat gaan. Helaas gebeurt dat niet – en om eerlijk te zijn denk ik dat niemand er wat aan heeft als ik doe alsof. We doen iets van vijf pogingen om energie naar elkaar te sturen. Maar dan besef ik dat ik het – net als met mijn darmspoelingavontuur – helemaal fout doe.

“Probeer eens na te doen wat ik doe,” zegt Kiki, die rilt wanneer ik mijn magie tegen haar borstbeen knal. Ik wist wel dat ‘fake it till you make it’ voor veel dingen een effectieve strategie is, maar ik had geen idee dat het je ook bij tantrische seks kon helpen. Ik doe mijn best om haar extatische getril na te doen, maar tevergeefs. Dan vraagt Kiki me op de tafel te klimmen.

Ik onderga een lange, zware massage bestaande uit kleine bewegingen. Op de achtergrond maakt Kiki bij iedere beweging een vreemd geluid met haar mond. In het uur dat ik met mijn gezicht naar de grond gericht ben, voel ik een lichte seksuele energie opkomen. Maar tegen de tijd dat ik me weer om mag draaien, is het gevoel verdwenen.

Als ik naar het plafond gedraaid ben, begint Kiki me opnieuw te masseren. Ze kust mijn voeten, enkels en dijen een tijdje. Ondertussen zet ze de vingers van haar rechterhand op mijn wortelchakra (zo ongeveer op de plek tussen mijn ballen en anus) en de vingers van haar linkerhand op mijn heilige chakra, ter hoogte van de elastieken band van mijn onderbroek.

Met een extreme vastberadenheid laat Kiki haar vingers op deze twee punten heen en weer bewegen. Het duurt lang, en ik krijg het idee dat Kiki hoopt dat ik op een bepaalde manier zou reageren. Blijkbaar is het uitlokken van die reactie lastiger dan verwacht. Terwijl ze met haar vingerbewegingen doorgaat, plaatst ze mijn hand opnieuw op haar borst. Het wordt echter al snel duidelijk dat waar ze ook op hoopte, waarschijnlijk niet zal gebeuren.

“Voelen je andere cliënten tegen deze tijd normaal al iets?” vraag ik als ik merk dat we al ruim vier uur bezig zijn.

Kiki zegt van wel en vertelt me, op de aardigst mogelijke manier, dat het bij mij inderdaad wat moeizamer gaat. Gelukkig heeft ze haar huiswerk gedaan, en heeft ze de artikelen gelezen die ik over mijn wulpse bestaan heb geschreven in naam der journalistiek. “Misschien komt het doordat je zoveel seks hebt gehad,” zegt ze, in de hoop zo mijn uitblijvende reactie te verklaren. “De meeste andere cliënten voelen meer van wat ik doe.”

Ik moet hier wel bij zeggen dat die andere klanten flink wat geld hebben neergeteld voor die ervaring. De sessie die ik nu gratis krijg, kost normaal 340 dollar. Iemand die vrijwillig zoveel geld betaalt voor een sessie, moet vast een stuk ruimdenkender zijn dan ik ben. Misschien staan zij wel meer open voor de energie die Kiki al dan niet te bieden heeft. Maar dan voel ik opeens een tinteling. Een zoemend gevoel stroomt door mijn armen heen. Ik sta versteld van wat er gebeurt en zeg het vol enthousiasme tegen Kiki, waarop ze haar vingers dubbel zo hard begint te bewegen. Zal ik nu dan toch gaan geloven in de kracht van subtiele energieën? Zal ik nu eindelijk een orgasme in mijn hele lichaam voelen? Ben ik mijn moeder en beste vriend – die beiden reikibeoefenaars zijn – excuses verschuldigd omdat ik weleens grapjes maak over hun werk?

Na tien minuten blijkt echter dat dit gevoel, alsof ik een slecht functionerend schrikdraad heb vastgepakt, het hoogtepunt was. Ik accepteer het feit dat ik volkomen kansloos ben en hier vier uur lang voor niks heb gezeten.

“Ik wil nog één ding proberen,” zegt Kiki dan, die inmiddels ook beseft hoelang we al bezig zijn.

Ze nodigt me uit om in kleermakerszit op de vloer plaats te nemen. Ze vraagt me om mijn toestemming – die ik met liefde geef – voor ze met haar gezicht naar me toe op mijn schoot komt zitten. We bevinden ons nu in wat Kamasutra-fanaten zouden omschrijven als de lotusbloemhouding. Het idee is om onze borsten tegen elkaar aan te duwen, zodat ik mijn energie direct vanuit mijn hart in haar hart kan schieten. Deze energie zou ze vervolgens naar haar heilige chakra laten stromen (die ene in je lies) om hem daarna direct in mijn heilige chakra te schieten. Dan zou ik het naar mijn hartchakra laten stromen en weer terugsturen naar haar, zodat er een energiecirkel ontstaat.

Kiki is zo lief tegen me, dat ik mezelf er misschien van overtuigd heb dat ik iets voel. Maar om eerlijk te zijn, was ik waarschijnlijk vooral heel enthousiast over het idee dat ik mijn lichaam zou verstrengelen met dat van een ander bijna naakt persoon.